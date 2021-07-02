001

聲夢傳奇｜冼靖峰突然落閘否認戀情 堅稱同15歲詹天文冇可能

東方新地 - 娛聞

早前本刊獨家踢爆《聲夢傳奇》23歲學員冼靖峰（Archie）夜訪詹天文（Windy）將軍澳香閨。Archie日前終現身開腔回應事件，佢竟然落閘﹗
文：東方新地 ｜圖：娛樂新聞台截圖、讀者圖片、Windy IG、Archie IG、泳兒IG

本刊早前獨家踢爆《聲夢傳奇》23歲學員冼靖峰（Archie），同已被淘汰的15歲學員詹天文（Windy）拍拖，Archie夜訪Windy將軍澳的香閨斷正，Archie日前接受無綫娛樂台訪問，首現身回應戀情﹗

聲夢傳奇
冼靖峰突然落閘，表示同詹天文冇發展空間。（圖片來源：娛樂新聞台截圖）

《聲夢傳奇》冼靖峰和詹天文夾定口供

《聲夢傳奇》冼靖峰例牌否認戀事，竟斬釘截鐵表示同Windy沒有發展空間，Archie解釋說：「我哋係好朋友，因為同一個唱歌老師，所以大家close 啲。」。而事件女主角Windy亦早已夾定口供，日前開Live澄清：「我沒有拍拖，因為我現在這年齡，我覺得要以夢想跟學業為主，所以我是沒有拍拖。」

聲夢傳奇
本刊早前獨家踢爆《聲夢傳奇》23歲學員冼靖峰（Archie），同已被淘汰的15歲學員詹天文（Windy）拍拖。（圖片來源：冼靖峰 IG）
聲夢傳奇
Archie日前終於現身，接受無綫娛樂新聞台訪問時例牌否認戀事。（圖片來源：娛樂新聞台截圖）
Windy早前已夾定口供，開Live澄清二人沒有拍拖。（圖片來源：詹天文 IG）
Windy早前亦夾定口供，開Live澄清二人沒有拍拖。（圖片來源：詹天文 IG）

有片！冼靖峰回應與詹天文緋聞

獨家！冼靖峰詹天文拍拖斷正

《聲夢傳奇》早前傳出第一單戀事，已被淘汰的15歲學員Windy（詹天文），被爆撻著同屬紅隊的23歲學員Archie（冼靖峰），除了曾被目擊在餐廳撐枱腳外，導師泳兒日前亦在社交網分享相片洩露玄機！本刊早前收到讀者爆相爆片，於上月24日影到二人拍拖斷正，Archie夜訪詹天文位於將軍澳的香閨，讀者親眼睇住Windy落樓接Archie，一對小情人情到濃時，在屋苑範圍四周搵位談情。其實參加《聲夢傳奇》日對夜對，好容易搞出戀事，尤其是情竇初開的十幾歲少女，與廿幾歲的熱血少年！

聲夢傳奇
有讀者親眼目睹Windy在將軍澳寓所附近接過Archie，二人行入屋苑。（圖片來源：讀者提供）
聲夢傳奇
二人愈行愈埋，期間Archie多次輕搭Windy膊頭，見人多又縮手。（圖片來源：讀者提供）

著急搵地方落腳

當晚大約9時許，在Windy的引領下，二人步入屋苑範圍，游走於會所與平台等位置，看來是搵位落腳拍拖談情，跟住Windy行的Archie邊行邊哼住張敬軒的〈青春常駐〉，唔知係咪為下一輪比賽備戰。當看到有住客行近，Windy都會擰歪面，而Archie就不時與女友有身體接觸，至於最後有沒有上女方寓所，真的不得而知。

Windy與Archie一起步入屋苑範圍。（圖片來源：讀者提供）
Windy與Archie一起步入屋苑範圍。（圖片來源：讀者提供）
一見有途人行近，Windy即擰歪面，Archie亦醒目彈開少少。（圖片來源：讀者提供）
一見有途人行近，Windy即擰歪面，Archie亦醒目彈開少少。（圖片來源：讀者提供）

《聲夢傳奇》第一單戀事

Windy與Archie在節目中同屬紅隊，雖然Windy已在6月12日的《聲夢傳奇》第9集中被淘汰，但兩人仍keep住密切聯絡，日前Windy更溫緊書都陪Archie開Live，仲傾足近廿分鐘，Archie更在Live中賣口乖大讚Windy皮膚好好。

聲夢傳奇
Windy（後排左三）與Archie（前排者）同屬紅隊，不過Windy已被foul。（圖片來源：[email protected]_sin）
聲夢傳奇
日前完成訓練後正在坐Uber回家的Archie，突然邀請Windy開Live。（圖片來源：[email protected]_sin）

當有網友留言指兩人公開放閃時，Archie即生硬地引開話題，指著車外說：「係話我後邊支街燈好閃！」跟住仲忽然唱了一句〈黑夜不再來〉的「如果將街燈的光線代表真愛」，令氣氛變得更加尷尬。

聲夢傳奇
已被foul出《聲夢》的Windy，當時正忙於溫書準備考試，但都陪Archie傾足近廿分鐘，期間Windy不時被Archie逗得開心大笑。（圖片來源：[email protected]_sin）

直播打情罵俏

Live期間Archie話自己有1米8高，Windy就笑指他得1米5左右，Archie竟問她：「邊度1米5？」Windy呆了一下後，即緊張話：「開緊Live㗎！」之後Windy又補充指自己身高有165cm，比Chantel（姚焯菲）更高。

聲夢傳奇
中途Gigi（炎明熹）曾加入他們的Live中，但似乎三人未有太多共同話題，Gigi好快便閃走。（圖片來源：[email protected]_sin）
聲夢傳奇
之後Yumi（鍾柔美）和Aska（張馳豪）亦先後加入，Aska更做出多個搞笑表情包，但Archie直言：「我唔想Add咁多人入嚟呀！」（圖片來源：[email protected]_sin）

被泳兒爆相露玄機

而在泳兒於社交網分享的相片中，可以發現Windy和Archie竟然一個Headphone兩份聽，看得出關係非常親密。此外更有目擊者爆料，指曾看到兩人在撐完枱腳後，一同離開餐廳。

聲夢傳奇
作為導師的泳兒踢爆Archie和Windy背住她分享Headphone。（圖片來源：[email protected]
一個Headphone兩份聽，看得出Archie和Wind關係非常親密。（圖片來源：IG@vincychan）
一個Headphone兩份聽，看得出Archie和Wind關係非常親密。（圖片來源：[email protected]
聲夢傳奇
網友都大讚Windy和Archie好合襯又Sweet。（圖片來源：[email protected]
聲夢傳奇
有網友重提兩人之前一齊去買戒指一幕。（圖片來源：[email protected]_sin）
聲夢傳奇
更有網友笑Archie在Live中不停讚Windy皮膚好靚！（圖片來源：[email protected]_sin）

讀者留言

熱門文章

 