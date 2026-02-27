翁靜晶14歲被圈中狼爪威脅 雪梨遭「TVB高層」上下其手 黃樹棠英雄救美

翁靜晶近日在YouTube節目《危險人物2.0》邀請好友雪梨暢談人生，兩人竟然大爆娛樂圈黑暗面，自揭14歲入行時險遭圈中狼爪性侵犯。翁靜晶更透露當年有人拿槍威脅，而雪梨則指TVB高層曾對她上下其手，幸得黃樹棠見義勇為阻止。兩位女星的驚人經歷令網民震撼，紛紛讚揚她們的勇氣。