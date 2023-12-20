聲夢傳奇演唱會｜詹天文曾夜會冼靖峰斷正 聲樂最強但屢撞樣包括高海寧
聲夢傳奇演唱會｜詹天文Windy 初參賽竟撞樣高海寧
現年17歲的詹天文，2021年參加《聲夢傳奇》時年僅15歲，曾被傳媒封為「縮水高海寧」，之後她又被指撞樣不少女藝人，包括有33歲ViuTV女藝人米露迪、37歲前「星夢一姐」菊梓喬等，近日她推出跳唱歌，大騷22吋螞蟻腰，被指有已故天后李玟Coco的影子，但也有網民民指她撞樣29歲張蔓莎。
詹天文曾聽老師勸告減磅 17歲已有容貌焦慮
2019年12月，年僅13歲的詹天文已通過甄選，獲得為香港城市室樂團的節目《雪人》與《大熊》（The Snowman & The Bear）中獨唱表演的機會。原來詹天文與炎明熹跟同一個老師學唱歌，為了參加《聲夢》，詹天文聽從老師勸告，堅持食減肥餐和做運動，在開始比賽前已經成功減去6KG！現在雖然Windy仍只得17歲，但已有容貌焦慮，直言擔心自己明年18歲變老會有法令紋！
詹天文 Windy 曾寸Chantel「未夠班」
重溫第1集《聲夢傳奇》，詹天文獻唱《泡沫》得到24分高分入圍！原來她曾經狠批當時因表演失準被放置入「淘汰區」的Chantel姚焯菲，以「前輩」姿態教導Chantel要多加準備，想不到去到第9集，她就因為不聽導師教導，一意孤行選錯低音演唱《非走不可》，結果因為不擅長唱低音而被評為效果失色，完全敗給又跳又唱《心急人上》的鍾柔美Yumi，最終被淘汰！
詹天文 Windy 擅長唱高音、5歲開始學聲樂
詹天文（Windy）由5歲開始便跟兩位專業女高音歌唱家王珊（Wang Shan）及戚芷君（Chik Tse Kwan，Candy）學習聲樂，現正於國際基督教優質音樂中學（International Christian Quality Music Secondary School）就讀中六，主攻商科，將於明年考DSE。
詹天文又曾在《香港學校音樂節》贏過多個獎項，並在2018年以優異成績考獲倫敦聖三一學院（Trinity College London）的演奏文憑。她與《聲夢傳奇》另外兩位參賽者炎明熹（Gigi）及孫漢霖（火雞）更同樣是「星格流行音樂學院」的學生。
詹天文Windy被爆撻著大8歲冼靖峰 成《聲夢》第一單戀事
被淘汰後，詹天文Windy被爆撻著同屬紅隊的冼靖峰Archie，成為《聲夢傳奇》爆出的第一單戀事！當時在泳兒於社交網分享的相片中，可以發現Windy和Archie竟然一個Headphone兩份聽，看得出關係非常親密。此外更有目擊者爆料，指曾看到過兩人在撐完枱腳後，一同離開餐廳。
獨家斷正！冼靖峰夜會詹天文 急訪香閨搵位談情
本刊之後更收到讀者爆相爆片，影到Archie和Windy拍拖斷正，當時Archie夜訪Windy與家人同住的將軍澳香閨，讀者親眼睇住Windy落樓接Archie。一對小情人情到濃時，更游走於會所與平台等位置，在屋苑範圍四周搵位談情。當晚大約9時許，在Windy的引領下，二人步入屋苑範圍，跟住Windy行的Archie邊行邊哼住張敬軒的〈青春常駐〉，唔知係咪為下一輪比賽備戰。當看到有住客行近，Windy都會擰歪面，而Archie就不時與女友有身體接觸。
Windy落閘拒認拍拖：要以夢想同學業為主！
夜會斷正後，Windy同Archie都分別落閘澄清，指兩人冇機會發展，Windy開Live澄清：「我沒有拍拖，因為我現在這年齡，我覺得要以夢想跟學業為主，所以我是沒有拍拖。」而Archie似乎亦早已夾定口供，表示同Windy沒有發展空間：「我哋係好朋友，因為同一個唱歌老師，所以大家close 啲。」
After Class中最少搞作 圈中最被低估
After Class由2021年出道後，四位成員各有各搞作，團中Gigi炎明熹和Chantel姚焯菲頻頻上節目又推出新歌，唔少網民都戥Yumi鍾柔美同Windy詹天文未獲分配相同資源感到不值。其中Windy就最慘，當其他成員已經推出好幾首個人單曲又攞埋新人獎之後，Windy出道第三年才推出首支個人派台單曲《沒有你的新學期》，以個人身份正式出道，網民都戥佢唔抵，睇好她攞硬今年多個頒獎禮的最佳新人獎！
表演聲樂技驚四座
早前網上流傳一段香港中學生演唱莫扎特《魔笛》的影片，片中學生高音甜低音準之外，仲要非常有台風，大批網民都紛紛留言大讚該位學生長大後應該大有作為。原來片中學生就係After Class成員Windy詹天文！詹天文於片中身穿校服，雖然年紀輕輕，但演唱高難度聲樂名曲時，竟然冇走音之餘，仲要非常有大將之風，難怪網民都大讚佢前途無量！
校服上陣靚爆鏡 網民勁讚：呢啲真學生妹先正！
Windy早前拍攝歌曲《沒有你的新學期》MV，穿上校服做學生妹，令網民驚訝原來Windy已成初熟美少女，仲話大台一直走寶咁話！又指Windy過去造型過分成熟又娘味濃：「依家做番自己係真學生妹，無得輸」，Windy這首支個人派台歌的MV更是在自己學校拍攝：「勁真實，初熟最珍貴」。
「唔知吳卓羲是誰」曾激動澄清：我唔係完全唔知道㗎
雖然被指同菊梓喬撞樣，但有傳媒就提到菊梓喬的緋聞男友吳卓羲時，詹天文就曾大爆唔知邊個係吳卓羲。之後她一度激動澄清：「噢！其實呢我唔係完全唔知道㗎！只係嗰一刻冇諗到，我見到個樣會即刻諗起，但可能唔係好熟悉佢嘅名字，呢個係我問題。（大家都怪你太年輕，會唔會認吓啲前輩？）我會，因為我都發現咗自己呢個問題，同埋我都會去認樣同名字，就算唔識，我都會禮貌地打招呼。」
Windy也曾不知道李克勤是誰
其實參加《聲夢傳奇》期間，Windy也曾提到首次會見導師李克勤時，不認得對方是誰：「當李生行入嚟嗰一刻，我問GiGi（炎明熹）：『佢係邊個嚟㗎？』我真係唔識佢，當佢自我介紹完之後，我先知呢個人係邊個。」不過當時Chantel姚焯菲其實也只認得李克勤個樣，但不知道他叫咩名。
睇埋詹天文捉緊夏天的尾巴 首次公開泳衣照
詹天文Windy今年開始單飛出新歌，令網民開始發現她的潛力一直被低估，勁讚她唱功了得之餘，同時亦是一名青春無敵美少女，近日趁著放暑假，她就去主題水上樂園大玩特玩，仲影埋唔少泳衣相，同大家開心些牙，睇到網民嘩嘩聲！
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