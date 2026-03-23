翁靜晶爆手握奇案真相影片 自爆知陳百強死因 留生前錄影揭面世時間

翁靜晶3月22日出席慈善活動時爆出驚人內幕，透露自己手握多條轟動案件的真相影片，包括陳百強死因等重磅秘聞，但這些「生前錄影」要等她離世後才會公開。這位娛樂圈資深人士的神秘宣言，瞬間引爆全城熱議，令人好奇她究竟掌握了多少不為人知的圈中內幕。