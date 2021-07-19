聲夢傳奇｜最後決戰Gigi炎明熹擊敗Chantel姚焯菲 成三料總冠軍
文：東方新地｜圖：TVB《聲夢傳奇》圖片
《聲夢傳奇 決賽》莫文蔚獻唱打氣
今晚最後一場《聲夢傳奇 決賽》，先由五強學員與七位歌手導師合唱來打響頭炮，繼而由李克勤率先以視像為學員們打氣，隨後就有驚喜嘉賓莫文蔚唱出《The Way You Make Me Feel》，並以「Enjoy! Good luck!」來鼓勵學員們。
第一位獻唱的五強學員是鍾柔美（Yumi），她選唱了郭富城《第四晚心情》，衛蘭、蘇永康等都讚她有進行、自信咗，最終獲得17盞綠燈。而第二位獻唱的學員是冼靖峰（Archie），他選唱的歌曲是《我懷念的》，憑著自彈自唱成功加分，獲得19盞綠燈。
第三位獻唱的學員是姚焯菲（Chantel），所唱的是《愛很簡單》，被伍樂城指開頭太平淡，只得16盞綠燈。第四位獻唱的學員是何晉樂（Rock），所唱的是陳奕迅（Eason）的《衝口而出》，被陳奐仁指表現失準，只得Eason的7成功力，最終分數是超低的4盞綠燈，成為五強中最低分。
最後獻唱的學員是炎明熹（Gigi），所唱的是辛曉琪的《領悟》，被舒文指最後高音位走音，最終獲得17盞燈。而加上觀眾票投票的結果，最後晉級第二回合的兩強是姚焯菲（Chantel）和炎明熹（Gigi）。
第二回合由Gigi以22對3盞燈打敗Chantel，最終Gigi連奪三大獎項「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」，成為三料冠軍。
蘇永康任星級評審
今次決賽由森美擔任節目主持，Johnny Yim（嚴勵行）擔任音樂總監，七位歌手導師Gin Lee（李幸倪）、衛蘭、AGA（江海迦）、周柏豪、JW（王灝兒）、泳兒及林欣彤亦現身支持。而25位專業音樂評審包括有：蘇永康（星級評審）、舒文（資深流行音樂製作人）、陳奐仁（資深唱片監製）、Eric Kwok（資深音樂製作人）、伍仲衡（資深音樂製作人）、伍樂城（唱片監製）、Sunny Wong（舞蹈總監）、周錫漢（唱片監製）、徐浩（唱片監製）、張佳添（唱片監製）、李志剛（香港電台DJ）、侯嘉明（香港電台DJ）、程凱欣（新城知訊台執行總監）、王梓軒（音樂製作人）、雷有輝@太極（樂隊主音）、劉賢德@太極（樂隊結他手）、Edmond Tsang（唱片監製）、黃敬佩（填詞人）、Jesper Chan（re:spect紙談音樂創辦人）、監製鄺梓喬（Sony Music藝人及製作部代表）、Viki Chan（寰亞音樂藝人及製作部高級經理）、Raymond Chan（英皇娛樂集團唱片部高級總監）、齊樂平（華納唱片藝人及音樂製作部總監）、監製韋景雲（星夢娛樂藝人及製作部代表）及Anthony Lee（環球唱片藝人及製作部經理）。
此外《聲夢傳奇 傳奇誕生》將在明晚8時30分於翡翠台播映，節目中15位學員會和主持森美、評審舒文、陳奐仁、Eric Kwok及一眾歌手導師，分享參與比賽時的心路歷程，節目並會播放五強學員在決賽前的備戰情況，決賽當晚絶密幕後花絮，以及從未曝光的總綵排歌曲片段。