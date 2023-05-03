「翻版唐詩詠」轉行撈保險 曾網上眾籌為舊愛還巨債被指「冇腦」
曹思詩變「厚唇崔碧珈」轉做保險多謝睇死佢嘅人
曹思詩去年現身ViuTV《晚吹—戀講嘢》時被指樣貎突變，出道時都算清純而且貌似唐詩詠，點知依家變成「厚唇崔碧珈」，她在節目中自爆19年舊愛欠下過千萬債務的經歷，當時每天收到過百個奪命「追債Call」，坦言有想過自殺，最後要賣樓還清債務，並於去年轉做保險從業員。
收起性感表現專業的一面
今年2月，曹思詩上載身穿行政套裝獲頒「最佳新進理財顧問」的照片上社交網，並寫道：「10個有9個都唔睇好，講左一堆負面嘅說話，好彩我堅持自己嘅信念，只係短短5個月時間，我終於可以同睇死我嘅人講聲，多謝你哋！你哋係我嘅推動力，越話我唔得嘅人，我就越要得。人生太短，時光太長。生活是公平的，要活出精彩，需要一顆拼搏的心。以勤為本，以韌為基，盡自己的全力，求最好的結果，行動成就理想，拼搏成就人生。」以往打扮暴露喜歡晒身材的曹思詩，搖身一變做保險，就連造型都唔同晒，她在社交網限時動態分享一張工作照，見她收起性感身穿純白色Tee，對著枱上大堆文件認真工作，她更留言「返內地前，做好準備」。
曹思詩現身《戀講嘢》面目全非自爆為舊愛還巨債
其實曹思詩最近一次公開露面是在去年ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》，一出場被浩南形容她的外貌屬於歐美系，193就指她的朱唇應該好得外國人鍾意，曹思詩就問193亞洲人如他鍾唔鍾意她這類長相？193初時避答：「呢啲嘢百貨應百客嘅啫！」最後還是說：「我鍾意啲好白嘅女仔，你呢啲歐美系係另一個界別，就係我隊友Dee哥鍾意嘅！」當集以「百萬情債」為題，曹思詩透露曾為舊愛還清巨債，原來全部債務加埋息過千萬，全因前度係借財務公司，每個月光是利息已要還十幾萬。
曹思詩在前度建議下參加TVB藝訓班
原來曹思詩在13年約22歲時報讀TVB第27期藝員訓練班，也是因為這位前度的建議。她憶述當年有近一萬人去報讀訓練班，這位前度就教她在面試時如何對答，才能更勝一籌地取得當中一個席位。但其後他開始變得野心勃勃地去涉獵不同範疇的生意，包括搞貿易和賣空氣清新機等，旗下足足有7、8間公司，但曹思詩指他的專長只是搞event和marketing，和這些生意無關，因此令他資金上開始出現問題。
被申請信用卡套現兼按樓
曹思詩指18歲時前度開始問她借錢，更為申請了一堆信用卡，然後用她的信用卡去「碌卡」，她指當年他賣空氣清新機，有一部收款用的「碌卡」機，他便直接用那部機去套現，但那時他在「碌」完卡，很快就還了錢，所以她也未有太在意。直至曹思詩首次獲家人支持置業，這位前度就想將她的物業拿去做按揭，最後她選擇繼續幫他，把那層樓按了。
她指前度向十幾廿間財務公司借了錢，在他失蹤後，每日有幾百個電話向她追數，甚至追到她屋企和公司樓下：「佢哋話『你唔好扮嘢啦，你同佢一齊呃錢，你哋攞晒啲錢去邊呀』咁，因為一間還唔到，就會有十間一齊爆煲，所以係好恐怖，我驚到嗰個禮拜喺屋企日日喊。」曹思詩指她當時是賣了層樓去還債，但之後都仲有債務未清，她就用了幾年時間去工作還債。
現任機師男友陪伴度過難關
曹思詩當時已有另一個男友，她不敢和對方剖白欠債的事，她指當時是一位TVB同事帶她去他家開party，從而認識了這位男友，她形容對方大隻、靚仔、好Man完全是她喜歡的類型，在她欠債後，他也成為了她的精神支柱。曹思詩補充指他是一個南非人，職業是飛機師，兩人曾一起去南非爬山，過程十分驚險，令她經歷過後，感覺有如重獲新生，兩人至今仍在拍拖。
即睇《戀講嘢》曹思詩細訴坎坷情史：
曹思詩Yama Girl 山系女孩 被封「翻版唐詩詠」
曹思詩是模特兒出身，曾出版個人寫真集，09年在香港動漫節「ACG IMAGE GIRL大賽」取得冠軍，04至13年間曾簽約亞視，到13年考入TVB藝員訓練班，與劉溫馨、陳偉琪（現改名陳思圻）、張詩欣等為同期同學，14年因主持J2台 《Go! Yama Girl》及 《山系女行Yama Girl》而受注目，被封為「翻版唐詩詠」。
《天命》曾演貼身宮女
在TVB期間曹思詩曾演出不少閒角，近年最為人認識的角色，是在18年劇集《天命》中，飾演皇貴妃的貼身宮女秋月。19年曹思詩離巢無綫，轉投王晶的星王朝旗下，計劃殺入內地拍攝網絡電影，同時又與友人合資五位數搞泳衣網店，並親自做生招牌Model吸客，同年她卻爆出為曾在一起8年的舊愛欠下630萬債務的醜聞，當時她在網上公開個人行戶口呼籲「緊急眾籌」，直言賣樓後會逐個逐個向所有人還款：「我已經沒有積蓄了，我問了所有朋友現在只能借到40萬，我請求大家可以幫幫我，一千幾百都可以。」不過有不少網民指她「冇腦」。，
最愛IG上派福利
曹思詩近年最愛在IG上派福利，水著火辣「晒臀」照任睇唔嬲，充滿陽光氣息，常曬出一身小麥膚色，曾被網友列為「十大最應該拍《3日2夜》女星」之一，有追蹤她社交網的人都應該知道她喜歡外遊，熟識不同國家的她來擔當主持人最好不過。其實入行初期的曹思詩，身材平平無奇，與現在的傲人身材判若兩人。
近年樣貌身材大進化：
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