考有Feel｜陳嘉倩姣功無效 改用茅招局MIRROR除佢褲 遭網民鬧爆熄電視
文：東方新地｜圖：《考有Feel》截圖
《考有Feel》陳嘉倩加入ERROR
陳嘉倩以嘉賓身份加入ERROR隊對戰MIRROR隊，過去幾乎每集都有女嘉賓加入ERROR隊，每次都放笑彈，惟獨嘉倩BB惹來網民畀嬲﹗
網民：Ian都唔想同陳嘉倩玩﹗
陳嘉倩與阿Dee和保錡，對戰MIRROR的 Ian、Alton、Tiger。其中一個環節，嘉倩BB和Ian在吹氣水床爭水泡並爭先到達終點，比賽前，嘉倩BB連聲嬌嗲嗌怕痛，不過MIRROR三子不為所動，無任何反應，最後由小儀安排Ian上場對戰嘉倩BB，Ian一臉為難。
期間Ian不敢與嘉倩BB有身體接觸，又怕太大力整傷對方，嘉倩BB一見Ian心軟火速拼命手腳合力夾緊水泡，Ian不知所措，主持小儀在旁不停叫Ian「出手拖行佢」、「拖住水泡佢會放手」，Ian才出力拖走水泡，不過最後在唔讓賽下勝出﹗連網民都留言：「Ian都唔想同佢玩，係小儀叫Ian郁手﹗」
陳嘉倩引人除褲
嘉倩BB不時被同隊的Dee同保錡稱做女神，不過相反 MIRROR卻不過電兼未有讓賽，到最後一個遊戲，各隊分別要在強風下穿上全套睡衣，以及換好床褥被套枕袋才算完成任務。陳嘉倩竟一馬當先將MIRROR的睡褲穿在身上，不停在MIRROR前晃來晃去，即是MIRROR要完成任務，只能在嘉倩BB身上取回睡褲。
最後Alton出手，但都只用手指，怕掂到陳嘉倩，陳嘉倩被剝褲狀甚興奮。
Alton只敢用手指掂陳嘉倩褲頭
Alton和Tiger被迫出手剝嘉倩BB身上條褲，二人對望良久唔敢出手，「考正」Rachel從後箝實嘉倩BB，Alton和Tiger 只敢用手指，唔敢太大動作。完成任務後，嘉倩BB再次把睡褲穿上，不過今次MIRROR無出手，亦無人理會陳嘉倩。
嘉倩BB呢招局MIRROR剝佢褲，在網上引起熱話，網民洗版鬧爆嘉倩BB「好煩好姣」、「迫人去除佢條褲」、「引人去除佢」、「著多次條褲又博人除多次，想點呀佢﹗」。
前新聞主播嘉倩BB有女神之稱號，不過自《學神出沒請注意》被觀眾目睹其車品，連日被網民洗版大數包括冇駕駛常識、態度奇差、向教車師傅放生電等六宗罪，嘉倩BB要踩入各大討論區逐一回覆網民及致歉圖平息風波，不過似乎令網民唔多buy，今次上《考有Feel》又被狠批，似乎女神神話幻搣﹗