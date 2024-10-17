39歲翟威廉殘爆出鏡被指縱慾過度 曾自爆有海量性伴加TVB性伴名單
翟威廉極憔悴樣遭猜測縱慾過度
與翟威廉一同現身監製林志華生日聚會嘅，仲有許家傑、林淑敏以及張本立等人。雖然相中嘅幾位男藝人都係以低調打扮現身，不過當中翟威廉就被指憔悴咗好多，相較於8月現身澳門活動時相差甚遠，引來唔少網民猜測是否縱慾過度引致：「翟威廉怎麼突然憔悴這麼多？」、「個樣殘咗咁多，睇嚟係縱慾過度」、「之前話有好多SP，依家睇落都似」、「食得太多好嘢？」
翟威廉親解憔悴到爆真相
翟威廉最近接受媒體訪問時，就親自回應被指縱慾過度殘爆一事，翟威廉大方表示其實一切如常，自己亦冇特別話攰唔攰，而且年紀漸張都唔太需要瞓覺。不過翟威廉就稱樣貌突然殘爆可能係因為：「平時練波、練band可能到好夜都唔覺」否認了縱慾過度嘅猜測。
39歲翟威廉5字親回TVB女藝人SP名單 兼公開㨂選SP條件
現年39歲的翟威廉（William）自2010年以「八料冠軍」的港男身份踏入TVB後，比起他的演藝生涯，他的私生活更加備受矚目，尤其是他近日宣布完約離巢TVB後，對媒體剖白自己豐富的性史，極速引起網民熱議，不少網民更好奇哪些TVB女藝人做過他的SP！
翟威廉 5字親回TVB性伴名單
對於網民的好奇追問，翟威廉對傳媒以5字回應：「冇，冇女藝人。」強調他的SP名單中一個女藝人都冇，並續指「約炮」只是一種生活方式，不值得推崇，最重要將心比己，不要傷害他人，雙方要有共識及知規矩，並表示他認識許多圈中人，都對伴侶忠實。
而講到揀選SP的條件，原來並非愈嫩愈好，他直言不會搵年紀太細的對象作SP，因為年紀大的人多數見識更多，知道玩法，最後他總結最緊要係「個人要穩陣」。
坦言十多年來有海量SP
翟威廉在2021年曾被麥貝夷爆「性伴侶多得驚人」，當時他直認只是普通男人一個，有SP（性伴侶）但絕非「性上癮」、「性慾強」。今次他在訪問中，也有揭露自己的私生活，坦言自己過去十多年來一直有著「驚人」數量的SP，引起不少網民熱議。
直言男性天生喜歡多伴侶
翟威廉在訪問中提到，反正自己沒有fans，不想再浪費時間講大話，他認為男性天生就喜歡多伴侶的生活方式，而隨著社會男女平權和思想開放，他觀察到愈來愈多女性也開始接受這種生活模式。他透露，在演藝圈內，有愈來愈多玩SP的同道中人，只是他們都十分低調。
只玩舊式SP「試過瀨嘢」
在享受多伴侶生活的同時，翟威廉也強調了健康和安全的重要性。他直認有超過10年約炮經驗，但都是玩舊式SP，包括在日、韓都有，而非新一代的網上約炮。他提醒大家，在這種關係中，保護自己免受性病的侵害至關重要，奉勸大家要帶眼識人，更直言「試過瀨嘢」，但卻不願意透露更多細節。
有網民叮囑「小心性病」有網民力撐「有guts」
網民對翟威廉自爆有海量SP一事反應兩極，有網民狠批他不尊重女性及濫交，叮囑他：「小心性病！」、「始終有一日搞出大頭佛」、「呢啲係性上癮病態嚟㗎」，亦有不少網民力撐他夠坦白：「大家你情我願嘅唔覺得佢有錯」、「又唔係呃蝦條」、「做得出，唔怕認，有guts」、「偶像」、「敢言respect」、「超幸福JJ」、「翟Sir收唔收徒弟」等，更有網民追問：「隊尾喺邊？」
盤點翟威廉情史及緋聞：
1. 陳庭欣
翟威廉曾與陳庭欣拍拖5年，期間翟威廉一直被外界形容為「兵仔」，到2016年分手後兩人才公開承認拍過拖，翟威廉更在訪問中稱與女方變成了「best friend」。
2. 劉佩玥
2017年，翟威廉被指戀上劉佩玥，當時有報道指二人試過在拍劇期間拖手及飲同一盒飲品，女方更不時會為翟威廉的社交平台「Happy Live」擔任嘉賓一齊夾Band。本刊亦曾影到劉佩玥與陳安立約會後， 再私會翟威廉，因此翟威廉再被指做「兵」。
3. 麥貝夷
2019年，翟威廉與歌手麥貝夷被傳媒影到行街拍拖，因此傳出緋聞，到2021年，麥貝夷公開數臭翟威廉出軌、「食完唱」及「性伴侶多得驚人」等罪狀，但翟威廉就否認同麥貝夷拍過拖，但坦承自己的確多性伴侶。
4. 裕美
麥貝夷曾指控翟威廉「偷食」好友裕美，但翟威廉否認跟裕美有關係，並向裕美道歉，而裕美也有發火，警告麥貝夷不要再搞自己，又在IG搞笑示愛，指：「識揀一定揀林作，唔揀翟威廉。」
5. 陳苑澄
曾有消息指翟威廉原來亦曾跟前女子組合As One成員陳苑澄拍拖，但女方受訪時否認，只認曾上過「Happy Live」Band房夾歌，而翟威廉亦否認同陳苑澄有關係，指兩人的緋聞「係一個大整蠱」。
麥貝夷自爆「渣男前度」風流史 疑似男主角翟威廉道歉：我係有短暫伴侶、日韓國籍都有！
歌手麥貝夷2021年在社交網自爆某前度私生活混亂，控訴男方「性伴侶數量多得驚人」，更留下線索祝福渣男「生日快樂」，剛巧當日是翟威廉的36歲生日，他又與麥貝夷傳過緋聞，令事件甚囂塵上。事後翟威廉強調冇同麥貝夷拍過拖，不過就向女方道歉，承認自己單身7年來有短暫伴侶，不同國籍都有……
今天才知道你性伴侶的數量多得驚人⋯⋯你對外說的就都是我主動，你完全沒有做任何事情讓我們開始。
麥貝夷突然翻舊帳
麥貝夷在社交網動態留言狂數渣男，自言一直被蒙在鼓裏，更被視作是死纏爛打的傻瓜：「今天才知道，你性伴侶的數量多得驚人，然後你對外說的就都是我主動，你完全沒有做任何事情讓我們開始，也從來都沒有挽留我，原來疼愛和照顧都是演出來的，還把我當傻瓜一樣告訴別人，只是我主動糾纏你，所以你完全是被動的，也不需要付上任何責任。」麥貝夷又稱對方大話連篇，質問他人生是否由謊言組成，又指將來有機會見面，還可以怎樣面對他，更在結尾「祝福」舊愛生日快樂，斷言「生生不見」。
麥貝夷留下「生日祝福」
麥貝夷的舉動擺明要清算前度，而她留下的「生日祝福」更成為線索，剛巧與她傳過緋聞的翟威廉在當日生日，成為嫌疑人物。「亞洲先生」出身的翟威廉過檔無綫後再贏得「香港先生」冠軍，但事業發展平平，近年成立「Happy Live」在網上進行直播夾band，反令事業有起色，18年他與麥貝夷亦因應夾band不時出雙入對而傳出緋聞，不過二人從未認愛，昨日翻查女方的社交網已再沒追蹤對方帳號，可見二人關係不再。
翟威廉否認拍過拖但道歉
疑似是男主角的翟威廉最初唔想愈描愈黑所以不回應，不過出席公開活動時，經記者追問終於忍唔住，翟威廉澄清與麥貝夷並非戀人關係，他又自爆有不同國籍的性伴侶，但絕不是玩「一夜情」，他已36歲是成年人，有自己一套生活模式，若果令麥貝夷不開心，會說聲對不起。
佢WhatsApp一早封咗我，冇乜交流，我都了解緊當中點解。
我係有短暫伴侶，但我冇One Night Stand。我有拍散拖，日本、韓國女仔都有，呢個係我嘅生活模式，但唔係無數咁多！