《翻盤下半場》結局劇透｜ 第16至20集分集劇情 黃浩然出軌沈殷怡搞散頭家！
第16集（9月8日 星期一）：蒙蕽（岑樂怡 飾）突然現身渣sir係阿媽舊情人！
繼突然冒出一個同父異母細妹蒙蕽（岑樂怡 飾）後，仇強得知蒙美和渣sir（張達倫 飾）是舊情人，覺得她一再瞞騙自己，憤而離家出走。 相反蒙美覺得幾十年前的事，沒有提起亦很正常， 因此覺得仇強有點反應過激，兩人看法兩極但同樣企硬。 蒙美跟蒙蕽修補原本疏離的關係，初次覺得有個妹妹都不錯。 一班老友睇死仇強最終會向蒙美認衰，令他氣極， 而他無意間從朋友口中得知阿葆（沈殷怡 飾）對他有意，一時間令仇強感到極其混亂，更有意避開她。 最終阿葆的一個衝動行為鑄成大錯。
第17集（9月9日 星期二）：George 扮女賣相搵錢！
仇強因做錯事而愧疚，回到家中扮演好丈夫角色， 一家人看似和好如初，仇強希望當作沒事發生就此不再提起就好。 樂城知道棹楠（王頌茵 飾）對自己有意，製造機會介紹阿王給她認識， 卻令她大動肝火向他另類示愛。此外， 蒙美幾乎發現樂城扮女生賣相，更透露真的很想和「她」合作， 樂城感頭痛。蒙美公事私事同樣煩心，唯有尋求心理輔導， 過程中她回想起當初和仇強的戀愛種種，喚醒許多感覺， 當她以為一切會比以前更好時，她看到了不應該看到的一幕……
第18集（9月10日 星期三）：下半場高光時刻
仇強跟阿葆親吻的事被揭發，蒙美離家出走又不聽仇強解釋， 令兩父子相當擔心。蒙美雖清楚仇強為人，知道事件定必有內情， 但始終親眼看到證據而氣不能下， 在這個艱難時刻幸得蒙蕽開解陪伴。樂城家事已煩得一頭煙， 一直以來覺得賣相一事應見好就收，但葡萄（葉振弘 飾）執意繼續。最可怕的是狂迷出現， 甚至來到樂城的學校試圖找出「她」，令樂城極度不安。 仇強誤會蒙美要回加拿大，因而大受打擊。而直到她離開了， 仇強才發現蒙美對他的愛不容置疑。
第19集（9月11日 星期四）：兒子生性父母放下心頭大石
梁九（敖嘉年 飾）身體狀態出現變化，眾好兄弟擔心不已， 希望盡力為他分擔大小事，豈料仇強與秋明誤將大事淡化成小事， 事情變得越來越複雜。樂城因賣相的事和葡萄發生拗撬，各不相讓， 二人未有發現重大危機逐漸迫近，狂迷跟樂城糾纏， 甚至亮出武器相迫，混亂間誤傷葡萄。看到葡萄為自己而受傷， 樂城既擔心又慚愧。蒙美事業出現危機， 她手下的一名藝人鬧出大事，關乎人命，Pansy（黃宇詩 飾）責怪她管理不善，要立即設法補鑊。 最後藝人竟卸責到蒙美身上，一時間全城矛頭指向蒙美。
第20集（9月12日 星期五）：蒙美層層秘密終揭開
對於蒙美是否有抹黑KOL導致她自殺，網上一面倒撻伐， 就連兩父子都未能肯定蒙美是否無辜。因利害關係， Pansy想蒙美食死貓，更出動金錢利誘， 一向做人底線甚低的蒙美心大心細， 因她知道一答應便會人格破產難以翻身， 最後一家人想盡辦法誓要解決問題…… 仇強獲得機會上場為足球賽事做裁判，千鈞一發之際卻傳來壞消息， 令他的裁判夢想岌岌可危。經歷過破產的高低起跌， 又見證了不少生離死別， 仇強一家的翻盤下半場究竟是順景波還是逆境波？