「翻版林明禎」黃潔琪換衫自拍派福利 表情享受又咬唇勁誘人

被封為「翻版林明禎」的新一代大馬女神 Miko Wong（黃潔琪），現年28歲，早前傳出佢會為拍寫真集來到香港，仲好似係同霍哥再度合作！黃潔琪樣靚身材正，又咁猛料，自然令人好奇。而我地就發現黃潔琪又有新舉動，近日她在instagram發佈咗條片，仲要係直擊自己換衫，內容好爆！