翻版林明禎Miko超低胸陪《試當真》仔仔行山 全程滴汗濕胸超吸睛
翻版林明禎低胸上陣 陪《試當真》仔仔行山
《試當真》今次邀請了「大馬女神」Miko Wong與應屆考生阿康一同上山拜姻緣石。兩人出發前相約於巴士站見面，身穿超低胸背心的Miko一出現就震撼全場，令阿康握手握到唔捨得收手。兩人經過一番寒暄之後就正式出發。難為女神喺炎炎夏日行山，就算吹住風扇仔都不停滴汗，全身因為汗水而變到炩擸擸。
自爆擇偶條件 鐘情大叔類型
當被問到喜歡哪一種類型男生的時候，Miko笑指喜歡大叔類型的男生：「成熟啲嘅，大叔型，如果係有啲肥睇就更加加分，因為我覺得男仔肥嘅話係OK嘅，同埋企喺佢隔離會顯瘦啊嘛。」𠱁到在場男士們都笑到見牙唔見眼。
貼心幫阿康抹汗 事後PO合照為阿康慶生
女神Miko喺大熱天時行山都毫無怨言，仲非常親切又Nice，見到阿康流汗就即刻為對方抹汗。事後又特別在IG發文祝阿康18歲生日快樂，認真親民又貼地。
片尾彩蛋：YY Lam「我都想做阿康」成爆笑位
到片尾的時候，突然加插了一段補習天王YY Lam接受訪問的短片，片中YY Lam神情認真地表示：「我都想做阿康」。原來該段片段為三個月前YY Lam為《EA Exam 真係驚》系列而拍的，當時YY Lam只是複述學生們知道YY Lam會出演試當真系列的反應。網民都笑指今次剪接安排非常爆笑：「最尾YY嗰句「我都想做阿康」好X好笑」、「最後果下YYLam笑左 千年道行一朝喪」、「臨尾yylam個句『我都想做阿康』真係畫龍點睛」等。
網民留言表羨慕：全港最幸福DSE考生
今次阿康能夠同超性感打扮的女神Miko一齊行山，網民反應都非常熱烈，短片短短上傳半日就已經有超過9萬點擊數。網民都紛紛留言表示羨慕阿康：「阿康真人生贏家」、「已證實呀康係全港最幸福DSE考生」、「個畫面證明攝影師心神都好唔定」、「十幾年後冇人會記得你DSE 咩成績, 但會記得你同Miko一齊去拜神」等。
一齊睇全片：
睇到網民好羨慕！
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