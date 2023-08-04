翻版林明禎

翻版林明禎Miko超低胸陪《試當真》仔仔行山 全程滴汗濕胸超吸睛

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「翻版林明禎」大馬女神Miko Wong（黃潔琪）人氣高企，早前更現身香港書展宣傳寫真集《琪幻日記》。Miko在回程返大馬之前，特別抽時間同《EA Exam 真係驚》系列的應屆考生阿康一起行山。Miko身穿超低胸背心上陣，全程滴汗濕胸非常吸睛！

翻版林明禎低胸上陣 陪《試當真》仔仔行山

《試當真》今次邀請了「大馬女神」Miko Wong與應屆考生阿康一同上山拜姻緣石。兩人出發前相約於巴士站見面，身穿超低胸背心的Miko一出現就震撼全場，令阿康握手握到唔捨得收手。兩人經過一番寒暄之後就正式出發。難為女神喺炎炎夏日行山，就算吹住風扇仔都不停滴汗，全身因為汗水而變到炩擸擸。

翻版林明禎 一見面就握手超Nice！
一見面就握手超Nice！（圖片來源：Youtube@試當真Trial & Error）
翻版林明禎 兩人一見面就即刻冧到阿康唔識反應。
兩人一見面就即刻冧到阿康唔識反應。（圖片來源：Youtube@試當真Trial & Error）
翻版林明禎 好洶湧澎湃啊！
好洶湧澎湃啊！（圖片來源：Youtube@試當真Trial & Error）
翻版林明禎 行行吓山介紹狗狗紋身嘅來由。
行行吓山介紹狗狗紋身嘅來由。（圖片來源：Youtube@試當真Trial & Error）
翻版林明禎 好貼心為阿康擔遮。
好貼心為阿康擔遮。（圖片來源：Youtube@試當真Trial & Error）
翻版林明禎 可能阿康太緊張，一直都撻唔著打火機。
可能阿康太緊張，一直都撻唔著打火機。（圖片來源：Youtube@試當真Trial & Error）

自爆擇偶條件 鐘情大叔類型

當被問到喜歡哪一種類型男生的時候，Miko笑指喜歡大叔類型的男生：「成熟啲嘅，大叔型，如果係有啲肥睇就更加加分，因為我覺得男仔肥嘅話係OK嘅，同埋企喺佢隔離會顯瘦啊嘛。」𠱁到在場男士們都笑到見牙唔見眼。

翻版林明禎 講明鐘意大叔型。
講明鐘意大叔型。（圖片來源：Youtube@試當真Trial & Error）
翻版林明禎 Miko仲話會成日讚心儀嘅男仔Cute。
Miko仲話會成日讚心儀嘅男仔Cute。（圖片來源：Youtube@試當真Trial & Error）

貼心幫阿康抹汗 事後PO合照為阿康慶生

女神Miko喺大熱天時行山都毫無怨言，仲非常親切又Nice，見到阿康流汗就即刻為對方抹汗。事後又特別在IG發文祝阿康18歲生日快樂，認真親民又貼地。

翻版林明禎 好貼心幫阿康抹汗
好貼心幫阿康抹汗（圖片來源：Youtube@試當真Trial & Error）
翻版林明禎 仲係IG祝阿康生日快樂
仲係IG祝阿康生日快樂（圖片來源：[email protected]

片尾彩蛋：YY Lam「我都想做阿康」成爆笑位

到片尾的時候，突然加插了一段補習天王YY Lam接受訪問的短片，片中YY Lam神情認真地表示：「我都想做阿康」。原來該段片段為三個月前YY Lam為《EA Exam 真係驚》系列而拍的，當時YY Lam只是複述學生們知道YY Lam會出演試當真系列的反應。網民都笑指今次剪接安排非常爆笑：「最尾YY嗰句「我都想做阿康」好X好笑」、「最後果下YYLam笑左 千年道行一朝喪」、「臨尾yylam個句『我都想做阿康』真係畫龍點睛」等。

翻版林明禎 片尾突然有YY Lam！
片尾突然有YY Lam！（圖片來源：Youtube@試當真Trial & Error）
翻版林明禎 不過原來嗰句係源自第二集《EA Exam 真係驚》
不過原來嗰句係源自第二集《EA Exam 真係驚》（圖片來源：Youtube@試當真Trial & Error）
翻版林明禎
（圖片來源：Youtube@試當真Trial & Error）

網民留言表羨慕：全港最幸福DSE考生

今次阿康能夠同超性感打扮的女神Miko一齊行山，網民反應都非常熱烈，短片短短上傳半日就已經有超過9萬點擊數。網民都紛紛留言表示羨慕阿康：「阿康真人生贏家」、「已證實呀康係全港最幸福DSE考生」、「個畫面證明攝影師心神都好唔定」、「十幾年後冇人會記得你DSE 咩成績, 但會記得你同Miko一齊去拜神」等。

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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
翻版林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）

一齊睇全片：

睇到網民好羨慕！

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@試當真Trial & Error、[email protected]資料或影片來源：Youtube@試當真Trial & Error

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