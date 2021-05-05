棄做老師殺入模界 24歲翻版何依婷最叻跳舞
內地網紅梓琪無論樣貌身材都激似2017年港姐亞軍何依婷，因此被封為「翻版何依婷」，現職模特兒的她原來畢業自湖南師範大學，但為了夢想她決定棄做老師，轉而加入模特兒界，她和何依婷還有一樣共通點，就是同樣為選美出身！
文：東方新地｜圖：梓琪微博及抖音圖片、何依婷IG圖片及新傳媒圖片庫
翻版何依婷 曾獲最具演藝潛質獎
內地網紅梓琪膚色白滑，無論樣貌身材都激似2017年港姐亞軍何依婷，因而被封為「翻版何依婷」，她在微博報稱自己為廣東人，生日為1996年8月16日，至今只得24歲，是一名「90後」。
畢業於湖南師範大學的梓琪現職為模特兒，並曾獲得《2010國際職業模特大賽中國美皇后》的「最具演藝潛質獎」，興趣包括有旅遊、美食和時尚等。
梓琪透露自己從小學習芭蕾舞，她在抖音也有不少跳舞片，更經常以小背心和露腰裝上陣，大騷其長腿、纖腰和玲瓏浮凸的身材。
正版何依婷 入行四年擔正做女一
正版何依婷今年27歲，是無綫上位中的小花，17年參選香港小姐時已是大熱佳麗，一直領先的她，雖然最終因頂級評判鄭裕玲將兩票給雷莊𠒇，令她只能屈居亞軍，不過民望早就跑贏冠軍雷莊𠒇備受力捧，18年何依婷更簽約成為無綫親生女。
最近何依婷正在趕拍新劇《十月初五的月光》，是她入行四年首次擔正女主角，劇中除了飾演佘詩曼演過的角色「祝君好」外，她更會分別演出米雪角色「Q姨」和姚嘉妮角色「萬朱莎華」的年輕版。