翁靜晶20歲嫁50歲劉家良 首認後悔揀錯路 回望忘年戀直斥男方：唔應該咁樣攞著數

翁靜晶在最新一集《危險人物2.0》節目中，與昔日好友雪梨暢談往事時，罕有地坦承對當年嫁給劉家良的決定感到後悔。這位向來敢言的女律師，在鏡頭前首次承認自己在19歲時選錯了人生道路，更直言如果重新選擇，絕不會走上同一條路。