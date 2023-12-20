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聲夢傳奇演唱會｜詹天文曾夜會冼靖峰斷正 聲樂最強但屢撞樣包括高海寧

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TVB選秀節目《聲夢傳奇》中15位參賽者即將在星期四（21日）舉行演唱會《星夢飛行 What We Become Live 2023》，作為《聲夢傳奇》出身兼女團After Class成員之一的詹天文（Windy），在組合中曝光率一直最低，入行兩年才獲公司安排首次以個人身份出歌，有不少網民都為她不值，認為她經常被低估！

聲夢傳奇 詹天文 After Class出道以來各有各搞作，唯獨Windy被指最唔顯眼，冇乜搞作。
After Class由2021年出道以來各有各搞作，唯獨Windy被指最唔顯眼，冇乜搞作。（圖片來源：IG@win_dy__）
聲夢傳奇 Windy日前出席澳門《第8屆VIP音樂榜》頒獎禮，分別憑《大雕刻家》獲得「熱播歌曲獎」、《荳芽夢》獲得「熱播合唱歌曲獎」，及以《沒有你的新學期》獲得「四榜聯頒歌曲大獎」共三個大獎。
Windy日前出席澳門《第8屆VIP音樂榜》頒獎禮，分別憑《大雕刻家》獲得「熱播歌曲獎」、《荳芽夢》獲得「熱播合唱歌曲獎」，及以《沒有你的新學期》獲得「四榜聯頒歌曲大獎」共三個大獎。（圖片來源：IG@win_dy__）

聲夢傳奇演唱會｜詹天文Windy 初參賽竟撞樣高海寧

現年17歲的詹天文，2021年參加《聲夢傳奇》時年僅15歲，曾被傳媒封為「縮水高海寧」，之後她又被指撞樣不少女藝人，包括有33歲ViuTV女藝人米露迪、37歲前「星夢一姐」菊梓喬等，近日她推出跳唱歌，大騷22吋螞蟻腰，被指有已故天后李玟Coco的影子，但也有網民民指她撞樣29歲張蔓莎。

聲夢傳奇 初見傳媒時，詹天文曾被指撞樣高海寧。
初見傳媒時，詹天文曾被指撞樣高海寧。（圖片來源：新傳媒照片庫 / IG@sammkoling）
聲夢傳奇 詹天文 windy 詹天文 講到同菊梓喬撞樣，Windy話覺得對方好靚女，所以可以同對方撞樣好開心。
講到同菊梓喬撞樣，Windy話覺得對方好靚女，所以可以同對方撞樣好開心。（圖片來源：IG@win_dy__、IG@hana_kuk）
聲夢傳奇 詹天文 windy 詹天文 詹天文、米露迪
詹天文初入行亦曾被指撞樣米露迪。（圖片來源：IG@win_dy__、IG＠melomelojai）
聲夢傳奇 Windy早前推出跳唱歌《大雕刻家》，同一個暗黑風造型，竟同時被指似已故天后李玟，以及張蔓莎。
Windy早前推出跳唱歌《大雕刻家》，同一個暗黑風造型，竟同時被指似已故天后李玟，以及張蔓莎。（圖片來源：[email protected] / 微博@Coco李玟 / IG@sabrinasa）

詹天文曾聽老師勸告減磅 17歲已有容貌焦慮

2019年12月，年僅13歲的詹天文已通過甄選，獲得為香港城市室樂團的節目《雪人》與《大熊》（The Snowman & The Bear）中獨唱表演的機會。原來詹天文與炎明熹跟同一個老師學唱歌，為了參加《聲夢》，詹天文聽從老師勸告，堅持食減肥餐和做運動，在開始比賽前已經成功減去6KG！現在雖然Windy仍只得17歲，但已有容貌焦慮，直言擔心自己明年18歲變老會有法令紋！

聲夢傳奇 2021年參加《聲夢傳奇》時的詹天文以齊蔭頭亮相，更顯得面圓圓，仍有Baby Fat。
2021年參加《聲夢傳奇》時的詹天文曾以齊蔭頭亮相，顯得面圓圓，仍有Baby Fat。（圖片來源：TVB
聲夢傳奇 13歲的詹天文已踏上舞台，為香港城市室樂團的節目表演獨唱。
13歲時的Windy已踏上舞台，為香港城市室樂團的節目表演獨唱。（圖片來源：FB@香港城市室樂團）
聲夢傳奇 再睇呢幅近照，條腰已經變咗「排骨腰」。
參賽後15歲的Windy條腰已經變咗「排骨腰」。（圖片來源：IG@win_dy__）

詹天文 Windy 曾寸Chantel「未夠班」

重溫第1集《聲夢傳奇》，詹天文獻唱《泡沫》得到24分高分入圍！原來她曾經狠批當時因表演失準被放置入「淘汰區」的Chantel姚焯菲，以「前輩」姿態教導Chantel要多加準備，想不到去到第9集，她就因為不聽導師教導，一意孤行選錯低音演唱《非走不可》，結果因為不擅長唱低音而被評為效果失色，完全敗給又跳又唱《心急人上》的鍾柔美Yumi，最終被淘汰！

聲夢傳奇 Windy在第一集直指對手「實力未夠」
Windy在《聲夢傳奇》第1集曾直指對手Chantel「實力未夠」。（圖片來源：TVB
聲夢傳奇 「前輩姿態」教對手要多花時間練習。
Windy當時以「前輩姿態」教對手要多花時間練習。（圖片來源：TVB
聲夢傳奇 Chantel在第一集被安排入「危險區」，有指是「劇本設計」，哭成淚人令觀眾印象更深刻。
Chantel在第1集曾被安排入「危險區」，有指是「劇本設計」，因為哭成淚人能令觀眾印象更深刻。（圖片來源：TVB

詹天文 Windy 擅長唱高音、5歲開始學聲樂

詹天文（Windy）由5歲開始便跟兩位專業女高音歌唱家王珊（Wang Shan）及戚芷君（Chik Tse Kwan，Candy）學習聲樂，現正於國際基督教優質音樂中學（International Christian Quality Music Secondary School）就讀中六，主攻商科，將於明年考DSE。

詹天文又曾在《香港學校音樂節》贏過多個獎項，並在2018年以優異成績考獲倫敦聖三一學院（Trinity College London）的演奏文憑。她與《聲夢傳奇》另外兩位參賽者炎明熹（Gigi）及孫漢霖（火雞）更同樣是「星格流行音樂學院」的學生。

聲夢傳奇 Windy由5歲已開始跟專業女高音歌唱家學習聲樂。
Windy由5歲已開始跟專業女高音歌唱家學習聲樂。（圖片來源：TVB）
《聲夢傳奇》14歲詹天文 5歲開始學聲樂
詹天文當時是《聲夢傳奇》3位最年輕參賽者之一，報名時13歲，但到節目播出時已經15歲。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇 詹天文（左）與同樣只有14歲的參賽者姚焯菲（中）、鍾柔美（右）合唱Dear Jane的〈到此為止〉。
詹天文（左）被登場時曾與姚焯菲（中）及鍾柔美（右）合唱Dear Jane的《到此為止》。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇 網民都大讚Windy高音唱得好好聽。
當時Windy獻唱高音部分，曾獲網民大讚唱功了得。（圖片來源：TVB）

詹天文Windy被爆撻著大8歲冼靖峰 成《聲夢》第一單戀事

被淘汰後，詹天文Windy被爆撻著同屬紅隊的冼靖峰Archie，成為《聲夢傳奇》爆出的第一單戀事！當時在泳兒於社交網分享的相片中，可以發現Windy和Archie竟然一個Headphone兩份聽，看得出關係非常親密。此外更有目擊者爆料，指曾看到過兩人在撐完枱腳後，一同離開餐廳。

聲夢傳奇 作為導師的泳兒踢爆Archie和Windy背住她分享Headphone。
作為導師的泳兒踢爆Archie和Windy背住她分享Headphone。（圖片來源：IG@vincychan）
聲夢傳奇 一個Headphone兩份聽，看得出Archie和Wind關係非常親密。
一個Headphone兩份聽，看得出Archie和Windy關係非常親密。（圖片來源：IG@vincychan）

獨家斷正！冼靖峰夜會詹天文 急訪香閨搵位談情

本刊之後更收到讀者爆相爆片，影到Archie和Windy拍拖斷正，當時Archie夜訪Windy與家人同住的將軍澳香閨，讀者親眼睇住Windy落樓接Archie。一對小情人情到濃時，更游走於會所與平台等位置，在屋苑範圍四周搵位談情。當晚大約9時許，在Windy的引領下，二人步入屋苑範圍，跟住Windy行的Archie邊行邊哼住張敬軒的〈青春常駐〉，唔知係咪為下一輪比賽備戰。當看到有住客行近，Windy都會擰歪面，而Archie就不時與女友有身體接觸。

聲夢傳奇 有讀者親眼目睹Windy在將軍澳寓所附近接過Archie，二人行入屋苑，並愈行愈埋，期間Archie多次輕搭Windy膊頭，見人多又縮手。
有讀者親眼目睹Windy在將軍澳寓所附近接過Archie，二人行入屋苑，並愈行愈埋，期間Archie多次輕搭Windy膊頭，見人多又縮手。（圖片來源：新傳媒照片庫）
聲夢傳奇 Windy與Archie一起步入屋苑範圍。
Windy與Archie一起步入屋苑範圍，但一見有途人行近，Windy即擰歪面，Archie亦醒目彈開少少。（圖片來源：新傳媒照片庫）

Windy落閘拒認拍拖：要以夢想同學業為主！

夜會斷正後，Windy同Archie都分別落閘澄清，指兩人冇機會發展，Windy開Live澄清：「我沒有拍拖，因為我現在這年齡，我覺得要以夢想跟學業為主，所以我是沒有拍拖。」而Archie似乎亦早已夾定口供，表示同Windy沒有發展空間：「我哋係好朋友，因為同一個唱歌老師，所以大家close 啲。」

聲夢傳奇 Windy後排左三）與Archie前排者）曾爆出緋聞，不過兩人事後均否認戀情。
Windy（後排左三）與Archie（前排者）曾爆出緋聞，不過兩人事後均否認戀情。（圖片來源：IG@archie_sin）

After Class中最少搞作 圈中最被低估

After Class由2021年出道後，四位成員各有各搞作，團中Gigi炎明熹和Chantel姚焯菲頻頻上節目又推出新歌，唔少網民都戥Yumi鍾柔美同Windy詹天文未獲分配相同資源感到不值。其中Windy就最慘，當其他成員已經推出好幾首個人單曲又攞埋新人獎之後，Windy出道第三年才推出首支個人派台單曲《沒有你的新學期》，以個人身份正式出道，網民都戥佢唔抵，睇好她攞硬今年多個頒獎禮的最佳新人獎！

聲夢傳奇 詹天文 windy windy詹天文 直到今年3月先推出首支個人單曲《沒有你的新學期》
直到今年3月Windy才推出首支個人單曲《沒有你的新學期》，以個人身份正式出道。（圖片來源：IG@win_dy__）
聲夢傳奇 詹天文 聲夢 詹天文 曾在演唱會晒腿晒舞，不過風頭被姚焯菲、炎明熹搶去！
Windy曾在演唱會晒腿晒舞技，不過風頭仍被姚焯菲、炎明熹搶去！（圖片來源：IG@win_dy__）

表演聲樂技驚四座

早前網上流傳一段香港中學生演唱莫扎特《魔笛》的影片，片中學生高音甜低音準之外，仲要非常有台風，大批網民都紛紛留言大讚該位學生長大後應該大有作為。原來片中學生就係After Class成員Windy詹天文！詹天文於片中身穿校服，雖然年紀輕輕，但演唱高難度聲樂名曲時，竟然冇走音之餘，仲要非常有大將之風，難怪網民都大讚佢前途無量！

聲夢傳奇 windy詹天文 Windy詹天文表演莫扎特的經典名曲，技驚四座！
Windy詹天文表演莫扎特的經典名曲，技驚四座！（圖片來源：FB@古典好好聽 Classicalmusic to go）
聲夢傳奇 windy詹天文 零走音仲要非常有台風。
零走音仲要非常有台風。（圖片來源：FB@古典好好聽 Classicalmusic to go）

校服上陣靚爆鏡 網民勁讚：呢啲真學生妹先正！

Windy早前拍攝歌曲《沒有你的新學期》MV，穿上校服做學生妹，令網民驚訝原來Windy已成初熟美少女，仲話大台一直走寶咁話！又指Windy過去造型過分成熟又娘味濃：「依家做番自己係真學生妹，無得輸」，Windy這首支個人派台歌的MV更是在自己學校拍攝：「勁真實，初熟最珍貴」。

聲夢傳奇 詹天文 詹天文首支派台歌MV在自己學校取景！
詹天文首支派台歌MV在自己學校取景！（圖片來源：《沒有你的新學期》MV截圖）
聲夢傳奇 詹天文 聲夢 詹天文 詹天文與同學間的點滴拍成MV。
詹天文將與同學間的點滴拍成MV。（圖片來源：《沒有你的新學期》MV截圖）

「唔知吳卓羲是誰」曾激動澄清：我唔係完全唔知道㗎

雖然被指同菊梓喬撞樣，但有傳媒就提到菊梓喬的緋聞男友吳卓羲時，詹天文就曾大爆唔知邊個係吳卓羲。之後她一度激動澄清：「噢！其實呢我唔係完全唔知道㗎！只係嗰一刻冇諗到，我見到個樣會即刻諗起，但可能唔係好熟悉佢嘅名字，呢個係我問題。（大家都怪你太年輕，會唔會認吓啲前輩？）我會，因為我都發現咗自己呢個問題，同埋我都會去認樣同名字，就算唔識，我都會禮貌地打招呼。」

聲夢傳奇 詹天文 windy Windy接受訪問時再被問到「唔識吳卓羲」一事，她即激動回應。
Windy接受訪問時再被問到「唔識吳卓羲」一事，她即激動回應。（圖片來源：東方新地）
聲夢傳奇 詹天文 windy 詹天文 吳卓羲 林峯 吳卓羲 吳卓羲近年人氣急升獲內地網民封為「顏值天花板」。
估計吳卓羲亦不會怪她吧。（圖片來源：微博@吳卓羲）

Windy也曾不知道李克勤是誰

其實參加《聲夢傳奇》期間，Windy也曾提到首次會見導師李克勤時，不認得對方是誰：「當李生行入嚟嗰一刻，我問GiGi（炎明熹）：『佢係邊個嚟㗎？』我真係唔識佢，當佢自我介紹完之後，我先知呢個人係邊個。」不過當時Chantel姚焯菲其實也只認得李克勤個樣，但不知道他叫咩名。

聲夢傳奇 詹天文 windy 詹天文 李克勤
李克勤曾在《聲夢傳奇》中擔任導師。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇 詹天文 windy 詹天文 李克勤
詹天文一樣唔識得李克勤。（圖片來源：TVB）

睇埋詹天文捉緊夏天的尾巴 首次公開泳衣照

詹天文Windy今年開始單飛出新歌，令網民開始發現她的潛力一直被低估，勁讚她唱功了得之餘，同時亦是一名青春無敵美少女，近日趁著放暑假，她就去主題水上樂園大玩特玩，仲影埋唔少泳衣相，同大家開心些牙，睇到網民嘩嘩聲！

聲夢傳奇 詹天文 Windy長腿無得輸。
Windy長腿無得輸。（圖片來源：IG@win_dy__）
聲夢傳奇 詹天文 去到水上樂園Windy不停打卡。
去到水上樂園Windy不停打卡。（圖片來源：IG@win_dy__）
聲夢傳奇 詹天文 首次公開泳衣照！
首次公開泳衣照！（圖片來源：IG@win_dy__）
聲夢傳奇 詹天文 玩到成個人濕晒！
玩到成個人濕晒！（圖片來源：IG@win_dy__）
聲夢傳奇 詹天文 17歲已經索爆，唔怪之得被網民形容為「被炎明熹耽誤的藝人」
Windy又曾挑戰索爆旗袍Look。（圖片來源：IG＠win_dy__）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、IG@sammkoling、TVB、[email protected]、IG@hana_kuk、IG@win_dy__、IG＠melomelojai、FB@香港城市室樂團、FB@古典好好聽 Classicalmusic to go、IG@vincychan、[email protected]、微博@Coco李玟、IG@sabrinasa

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