翟威廉離巢TVB零包袱自揭有海量SP 兼爆行內多同道人
翟威廉 告別TVB「渣男」形象
翟威廉在TVB的演藝生涯中，經常飾演「渣男」、「富二代」及「大奸角」等角色，但他在39歲生日那天，正式宣布與TVB結束長達13年的賓主關係。他表示，終於可以擺脫一直以來被定型的角色，不再需要啃那些他形容為「豬頭骨」的角色。
坦言十多年來有海量SP
翟威廉在2021年曾被麥貝夷爆「性伴侶多得驚人」，當時他直認只是普通男人一個，有SP（性伴侶）但絕非「性上癮」、「性慾強」。今次他在訪問中，也有揭露自己的私生活，坦言自己過去十多年來一直有著「驚人」數量的SP，引起不少網民熱議。
直言男性天生喜歡多伴侶
翟威廉在訪問中提到，反正自己沒有fans，不想再浪費時間講大話，他認為男性天生就喜歡多伴侶的生活方式，而隨著社會男女平權和思想開放，他觀察到愈來愈多女性也開始接受這種生活模式。他透露，在演藝圈內，有愈來愈多玩SP的同道中人，只是他們都十分低調。
只玩舊式SP「試過瀨嘢」
在享受多伴侶生活的同時，翟威廉也強調了健康和安全的重要性。他直認有超過10年約炮經驗，但都是玩舊式SP，包括在日、韓都有，而非新一代的網上約炮。他提醒大家，在這種關係中，保護自己免受性病的侵害至關重要，奉勸大家要帶眼識人，更直言「試過瀨嘢」，但卻不願意透露更多細節。
有網民叮囑「小心性病」有網民力撐「有guts」
網民對翟威廉自爆有海量SP一事反應兩極，有網民狠批他不尊重女性及濫交，叮囑他：「小心性病！」、「始終有一日搞出大頭佛」、「呢啲係性上癮病態嚟㗎」，亦有不少網民力撐他夠坦白：「大家你情我願嘅唔覺得佢有錯」、「又唔係呃蝦條」、「做得出，唔怕認，有guts」、「偶像」、「敢言respect」、「超幸福JJ」、「翟Sir收唔收徒弟」等，更有網民追問：「隊尾喺邊？」
盤點翟威廉情史及緋聞：
1. 陳庭欣
翟威廉曾與陳庭欣拍拖5年，期間翟威廉一直被外界形容為「兵仔」，到2016年分手後兩人才公開承認拍過拖，翟威廉更在訪問中稱與女方變成了「best friend」。
2. 劉佩玥
2017年，翟威廉被指戀上劉佩玥，當時有報道指二人試過在拍劇期間拖手及飲同一盒飲品，女方更不時會為翟威廉的社交平台「Happy Live」擔任嘉賓一齊夾Band。本刊亦曾影到劉佩玥與陳安立約會後， 再私會翟威廉，因此翟威廉再被指做「兵」。
3. 麥貝夷
2019年，翟威廉與歌手麥貝夷被傳媒影到行街拍拖，因此傳出緋聞，到2021年，麥貝夷公開數臭翟威廉出軌、「食完唱」及「性伴侶多得驚人」等罪狀，但翟威廉就否認同麥貝夷拍過拖，但坦承自己的確多性伴侶。
4. 裕美
麥貝夷曾指控翟威廉「偷食」好友裕美，但翟威廉否認跟裕美有關係，並向裕美道歉，而裕美也有發火，警告麥貝夷不要再搞自己，又在IG搞笑示愛，指：「識揀一定揀林作，唔揀翟威廉。」
5. 陳苑澄
曾有消息指翟威廉原來亦曾跟前女子組合As One成員陳苑澄拍拖，但女方受訪時否認，只認曾上過「Happy Live」Band房夾歌，而翟威廉亦否認同陳苑澄有關係，指兩人的緋聞「係一個大整蠱」。
翟威廉曾做日本搞笑藝人
翟威廉18歲中五畢業後曾赴日本留學，在日本曾拍過一些搞笑綜藝節目，到2005年20歲時，他參選《亞洲先生》獲得亞軍，在香港出道，4年後約滿離開亞視，後來2010年參加TVB的《香港先生選舉》奪冠而人氣急升，當年他更包攬8大獎項成「8料冠軍」。
近年主力經營清酒生意
加入TVB後，翟威廉不時在劇集中飾演富二代，現實中他曾與家人同住1700呎複式豪宅，到30歲時決定離開舒適圈，以350萬元買入旺角297呎單位自立門戶。近年，他更與哥哥合資50萬元經營清酒生意，以及經營自家平台「Happy Live」夾Band。
《妳不是她》演極品渣男
早前翟威廉曾在劇集《妳不是她》飾演卑鄙無恥的極品渣男張世輝，在劇中他不但外型及舉止似足爛人，配以極度賴皮的對白以及猙獰的面口，一出場即成功引起注意獲封「御用賤人」，更有網民直言有想打他的衝動。
被網民封「御用賤人」
談到獲封「御用賤人」，翟威廉受訪時坦認最近確是演多了反派：「尤其喺錢銀方面嘅賤格角色，計計埋埋都做過成十幾廿次賤人吧！」當時他更笑言絕不介意演賤人：「做戲嚟講其實咩角色都有佢嘅獨特之處，人生百態，總有值得飾演嘅情節嘛！仲可以順便參透到所謂賤人嘅想法同因果關係，都係好好嘅體驗。」