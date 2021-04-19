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考有Feel｜索助手「考靚」Polly 「考正」Rachel鬥晒水著好吸睛

東方新地 - 娛聞

ViuTV遊戲節目《考有Feel》由阮小儀、[email protected]（呂爵安）及黃奕晨主時，焦點除了落在MIRROR和ERROR玩遊戲大對決以外，兩名索「孖妹」助手「考靚」、「考正」集集騷腰晒腿都引起網民關注，「考靚」Polly（劉若寶）及「考正」Rachel（任寶兒）在IG不時晒水著，隔空鬥人氣，以followers作指標，暫時任寶兒領先一大截﹗
文：東方新地｜圖：《考有Feel》截圖、劉若寶IG、任寶兒IG

《考有Feel》兩位女助手Polly（左）和Rachel在節目中騷腰露腿好搶鏡。
《考有Feel》兩位女助手Polly（左）和Rachel在節目中騷腰露腿好搶鏡。

《考有Feel》肥仔主動抄牌

《考有Feel》的兩位新面孔女助手，成為網上熱話，連肥仔@ERROR私下都特別照顧二人，曾被拍到向兩女抄牌。其實31歲的「考靚」Polly（劉若寶）曾參加《全民造星3》，晉身四十強後便被淘汰，本身是一名模特兒的Polly，近來參與ViuTV不少節目，包括有《囝囝女女730》 。

考有Feel｜索助手「考靚」Polly 「考正」Rachel鬥晒水著好吸睛
《考有Feel》「考靚」Polly五官標緻，好上鏡。
考有Feel｜索助手「考靚」Polly 「考正」Rachel鬥晒水著好吸睛
Polly不是豐滿型，身材均勻，愛晒水著。

Polly主力模特兒工作，與曾任兼職模特兒的港姐冠軍陳曉華相熟，私下相當老友。 Polly除了參與ViuTV節目外，最希望能演戲、唱歌，人到三十追夢的熱情不滅，不時參與電影、電視劇的試鏡，相當努力﹗

考有Feel｜索助手「考靚」Polly 「考正」Rachel鬥晒水著好吸睛
Polly拍過不少廣告。

Polly有不少男粉絲，不但未有收埋男友，更不時放閃，去年七月，拍拖十年的男友Raymond更在親友見證下求婚成功﹗

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Raymond亦是一名演員，之前孖住上彭秀慧的戲劇班。
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Polly與陳曉華、戴祖儀私下好老友。

《造星3》恃靚入圍

Polly參加《全民造星3》比賽初期全程走音仍能晉身四十強，當時被網民質疑恃靚入圍，引起一陣熱議。

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曾參加《全民造星3》打入四十強。

Polly靚相任睇：

Rachel健康小麥膚色吸like

《考有Feel》另一索助手「考正」Rachel（任寶兒），今年22歲還是學生一名，兼職模特兒工作，IG已有超過十萬followers，比Polly多一倍，樣子甜美輪廓深，加上一身健康嘅小麥膚色，曾被誤以為是混血兒，更有網民指她與韓國女團BLACKPINK的Jennie撞樣，而Rachel亦曾拍片教大家化Jennie妝。

考有Feel｜索助手「考靚」Polly 「考正」Rachel鬥晒水著好吸睛
鬼妹仔性格的Rachel有不少宅男粉絲。
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Rachel熱愛運動，不是到海灘便是行山，擁健康膚色。

任寶兒有不少宅男粉絲，不過她從無掩飾男友，與男友不時在IG放閃。

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早前男友為Rachel在酒店悉心安排慶祝活動，令她相當感動。

Rachel大量水著：

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被指與韓國女團BLACKPINK的Jennie撞樣。

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