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考有Feel｜姜濤狂性大發 193慘遭咬噬Lin頭

東方新地 - 娛聞

ViuTV愈戰愈勇，由阮小儀、呂爵安（[email protected]）和黃奕晨（Dixon）主持新綜藝節目《考有Feel》，有MIRROR與ERROR兩大人氣男團助陣，夠晒熱鬧又娛樂性豐富，當中姜濤可以話完全冇偶像包袱，愈玩愈喪頑童上身，最新一集更發牙痕，而受害者就是最近爆紅的193。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV電視截圖

考有Feel
《考有Feel》明明是遊戲節目，不過參加者當格鬥節目咁玩，主持人經常趁混亂玩自拍。
考有Feel
日前播出姜濤人mark人攬實阿[email protected]，仲咬對方大髀。

《考有Feel》有追看性

《考有Feel》吸引之處當然是玩遊戲的嘉賓以MIRROR與ERROR成員做膽，ERROR四子走搞笑路線出名玩得，最估唔到是MIRROR成員都可以不顧形象喪玩，變成節目最大賣點，粉絲最開心看到偶像們放下包袱，展現最真實瘋狂一面。

考有Feel
最新一集，姜濤又向阿Dee發動襲擊。
考有Feel
姜濤突然狂性大發，抽住阿Dee對腳將佢倒豎蔥。

姜濤成為節目狂人

節目中MIRROR與ERROR的成員個個都玩得好放，姜濤更加成為狂人，有他出場的集數都會狂性大發，幾乎次次都追住阿[email protected]來追撃。

考有Feel
193收埋姜濤件睡衣，被MIRROR成員捉住，爭持中姜濤有所行動。
考有Feel
姜濤捉住193小腿，唔理三七廿一就噬落去。
考有Feel
193叫得好淒慘。

193成姜濤新目標

因為出言反撃曾志偉而人氣急升的[email protected]，最近就成為姜濤新目標，二人唔止鬥社交網粉絲人數多，在《考有Feel》中更鬥智鬥力。

考有Feel
姜濤在193身上搵唔到件睡衣，突然再發爛。
考有Feel
姜濤向住193的乳頭咬。
考有Feel
193慘被姜濤兩度咬噬。

姜濤咬完腳咬乳頭

193在《考有Fee》中成日出貓走精面，姜濤這集被他收埋要著的睡衣，合眾人之力捉住193，姜濤竟然發狂一樣在193身上咬噬，咬住小腿再掀起193件Tee，一啖就咬落去，搞到193狂叫救命。節目中姜濤就是衝來衝去不停襲擊人，其過度活躍的舉動唔止令主持人小儀笑唔停，21歲小子的真性情，更令觀眾睇得好開心。

考有Feel
整集都是兩隊人就是打來打去，情況雖混亂但搞笑。
考有Feel
最近爆紅的193成為主要襲擊對象，褲到爛埋。
考有Feel
193仲向住鏡頭展示被咬的lin頭。
考有Feel
發牙痕咬人的姜濤個樣仲好得戚。

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