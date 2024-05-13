「翻版林明禎」Miko拍換衫片 意外晒出「南半球」勁震撼！

現年29歲的大馬女神黃潔琪（Miko）有「翻版林明禎」的稱號，除了樣似林明禎之餘，身材都一樣咁澎湃！而向來大方的黃潔琪亦會不時在社交平台大派福利，Miko近日在社交平台上發布了一條換衣服的影片，意外晒出「南半球」！

