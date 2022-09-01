落選口罩小姐翠兒上J2大談曾因講心事「畀人追到要辭職」
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《尾二一屆口罩小姐》即將迎來決賽，早前落選的005號翠兒，近日上咗J2節目《不正常愛情研究所》作嘉賓，分享自己曾經被男同事狂追到要辭職的親身經歷，更感嘆呢段經歷令佢得到教訓！
翠兒「畀人追到要辭職」 男同事仲飛正印狂纏
翠兒任職 Freelance 歌手兼模特兒，之前已在節目中分享過「被瘋狂追求」經歷的翠兒，這次再下一城分享同公司的不尋常被求愛經歷。翠兒當時到公司做trainee，因一次下班時與同路的男trainee分享了心事，令原本已有穩定女友的對方「誤墮」禁忌之戀，最近更與正印分手狂追翠兒。
翠兒慘被公司冠以「亂搞男女關係」罪名
吳兆麟Alan 聞言即大感驚訝，向三位女主持問道:「你哋會唔會隨便同男仔傾心事?」又以男生角度分析指男仔聽女仔「講唔開心嘢」，會特別容易中招，更親揭箇中因由，頗有見地。
翠兒續指該名男生之後除了無視女友、於上課期間肆意向翠兒投以深情眼光惹來不少閒言外，與女友分手後更行動升級不斷纏著翠兒，有次更在公共交通上向翠兒壁咚；由於內容驚爆，全場主持為之嘩然！翠兒指事件最終驚動公司，令其慘被冠以「亂搞男女關係」罪名，翠兒憶述謂：「公司話個男仔出現嘅地方，我就唔可以出現。」最終翠兒不但要電話封鎖該名男子，更要辭埋份工，翠兒最後感嘆謂：「呢個故事教訓我哋唔好亂咁同人講心事。」
常見問題
翠兒反而被公司冠以什麼罪名?
翠兒於節目中分享自己不尋常被求愛經歷，對方不但與正印女友分手狂追翠兒，最後事件仲驚動到公司……詳見：落選口罩小姐翠兒被狂追經歷
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