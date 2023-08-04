翻版林明禎Miko超低胸陪《試當真》仔仔行山 全程滴汗濕胸超吸睛

「翻版林明禎」大馬女神Miko Wong（黃潔琪）人氣高企，早前更現身香港書展宣傳寫真集《琪幻日記》。Miko在回程返大馬之前，特別抽時間同《EA Exam 真係驚》系列的應屆考生阿康一起行山。Miko身穿超低胸背心上陣，全程滴汗濕胸非常吸睛！