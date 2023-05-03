「翻版唐詩詠」轉行撈保險 曾網上眾籌為舊愛還巨債被指「冇腦」

初出道被封「翻版唐詩詠」的前無綫藝人曹思詩（CC Cho），做過亞視又做過「晶女郎」，仲出過寫真集，雖然履歷好豐富不過都係紅唔起。今年31歲的曹思詩去年上ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》，自爆在19年為舊愛網上眾籌還巨債的經歷，近年淡出幕前的她本來做泳衣生意，半年前再轉行撈保險，揚言唔會俾人睇死。