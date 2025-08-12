翻盤下半場｜31歲Shirley沈殷怡破格挑戰士司機 法律世家出身顏值身材爆燈
沈殷怡Shirley放低偶包 挑戰麻甩士司機
Shirley沈殷怡今次在劇中放下偶包，大膽挑戰麻甩的士司機角色，雖然沒有車牌，卻要在戲中接載周家怡，唯有邊拍邊學，拍攝現場笑料不斷。周家怡更即場「催谷」Shirley早日考牌，並邀請她上自己主持的網上節目《恨駕女團》。
不過，Shirley在劇中的另一身份更惹人關注，今次Shirley在劇中飾演黃浩然的外遇對象。周家怡在訪問中把握機會「逼供」，提起預告片中二人有蜻蜓點水式的「錫錫」，更嬲到食螺絲追問：「有冇食（錫）過？」黃浩然笑言：「冇味！戲入面角色嘅感受，現實生活中，我未試過畀後生女強吻。」
沈殷怡法律世家出身 才華橫溢 懂五國語言
現年31歲的沈殷怡（Shirley）出身法律世家，Shirley自小不但讀書非常優秀，還懂得粵語、英語、國語、日語、法語五國語言，中學時期也曾連續5年贏得各項朗誦比賽冠軍，包括普通話、英詩和散文。此外，她又熱愛參與校內各種活動，又參加了聯校劇團，每年有數次公演，同時亦擁8級鋼琴與5級單簧管資格。
沈殷怡DSE成績優異 考獲全額獎學金讀法律系
Shirley沈殷怡先後入讀聖士提反女子中學附屬小學及聖保羅男女中學，更是2012年首屆香港中學文憑試（DSE）的考生。事實上，Shirley從未透露過自己DSE分數，只透露過考獲4科5**成績，即至少考獲28分， 但坊間曾有報導指她獲取最佳六科成績37分。
DSE放榜後， Shirley考獲全額獎學金， 及後更升讀上海復旦大學（Fudan University）法律系，畢業後回港入讀香港中文大學修讀法學碩士繼續深造。
選美比賽勇奪冠軍
2014年，Shirley在同學鼓勵下參加「地球小姐」選美比賽，更勇奪冠軍。雖然是法律系出身，也是一名學霸，不過Shirley對演藝工作有濃厚興趣，至2018年加入ViuTV拍劇及擔任各種節目主持，逐漸開啟其演藝之路，代表作有綜藝節目《美女郊遊遊》及劇集《社內相親》飾演「陳映書」。
沈殷怡棄做律師入娛樂圈
出自法律世家的Shirley，爸爸是前律政司副刑事檢控專員沈仲平。本應順理成章地入行做律師的Shirley，當時在律師樓實習當律師助理一年後，覺得工作太悶，且跟自己的興趣不相合，同時又意外收到一名監製邀請拍劇，故決定往娛樂圈發展。由於她是先斬後奏，故一度因此激嬲父親，她坦言爸爸有近半年都拒絕與她說話。
沈殷怡被冠上「學霸」及「富家女」稱號
曾直言自小沒有遭遇過大挫折的沈殷怡，進娛樂圈後卻一路磕磕碰碰，也因其背景經常被冠上「學霸」及「富家女」的稱號，被外界視作「花瓶」。她為此參演不同劇集及綜藝節目，去發掘自己更多的可能性。
沈殷怡用行動打破各種標籤
不甘當花瓶的她選擇以行動打破標籤，如在《美女郊遊遊》中玩飛索瀑降、《唔試不知份工好》中無懼蛇蟲鼠蟻，挑戰做滅蟲員。同時更在劇集《無限斜棟有限公司》不顧形象以素顏出鏡，飾演被長期禁錮致精神異常的趙南菲，令外界改觀。