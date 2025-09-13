翻盤下半場大結局｜劇情越拍越貼地 網民力讚3大亮點有新突破
廣告
ViuTV劇《翻盤下半場》昨晚大結局，一開始就有不少網民吐槽《翻盤下半場》帶有舊式港劇味，結果劇情愈播愈貼地，每集都將家庭矛盾及親情難題演得細膩深刻，令本身預備「唔睇」的觀眾最終忍不住開機追劇。討論區爆出一句：「以為又係大台style，原來真係有新意！」
1）結局野餐一家三口超溫馨
來到大結局，仇強一家三口終於走到野外野餐，場面看似平淡卻暗藏深意。有網民笑言畫面猶如「TVB天台BBQ」般熟口熟面，但亦有觀眾大讚在聖士提反灣取景清新自然。加上仇強一家三口經歷過風雨後，三人能夠靜靜地坐在一起，憧憬破產後的新生活，反而更顯珍貴與溫馨。
2）仇強死過翻生獨白感動網民
仇強死過翻生的一段獨白感動大批觀眾，他以真摯語氣直面生死，坦言「死過一次就更加珍惜生命同時間，死咗一次就乜都冇喇」，一句句道盡無常下的領悟。他憶述童年曾夢想踢世界盃，到了中年卻只能以球迷身份投入比賽，卻反而獲得球員、球證、球迷三重感受的真實體驗，最終更感謝家人的陪伴。
最後他深情說出：「人生嘅意義我都未必知道，但我有過美好回憶，有我愛嘅人，只要仲有一口氣，就要繼續跑落去！」一番肺腑之言，感人但不矯情。
3）網民要求拍續集
有網民要求拍續集，睇完大結局讚：「呢套真係好好睇，連以前TVB吾多留意的演員都做得非常好」、「呢套真係好好睇，連以前TVB吾多留意的演員都做得非常好」、「周家怡終於响viu有套戲唔係做單親媽咪同離婚喇」、「終於有個係BBQ但唔算老土」、「開續集就要講仇強同阿葆」。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期