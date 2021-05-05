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棄做老師殺入模界 24歲翻版何依婷最叻跳舞

東方新地 - 娛聞

內地網紅梓琪無論樣貌身材都激似2017年港姐亞軍何依婷，因此被封為「翻版何依婷」，現職模特兒的她原來畢業自湖南師範大學，但為了夢想她決定棄做老師，轉而加入模特兒界，她和何依婷還有一樣共通點，就是同樣為選美出身！

文：東方新地｜圖：梓琪微博及抖音圖片、何依婷IG圖片及新傳媒圖片庫

翻版何依婷 曾獲最具演藝潛質獎

內地網紅梓琪膚色白滑，無論樣貌身材都激似2017年港姐亞軍何依婷，因而被封為「翻版何依婷」，她在微博報稱自己為廣東人，生日為1996年8月16日，至今只得24歲，是一名「90後」。

翻版何依婷
現年24歲的梓琪是一名「90後」。
翻版何依婷
梓琪指自己的興趣包括有旅遊、美食和時尚等。

畢業於湖南師範大學的梓琪現職為模特兒，並曾獲得《2010國際職業模特大賽中國美皇后》的「最具演藝潛質獎」，興趣包括有旅遊、美食和時尚等。

翻版何依婷
雖然畢業於湖南師範大學，但為了實現夢想，梓琪棄做老師，轉而加入了模特兒界。
翻版何依婷
梓琪和何依婷一樣透過參加選美作為入行途徑。

梓琪透露自己從小學習芭蕾舞，她在抖音也有不少跳舞片，更經常以小背心和露腰裝上陣，大騷其長腿、纖腰和玲瓏浮凸的身材。

翻版何依婷
自小學習芭蕾舞的梓琪，擁有不俗的舞功底子。
翻版何依婷
梓琪參選《2010國際職業模特大賽中國美皇后》時，曾獲得「最具演藝潛質獎」！

正版何依婷 入行四年擔正做女一

正版何依婷今年27歲，是無綫上位中的小花，17年參選香港小姐時已是大熱佳麗，一直領先的她，雖然最終因頂級評判鄭裕玲將兩票給雷莊𠒇，令她只能屈居亞軍，不過民望早就跑贏冠軍雷莊𠒇備受力捧，18年何依婷更簽約成為無綫親生女。

何依婷
何依婷外表甜美之外更有觀眾緣。
何依婷
2017年何依婷（左）以大熱姿態參選港姐，在進入十強階段的記者會上，更得到無綫高層樂易玲點名加持，稱讚她有進步及有自信，令她即時人氣急升！與她同屆的冠軍為雷莊𠒇（中），季軍則為黃瑋琦（右）。

最近何依婷正在趕拍新劇《十月初五的月光》，是她入行四年首次擔正女主角，劇中除了飾演佘詩曼演過的角色「祝君好」外，她更會分別演出米雪角色「Q姨」和姚嘉妮角色「萬朱莎華」的年輕版。

何依婷
去年何依婷在劇集《機場特警》演網紅空姐「李至安」，劇中有不少出位演出，第一集已經要姣爆被楊明摸大髀，之後又因向網民找數，以比堅尼倒奶洗車，成功搶fo彈起！
何依婷
早前《陀槍師姐2021》何依婷飾演鄭俊弘女友妙妙，一出場就坐在鄭俊弘腿上，被鄭俊弘摸勻全身。
何依婷
在《星空下的仁醫》中何依婷由醫生變病人，有一幕慘慘豬喊戲，演技有好大發揮空間。

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