39歲翟威廉殘爆出鏡被指縱慾過度 曾自爆有海量性伴加TVB性伴名單

39歲翟威廉（William）2010年參選香港先生奪冠後加入TVB，效力14年後於今年3月宣布離巢。回復自由身嘅翟威廉仲十分感言，早前更自爆過去10年有「驚人」數量嘅性伴侶，火速引起網民熱議！早前翟威廉就現身監製林志華嘅生日聚會，不過最新狀態就被指憔悴爆燈，更被網民猜測是否因為縱慾過度導致……

