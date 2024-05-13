「翻版林明禎」Miko拍換衫片 意外晒出「南半球」勁震撼！
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現年29歲的大馬女神黃潔琪（Miko）有「翻版林明禎」的稱號，除了樣似林明禎之餘，身材都一樣咁澎湃！而向來大方的黃潔琪亦會不時在社交平台大派福利，Miko近日在社交平台上發布了一條換衣服的影片，意外晒出「南半球」！
Miko換衫片 拋了玉背加南半球！
「翻版林明禎」的Miko於IG放了一條去做gym的的穿搭影片。本來穿著藍色睡衣的miko，影片中換成一套短裙運動裝。看似無不是福利片，但眼利的網民瞬間截了圖，發現Miko原來輕輕地漏出了南半球以及白滑背部！
一齊睇Miko換衫定格圖：
網民：睇咗三個幾鐘都未完
不少網民留言大讚影片出色，還笑言睇3小時還未睇完「我睇左三個幾鐘都未完」Miko表示明明先po了半個小時「男人的嘴 騙人的鬼！明明才po了半個小時而已」
「咁快就 2萬 like 要多些拍啊！」「為什麽會醬，換掉藍色衣服後的那半秒」「太美啦！女神」「身材超好」仲有網民幽默表示miko明顯趁林明楨休息時乘機上位「林明楨敗走左，仲唔乘機搶個market」「明禎休息 佢就梗係趁機上位」
黃潔琪拍綜藝性感出鏡 超進取造型好吸睛
黃潔琪早前為旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》擔任主持，除了帶觀眾齊齊旅行外，喺節目上仲以多個性感造型出鏡，更令網民紛紛表示唔知睇邊到好！
圖片來源：YouTube@好好製作、ig＠mikowong