考有Feel｜索助手「考靚」Polly 「考正」Rachel鬥晒水著好吸睛
ViuTV遊戲節目《考有Feel》由阮小儀、[email protected]（呂爵安）及黃奕晨主時，焦點除了落在MIRROR和ERROR玩遊戲大對決以外，兩名索「孖妹」助手「考靚」、「考正」集集騷腰晒腿都引起網民關注，「考靚」Polly（劉若寶）及「考正」Rachel（任寶兒）在IG不時晒水著，隔空鬥人氣，以followers作指標，暫時任寶兒領先一大截﹗
文：東方新地｜圖：《考有Feel》截圖、劉若寶IG、任寶兒IG
文：東方新地｜圖：《考有Feel》截圖、劉若寶IG、任寶兒IG
《考有Feel》肥仔主動抄牌
《考有Feel》的兩位新面孔女助手，成為網上熱話，連肥仔@ERROR私下都特別照顧二人，曾被拍到向兩女抄牌。其實31歲的「考靚」Polly（劉若寶）曾參加《全民造星3》，晉身四十強後便被淘汰，本身是一名模特兒的Polly，近來參與ViuTV不少節目，包括有《囝囝女女730》 。
Polly主力模特兒工作，與曾任兼職模特兒的港姐冠軍陳曉華相熟，私下相當老友。 Polly除了參與ViuTV節目外，最希望能演戲、唱歌，人到三十追夢的熱情不滅，不時參與電影、電視劇的試鏡，相當努力﹗
Polly有不少男粉絲，不但未有收埋男友，更不時放閃，去年七月，拍拖十年的男友Raymond更在親友見證下求婚成功﹗
《造星3》恃靚入圍
Polly參加《全民造星3》比賽初期全程走音仍能晉身四十強，當時被網民質疑恃靚入圍，引起一陣熱議。
Polly靚相任睇：
Rachel健康小麥膚色吸like
《考有Feel》另一索助手「考正」Rachel（任寶兒），今年22歲還是學生一名，兼職模特兒工作，IG已有超過十萬followers，比Polly多一倍，樣子甜美輪廓深，加上一身健康嘅小麥膚色，曾被誤以為是混血兒，更有網民指她與韓國女團BLACKPINK的Jennie撞樣，而Rachel亦曾拍片教大家化Jennie妝。
任寶兒有不少宅男粉絲，不過她從無掩飾男友，與男友不時在IG放閃。