翁靜晶14歲被圈中狼爪威脅 雪梨遭「TVB高層」上下其手 黃樹棠英雄救美
翁靜晶14歲遭圈中人持槍威脅
翁靜晶憶述當年跟泰迪羅賓等人到怡東酒店酒吧聽爵士樂，因為覺得悶想先走，泰迪羅賓建議由一位身型矮小、後來成為導演的男子送她回家。豈料該名男子心懷不軌，將她帶到自己家中，聲稱要等車房修理汽車，結果對她動手動腳。最恐怖的是，該名色狼竟然拿出手槍威脅只有14歲的翁靜晶就範。不過翁靜晶展現烈女本色，與對方打起來並威脅對方：「你得手都死呀，我第一時間返去同阿媽講。我未夠年齡，你監都有得坐。」成功脫身後，她立即返回酒吧向泰迪羅賓「報串」，揭露對方惡行。
雪梨遭TVB高層性侵 黃樹棠英雄救美
雪梨同樣分享了類似的恐怖經歷，當年她拍完第一部TVB劇集後，與台前幕後到尖沙咀夜總會慶祝。期間她因醉酒躺在沙發休息，卻遭到當時屬於「大台第一把交椅」的高層上下其手。幸好現場有藝人黃樹棠見義勇為，無懼高層身份出手阻止，更一把執起色狼質問：「靚妹都搞？」雪梨形容當時迷糊中見到黃樹棠出手懲戒高層，自己也想參與，「可惜我醉到起唔到身！」她強調當時同樣只有14歲，屬於童工身份。
翁靜晶重提曾志偉恩怨 怒斥「矮仔」忘恩負義
訪問期間，翁靜晶還重提與曾志偉的恩怨。她指當年劉師傅劉家良為了讓武師會有會址，與嘉禾合作開戲，獲得1,000萬製作費，自己只袋60萬片酬，其餘資金用來購買單位作為武師會會址。豈料一切安頓後，曾志偉竟聯同其他人將劉師傅踢出局，自己做會長並取得所有控制權。翁靜晶當時被迫做擔保人，但曾志偉一直不肯轉換擔保人，令她非常憤怒。事隔多年重提此事，翁靜晶仍然不屑曾志偉的反骨行為，帶著氣憤說：「劉師傅帶你出身㗎，矮仔。」
網民激讚兩女俠勇敢發聲
節目播出後引起網民熱烈討論，不少人讚揚兩人的勇氣和正義感。有網民留言：「好掛住雪梨，我是她同學！當年她靚爆兼有個好紅的家姐，但她完全沒有架子。」另有網民表示：「今集實在太精彩！！竟然請雪梨姐上節目，大家冇咩顧忌咁傾娛樂圈啲嘢，好好聽！！」更有網民直言：「我諗好多人喜聽多一些成龍、曾志偉嘅衰嘢，由你口說出，百分百可信。」網民普遍認為翁靜晶敢於說出真相，為娛樂圈受害者發聲，值得敬佩。