聲夢傳奇演唱會｜詹天文曾夜會冼靖峰斷正 聲樂最強但屢撞樣包括高海寧

TVB選秀節目《聲夢傳奇》中15位參賽者即將在星期四(21日)舉行演唱會《星夢飛行 What We Become Live 2023》,作為《聲夢傳奇》出身兼女團After Class成員之一的詹天文(Windy),在組合中曝光率一直最低,入行兩年才獲公司安排首次以個人身份出歌,有不少網民都為她不值,認為她經常被低估!