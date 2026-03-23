翁靜晶爆手握奇案真相影片 自爆知陳百強死因 留生前錄影揭面世時間
翁靜晶預錄神秘影片等死後公開
翁靜晶在「燃點真愛」慈善團體成立典禮上接受訪問時，被問及早前與雪梨討論的圈中性騷擾事件詳情。她賣關子表示「《危險人物2.0》係拍咗好多片，嗰啲片係等我死咗之後出街」，更透露這些影片包括她因某些案件與城中大人物的通話錄音，以及一些重要人物的真實身份等爆炸性內容。她強調這些影片已經剪好並存放在伺服器中，待特定時間後才會自動公開。
陳百強死因成焦點 翁靜晶稱知情但不道德公開
談及近日王晶在網上節目提及陳百強離世原因一事，翁靜晶明確表示自己知道Danny的真正死因，Danny的死因在死亡證上列明，她也知道，但不能說出來，因為不道德。她批評在當事人已不在、無法辯駁的情況下公開這些資訊是「劃花他的形象」，認為應該讓Danny家人決定是否在適當時候公開真相。翁靜晶更暗示這個死因真相也已被她錄製在那些「生前影片」當中。
奇案真相影片或50年後面世
翁靜晶進一步透露，部分影片是與楊雲峰律師合作拍攝，記錄了一些「峰迴路轉」的案件真相。她神秘地表示這些影片「永遠都唔會面世，或者到50年之後，60年之後，畀你哋睇，原來當年真相係咁樣」，並露出意味深長的笑容說「我諗都幾好睇㗎」。她解釋拍攝這些影片的目的是趁記憶猶新時留下紀錄，避免日後忘記重要細節。
網民熱議神秘內容猜測不斷
翁靜晶的爆料在網上引起軒然大波，網民紛紛留言猜測她手中究竟握有哪些重磅秘聞。有網民表示「翁靜晶真係娛樂圈活字典，肯定知道好多不為人知嘅秘密」，亦有人好奇「陳百強真正死因到底係咩，點解咁多年都唔敢講」。不少網民對她選擇死後才公開真相的做法表示理解，認為「生前講出嚟確實會惹好多麻煩，死後先講係明智選擇」。
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