考有Feel｜陳嘉倩姣功無效 改用茅招局MIRROR除佢褲 遭網民鬧爆熄電視

ViuTV遊戲節目《考有Feel》集集有笑料，日前播出兩集陳嘉倩加入ERROR隊對決MIRROR，比賽期間，嘉倩BB一度電MIRROR出賽的三子Ian、Alton和Tiger，不過姣功無效，之後嘉倩BB改變策略出茅招，局MIRROR三子在鏡頭前剝佢褲才能完成任務，嘉倩BB再次呃嬲成功，網民警告ViuTV再搵佢做嘉賓便會…

文：東方新地｜圖：《考有Feel》截圖