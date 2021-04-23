考有Feel｜姜濤狂性大發 193慘遭咬噬Lin頭
ViuTV愈戰愈勇，由阮小儀、呂爵安（[email protected]）和黃奕晨（Dixon）主持新綜藝節目《考有Feel》，有MIRROR與ERROR兩大人氣男團助陣，夠晒熱鬧又娛樂性豐富，當中姜濤可以話完全冇偶像包袱，愈玩愈喪頑童上身，最新一集更發牙痕，而受害者就是最近爆紅的193。
撰文：東方新地 圖片：ViuTV電視截圖
《考有Feel》有追看性
《考有Feel》吸引之處當然是玩遊戲的嘉賓以MIRROR與ERROR成員做膽，ERROR四子走搞笑路線出名玩得，最估唔到是MIRROR成員都可以不顧形象喪玩，變成節目最大賣點，粉絲最開心看到偶像們放下包袱，展現最真實瘋狂一面。
姜濤成為節目狂人
節目中MIRROR與ERROR的成員個個都玩得好放，姜濤更加成為狂人，有他出場的集數都會狂性大發，幾乎次次都追住阿[email protected]來追撃。
193成姜濤新目標
因為出言反撃曾志偉而人氣急升的[email protected]，最近就成為姜濤新目標，二人唔止鬥社交網粉絲人數多，在《考有Feel》中更鬥智鬥力。
姜濤咬完腳咬乳頭
193在《考有Fee》中成日出貓走精面，姜濤這集被他收埋要著的睡衣，合眾人之力捉住193，姜濤竟然發狂一樣在193身上咬噬，咬住小腿再掀起193件Tee，一啖就咬落去，搞到193狂叫救命。節目中姜濤就是衝來衝去不停襲擊人，其過度活躍的舉動唔止令主持人小儀笑唔停，21歲小子的真性情，更令觀眾睇得好開心。