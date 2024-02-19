18歲「翻版麥明詩」求PayMe利是被鬧爆 港姐面試唔過關 黑歷史被翻炒
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近日網上討論區有網友發現一位靚女襯住新年期間，在IG的限時動態求PayMe利是！隨即被網友鬧爆指「新年行乞」，而呢位靚女其實大有來頭，曾被冠以「翻版麥明詩」參選港姐⋯⋯
「翻版麥明詩」求PayMe利是 黑歷史被翻炒
近日，落選港姐Surine在IG的限時動態求PayMe利是，即被圍攻鬧爆「新年行乞」「理解唔到會係網上俾唔識既人利是，想搏啲咩？」「俾一蚊佢打發佢走啦」
去年TVB《香港小姐2023》舉行首輪面試，其中「翻版麥明詩」18歲佳麗Surine，事關剛考完DSE的她一見報即被起底，發現佢「壞過凱婷」！可惜，在首輪港姐面試都過唔到關，無入到圍。
Surine被揭富貴生活 公屋妹忽然富貴
自從在香港小姐海選中曝光之後，Surine隨即被網民拍在討論區開Post熱討大爆私生活，更令其IG曝光！翻閱Surine的IG可見，Surine的相片中周身名牌，Chanel、Hermès應有盡有，而且經常出入高級酒店、更加在全海景靚房中影相；又會坐豪華遊艇出海等。據知網民爆料指Surine原本只是「公屋妹」，但在最近幾個月忽然富貴，剛滿18歲的時她考完DSE立即大解放，IG中更不乏泳衣靚相大晒好身材，相當養眼。
Surine被揭爛飲爛蒲愛收兵
除了富貴生活被揭之外，在主題「而家啲18歲妹豬癲到呢… grad din直落老蘭飲酒食shisha第二日朝再去港姐面試」中還有網民爆料稱Surine異性緣極佳愛收兵，揭她參加過「grad din（畢業晚宴）」後即去蘭桂坊飲酒食水煙。而Surine原來與另一位今屆大熱、有翻版IU之稱的莊子璇 (Hilary) 火速變Friend，完成海選之後更加一起去食晚飯，及後Hilary更post了兩人吃飯期間的合照寫道：「Eat with my new friend，好肚餓啊，12個鐘頭無食嘢。」
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圖片來源：IG@surine___、TVB提供、網上圖片、IG圖片