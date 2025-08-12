翻盤下半場｜TVB 6大舊將重聚ViuTV新劇 黃浩然周家怡演夫妻網民超期待
昨日（11日）ViuTV新劇《翻盤下半場》宣傳活動上，黃浩然、周家怡、張達倫、黄長興、魯文傑、敖嘉年等一眾TVB舊將齊聚現場，彼此互動充滿歡樂氣氛，讓觀眾直呼期待新劇開播。
TVB 6大舊將重聚ViuTV新劇
一班男演員在現場不停互相取笑，笑聲不斷。眾人異口同聲稱魯文傑為「長輩」，張達倫更笑指自己讀書年代，對方已經在主持《閃電傳真機》，隨即誇張地蹲低扮做人肉板凳，邀請魯文傑「坐低抖吓」。之後又把話題轉到黃長興的海狗丸廣告，大玩調侃：「啲𡃁仔要補腎多啲喎！」更搞笑補一句：「你點知佢哋唔使補呀？你睇吓George面青口唇白！」笑爆全場，氣氛即時炒熱。
戲內外情感關係大公開
角色設定方面，黃浩然在劇中飾演正室周家怡，外遇則由沈殷怡（Shirley）飾演。周家怡在訪問中語帶壓力追問黃浩然，有否與Shirley「食過」，黃浩然就指「冇味！喺戲裡角色感受，現實生活中，我冇畀後生女強吻過。」
此外，黃浩然自爆為角色刻意增重，床戲更掀話題。其中有演員透露在拍攝中曾有互相偷襲重要部位的戲份，敖嘉年更慘叫「嚟真㗎！返屋企痛㗎！」，令劇集未播先引發話題。
沈殷怡挑戰演技士司機
沈殷怡在劇中飾演的士司機，雖然現實中未有車牌，但仍要開車接載周家怡，結果唯有邊拍邊學，拍攝現場笑料百出。周家怡更即場打氣，鼓勵Shirley早日考牌，並大方邀請她參加自己主持的《恨駕女團》，成功勾起觀眾對節目的好奇心。
圖片來源：ViuTV提供資料或影片來源：原文刊於新假期