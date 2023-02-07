「翻版林明禎」黃潔琪換衫自拍派福利 表情享受又咬唇勁誘人
黃潔琪「免費」拍片直擊換衫派街坊 脫剩底褲胸圍笑笑口
黃潔琪樣貌清純唔洗講，擁有驕人嘅身材的她不時會大派福利益粉絲。似乎今次黃潔琪唔想粉絲睇得辛苦，索性嚟個大解放，笑笑口咁款拍片直擊自己換衫，開頭仲係脫剩底褲同胸圍，粉絲連寫真集都唔洗買，就已經將Miko苗材嘅身材表露無遺咁睇晒，果然夠福利！
「翻版林明禎」黃潔琪 Miko Wong 擁甜美笑容＋魔鬼身材
現年28歲的黃潔琪天生一張娃娃臉，加上甜美笑容以及魔鬼身材，大受網民歡迎，一度被封為「大馬郭雪芙」，但由於其短髮造型更加肖似另一位已爆紅的大馬女神林明禎，加上兩人同樣以可愛加性感作賣點，所以黃潔琪亦被封為「翻版林明禎」。
來港為第二本寫真集取景
早於2018年已在香港推出過首本寫真集《Miko 純‧潔琪》的黃潔琪，近日再度來到香港，為她的第二本寫真集取景，並在社交網分享了自己在香港所歎的美食，包括波蘿包、蛋撻、雞蛋仔、煎釀三寶、腸粉等。
第一餐飲奶茶食豬仔包
黃潔琪對香港的網民笑言：「香港嘅朋友，我回來啦啦啦啦啦啦～第一餐梗係要飲奶茶、食豬仔包啦！話說上次來港時，回家就是掃了一堆的黑白淡奶回去！」又表示今次會再掃獨立包裝的黑白淡奶回馬來西亞。
曾與霍哥合作主持ViuTV節目
有網民感嘆：「可惜霍哥去咗馬拉，你們碰不到面。」原來黃潔琪與霍哥早在2019年已曾合作拍片，2020年又曾一同主持ViuTV到馬來西亞拍攝的真人騷節目《飛檳吧！男神》。
霍哥講「Thx」兼畀Like
今次黃潔琪來港，在尖沙咀海旁留倩影之餘，又寫上了「一人一句wanan」的配文，霍哥就在這個po中回應了一句「Thx」兼畀Like。睇翻霍哥IG，原來他昨日（1月11日）已由馬來西亞飛回澳門，令人猜測兩人是否會有新合作。
IG擁76萬名Followers
黃潔琪在馬來西亞吉隆坡出世和長大，識講半鹹淡的廣東話，出道時曾擔任show girl及平面模特兒，自2018年來港推出過噴血寫真集《Miko 純‧潔琪》後，Miko便人氣急升，現時IG有超過76萬名Followers，2019年她更開始做埋YouTuber，現時個人的YouTube頻道也有近12萬人訂閱。
中學時曾被欺凌近兩年
黃潔琪曾透露她在中學時期被欺凌近兩年的經歷，原來她當時讀女校，經常會被同學無故戲弄，包括拉她的頭髮、無緣無故叫她的名字、在她行過課室時叫囂、用兇狠目光望著她及跟蹤她去廁所等，當時黃潔琪採取不理會的方式，讓那些同學覺得無趣，才讓事情慢慢過去。
被從後箍頸險遭性侵
黃潔琪又自爆曾在16歲放學回家時險遭性侵，被一個男人從後箍頸，將她按落地上，幸好附近有人聽到她大叫的求救聲，那個男人才立刻放手，讓她成功脫險。事後黃潔琪發現自己手腳都在跌倒時被擦損了，但她不敢告知屋企人，怕他們擔心，現在她都隨身帶著防狼噴霧，作防身之用。
睇埋Miko早前在台灣拍攝寫真的花絮片段：
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