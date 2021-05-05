棄做老師殺入模界 24歲翻版何依婷最叻跳舞

內地網紅梓琪無論樣貌身材都激似2017年港姐亞軍何依婷，因此被封為「翻版何依婷」，現職模特兒的她原來畢業自湖南師範大學，但為了夢想她決定棄做老師，轉而加入模特兒界，她和何依婷還有一樣共通點，就是同樣為選美出身！

文：東方新地｜圖：梓琪微博及抖音圖片、何依婷IG圖片及新傳媒圖片庫