翻盤下半場大結局｜劇情越拍越貼地 網民力讚3大亮點有新突破

ViuTV劇《翻盤下半場》昨晚大結局，一開始就有不少網民吐槽《翻盤下半場》帶有舊式港劇味，結果劇情愈播愈貼地，每集都將家庭矛盾及親情難題演得細膩深刻，令本身預備「唔睇」的觀眾最終忍不住開機追劇。討論區爆出一句：「以為又係大台style，原來真係有新意！」