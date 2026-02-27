翁靜晶20歲嫁50歲劉家良 首認後悔揀錯路 回望忘年戀直斥男方：唔應該咁樣攞著數
翁靜晶首認後悔嫁劉家良
節目中翁靜晶與雪梨回顧當年同樣在十幾歲入行的經歷，兩人都曾與年紀相差甚遠的男星交往。翁靜晶坦言當時她和雪梨都只是19歲左右的「細蚊仔」，而劉家良和徐少強等人已是成熟男人，「如果以而家角度睇，佢哋係大人，我哋係細蚊仔，佢哋係唔應該咁樣嚟攞我哋著數。就算我哋有幾鍾意你，嗰個情況係應該拒絕我哋」。她更形容兩人後來都陷入「困住咗」的處境，因為很快有了孩子，就「走咗入一個局面走唔到架啦」。
雪梨問後悔有咩用 翁靜晶堅持要後悔
當翁靜晶問雪梨有沒有後悔與徐少強一起時，雪梨爽快表示沒有，更認為人生反而沒那麼精彩。但翁靜晶卻表明「我後悔」，雪梨聞言反問「後悔有咩用」，翁就回應「我知無用都要後悔」。翁靜晶解釋雖然後悔但未至於要「撼頭埋牆」，但理性上都會對自己說「條路揀錯，唔應該咁行」。她強調雖然後悔，但因為後來有了小朋友，劉家良更為她離婚，於是只能夠走下去，並且走到最後一刻直至劉師傅離世為止。
重提自己在困局多時
翁靜晶繼續剛才的話題，重提自己在困局多時：「我咁惡都走唔出嗰個局，我都喺個局，你生咗第一個細路哥之後，基本上困住咗，你再生多個細路哥，你係呢世都走唔到，中間好多次想過逃走，係逃唔到。」雪梨安慰佢現在都過得很好，翁靜晶直言：「就係因為走唔到，咁就點樣喺呢個走唔到嘅局入面，走一條比較好啲嘅路囉，就係去讀書囉，如果唔係就大鑊。同埋我個人你知我講義氣，有一樣嘢咁講，去到有咗細蚊仔、有咗個承諾，而佢亦都真係離咗婚，我又同佢結咗婚，無論係點樣都好，呢條路只能夠行落去，行到尾，行到最後一刻。無論後來感情演變成一個點樣嘅感情，或者我當佢爸爸又好、當佢伴侶都好，我都係行到最後一刻，但係呢啲咁嘅死守，我性格係一種死守嘅人，為咗義氣堅持到底係好蠢嘅，唔係呢個世界嘅人應該學習。」
直認後悔行錯路 自封超級反面教材：千祈唔好學我
翁靜晶憶述當年母親做了很多奇怪事，令兩人關係變差，但之後她明白其實母親都只是想幫她走、協助她逃跑，但在當年她卻只會覺得母親是刻意跟自己作對，感嘆：「而家到人生呢個階段我成日檢討吓，如果我行另一條路，選擇行另一條路，我人生係咪好啲呢？」翁靜晶就不諱言自己有後悔：「你硬頸，我後悔，我話畀你聽我後悔，冇用都要後悔啦總之就係，後悔都冇辦法，我唔會話後悔到精神病、後悔到扻頭埋牆，但係我好理性咁話畀自己聽，條路係揀錯，唔應該咁行。佢精過我，我知道喇，我喺呢個世界最大嘅貢獻就係我係一個反面教材，總之大家千祈唔好學我，我係超級反面教材。」
翁靜晶揭發劉家良骨灰被盜真相
去年寶福山發生多宗骨灰盜竊案，涉及劉家良及部分富豪家族的骨灰。翁靜晶詳述整個發現過程，原來去年8月她身在外地時收到寶福山職員來電，指警方通知劉師傅骨灰被盜。起初她以為是詐騙電話，因龕位內並無貴重物品陪葬，直至警方能準確說出劉師傅骨灰安放於兩個長方型骨灰盅的細節，她才驚覺事態嚴重，同意讓警方打開龕位檢查。警方檢查後發現龕位內只剩下當日用來包裹骨灰盅的紅黃色布及陪葬紀念冊，連同她當年寫給「盜墓者」的字條也一併消失。
堅拒6,000萬贖金「一毫子都唔會俾」
面對匪徒勒索6,000萬元贖金，翁靜晶態度堅決，在直播中激動表示：「警方問我會唔會俾贖金，我想講，我六蚊都唔會俾，一毫子都唔會。有錢寧幫助生人。」她認為支付贖金只會助長匪徒氣焰，寧願將對劉師傅的敬重轉化為幫助年紀相約的人，並警告「盜墓者」：唔好再稿張國榮。翁靜晶更表示，先夫骨灰被盜她唯有視作是為國家上戰場捐軀，並透露自己日後離世也會仿效一些先人，把遺體捐給大學做大體老師。
情人節接回劉家良骨灰安排撒灰
翁靜晶終於在情人節當日成功領回劉家良的骨灰。她形容領回骨灰的心情複雜，「有啲傷心呀，又好似去接返個BB返嚟嘅感覺，但又唔知點解好惆悵」。翁靜晶表示將安排海上撒灰，並承諾將出售15個龕位所得全數捐出惠及長者。她更怒轟寶福山想以原價300多萬購回龕位，質疑對方是「最大得益人」，強調無論如何都會將售出龕位的錢全數捐出。