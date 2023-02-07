翻版林明禎 換衫自拍

「翻版林明禎」黃潔琪換衫自拍派福利 表情享受又咬唇勁誘人

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被封為「翻版林明禎」的新一代大馬女神 Miko Wong（黃潔琪），現年28歲，早前傳出佢會為拍寫真集來到香港，仲好似係同霍哥再度合作！黃潔琪樣靚身材正，又咁猛料，自然令人好奇。而我地就發現黃潔琪又有新舉動，近日她在instagram發佈咗條片，仲要係直擊自己換衫，內容好爆！

翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 Miko近日來港拍寫真。
有傳黃潔琪近日來港拍寫真。（圖片來源：[email protected]
翻版林明禎 換衫自拍 背影加晒分！
背影加晒分！（圖片來源：[email protected]
翻版林明禎 換衫自拍 果然掂！
正面果然掂！（圖片來源：[email protected]

黃潔琪「免費」拍片直擊換衫派街坊 脫剩底褲胸圍笑笑口

黃潔琪樣貌清純唔洗講，擁有驕人嘅身材的她不時會大派福利益粉絲。似乎今次黃潔琪唔想粉絲睇得辛苦，索性嚟個大解放，笑笑口咁款拍片直擊自己換衫，開頭仲係脫剩底褲同胸圍，粉絲連寫真集都唔洗買，就已經將Miko苗材嘅身材表露無遺咁睇晒，果然夠福利！

翻版林明禎 換衫自拍 咬晒唇咁，好享受！
咬晒唇咁，好享受！（圖片來源：[email protected]
翻版林明禎 換衫自拍 整下頭髮先！
整下頭髮先！（圖片來源：[email protected]
翻版林明禎 換衫自拍 衫，當然要慢慢著。
衫，當然要慢慢著。（圖片來源：[email protected]
翻版林明禎 換衫自拍 著完衫啦！
著完衫啦！（圖片來源：[email protected]

「翻版林明禎」黃潔琪 Miko Wong 擁甜美笑容＋魔鬼身材

現年28歲的黃潔琪天生一張娃娃臉，加上甜美笑容以及魔鬼身材，大受網民歡迎，一度被封為「大馬郭雪芙」，但由於其短髮造型更加肖似另一位已爆紅的大馬女神林明禎，加上兩人同樣以可愛加性感作賣點，所以黃潔琪亦被封為「翻版林明禎」。

翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 Miko與林明禎一樣來自馬來西亞，因為一頭短髮以及同樣Fit爆的身形，讓她被封為「翻版林明禎」。
黃潔琪與林明禎一樣來自馬來西亞，因為一頭短髮以及同樣Fit爆的身形，讓她被封為「翻版林明禎」。（圖片來源：[email protected]
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拍ViuTV節目時，黃潔琪也曾被介紹為「大馬郭雪芙」。（圖片來源：[email protected]

來港為第二本寫真集取景

早於2018年已在香港推出過首本寫真集《Miko 純‧潔琪》的黃潔琪，近日再度來到香港，為她的第二本寫真集取景，並在社交網分享了自己在香港所歎的美食，包括波蘿包、蛋撻、雞蛋仔、煎釀三寶、腸粉等。

翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 Miko除了擁有33C豐滿上圍，又擁有24吋纖腰。
黃潔琪除了擁有豐滿上圍，又擁有24吋纖腰。（圖片來源：[email protected]
翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 Miko早前仲去埋台灣取景。
黃潔琪早前仲去埋台灣取景。（圖片來源：[email protected]

第一餐飲奶茶食豬仔包

黃潔琪對香港的網民笑言：「香港嘅朋友，我回來啦啦啦啦啦啦～第一餐梗係要飲奶茶、食豬仔包啦！話說上次來港時，回家就是掃了一堆的黑白淡奶回去！」又表示今次會再掃獨立包裝的黑白淡奶回馬來西亞。

翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 Miko來港第一餐就大歎奶茶、豬仔包。
黃潔琪來港第一餐就大歎奶茶、豬仔包。（圖片來源：[email protected]
翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 Miko大讚香港的奶油豬「超級無敵好好食」。
黃潔琪大讚香港的奶油豬「超級無敵好好食」。（圖片來源：[email protected]

曾與霍哥合作主持ViuTV節目

有網民感嘆：「可惜霍哥去咗馬拉，你們碰不到面。」原來黃潔琪與霍哥早在2019年已曾合作拍片，2020年又曾一同主持ViuTV到馬來西亞拍攝的真人騷節目《飛檳吧！男神》。

翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 Miko與霍哥曾合作主持ViuTV的《飛檳吧！男神》。
黃潔琪與霍哥曾合作主持ViuTV的《飛檳吧！男神》。（圖片來源：[email protected]

霍哥講「Thx」兼畀Like

今次黃潔琪來港，在尖沙咀海旁留倩影之餘，又寫上了「一人一句wanan」的配文，霍哥就在這個po中回應了一句「Thx」兼畀Like。睇翻霍哥IG，原來他昨日（1月11日）已由馬來西亞飛回澳門，令人猜測兩人是否會有新合作。

翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 Miko在尖沙咀海旁留影。
黃潔琪在尖沙咀海旁留影。（圖片來源：[email protected]
翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 霍哥就畀Like之餘又講「Thx」。
霍哥畀Like之餘又講「Thx」。（圖片來源：[email protected]
翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 霍哥昨日已由馬來西亞飛返澳門。
霍哥昨日已由馬來西亞飛返澳門。（圖片來源：[email protected]_224）

IG擁76萬名Followers

黃潔琪在馬來西亞吉隆坡出世和長大，識講半鹹淡的廣東話，出道時曾擔任show girl及平面模特兒，自2018年來港推出過噴血寫真集《Miko 純‧潔琪》後，Miko便人氣急升，現時IG有超過76萬名Followers，2019年她更開始做埋YouTuber，現時個人的YouTube頻道也有近12萬人訂閱。

翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 Miko曾在2018年推出過噴血寫真集《Miko 純‧潔琪》。
黃潔琪曾在2018年推出過噴血寫真集《Miko 純‧潔琪》。（圖片來源：[email protected]
翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 Miko現時既是網紅又是YouTuber。
黃潔琪現時既是網紅又是YouTuber。（圖片來源：[email protected]

中學時曾被欺凌近兩年

黃潔琪曾透露她在中學時期被欺凌近兩年的經歷，原來她當時讀女校，經常會被同學無故戲弄，包括拉她的頭髮、無緣無故叫她的名字、在她行過課室時叫囂、用兇狠目光望著她及跟蹤她去廁所等，當時黃潔琪採取不理會的方式，讓那些同學覺得無趣，才讓事情慢慢過去。

翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 Miko自言中學時曾被同學欺凌到唔敢望人又唔敢出聲。
黃潔琪自言中學時曾被同學欺凌到唔敢望人又唔敢出聲。（圖片來源：[email protected]
翻版林明禎 換衫自拍 林明禎 最終Miko採取不理會的方式，才讓同學們覺得無趣，慢慢無再欺凌她。
最終黃潔琪採取不理會的方式，才讓同學們覺得無趣，慢慢無再欺凌她。（圖片來源：[email protected]

被從後箍頸險遭性侵

黃潔琪又自爆曾在16歲放學回家時險遭性侵，被一個男人從後箍頸，將她按落地上，幸好附近有人聽到她大叫的求救聲，那個男人才立刻放手，讓她成功脫險。事後黃潔琪發現自己手腳都在跌倒時被擦損了，但她不敢告知屋企人，怕他們擔心，現在她都隨身帶著防狼噴霧，作防身之用。

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黃潔琪在16歲時曾差點被性侵。（圖片來源：[email protected]
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之後黃潔琪都要隨時帶著防狼噴霧防身。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

睇埋Miko早前在台灣拍攝寫真的花絮片段：

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撰文：東方新地圖片來源：Instagram

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