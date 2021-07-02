聲夢傳奇｜冼靖峰突然落閘否認戀情 堅稱同15歲詹天文冇可能
文：東方新地 ｜圖：娛樂新聞台截圖、讀者圖片、Windy IG、Archie IG、泳兒IG
本刊早前獨家踢爆《聲夢傳奇》23歲學員冼靖峰（Archie），同已被淘汰的15歲學員詹天文（Windy）拍拖，Archie夜訪Windy將軍澳的香閨斷正，Archie日前接受無綫娛樂台訪問，首現身回應戀情﹗
《聲夢傳奇》冼靖峰和詹天文夾定口供
《聲夢傳奇》冼靖峰例牌否認戀事，竟斬釘截鐵表示同Windy沒有發展空間，Archie解釋說：「我哋係好朋友，因為同一個唱歌老師，所以大家close 啲。」。而事件女主角Windy亦早已夾定口供，日前開Live澄清：「我沒有拍拖，因為我現在這年齡，我覺得要以夢想跟學業為主，所以我是沒有拍拖。」
有片！冼靖峰回應與詹天文緋聞
獨家！冼靖峰詹天文拍拖斷正
《聲夢傳奇》早前傳出第一單戀事，已被淘汰的15歲學員Windy（詹天文），被爆撻著同屬紅隊的23歲學員Archie（冼靖峰），除了曾被目擊在餐廳撐枱腳外，導師泳兒日前亦在社交網分享相片洩露玄機！本刊早前收到讀者爆相爆片，於上月24日影到二人拍拖斷正，Archie夜訪詹天文位於將軍澳的香閨，讀者親眼睇住Windy落樓接Archie，一對小情人情到濃時，在屋苑範圍四周搵位談情。其實參加《聲夢傳奇》日對夜對，好容易搞出戀事，尤其是情竇初開的十幾歲少女，與廿幾歲的熱血少年！
著急搵地方落腳
當晚大約9時許，在Windy的引領下，二人步入屋苑範圍，游走於會所與平台等位置，看來是搵位落腳拍拖談情，跟住Windy行的Archie邊行邊哼住張敬軒的〈青春常駐〉，唔知係咪為下一輪比賽備戰。當看到有住客行近，Windy都會擰歪面，而Archie就不時與女友有身體接觸，至於最後有沒有上女方寓所，真的不得而知。
《聲夢傳奇》第一單戀事
Windy與Archie在節目中同屬紅隊，雖然Windy已在6月12日的《聲夢傳奇》第9集中被淘汰，但兩人仍keep住密切聯絡，日前Windy更溫緊書都陪Archie開Live，仲傾足近廿分鐘，Archie更在Live中賣口乖大讚Windy皮膚好好。
當有網友留言指兩人公開放閃時，Archie即生硬地引開話題，指著車外說：「係話我後邊支街燈好閃！」跟住仲忽然唱了一句〈黑夜不再來〉的「如果將街燈的光線代表真愛」，令氣氛變得更加尷尬。
直播打情罵俏
Live期間Archie話自己有1米8高，Windy就笑指他得1米5左右，Archie竟問她：「邊度1米5？」Windy呆了一下後，即緊張話：「開緊Live㗎！」之後Windy又補充指自己身高有165cm，比Chantel（姚焯菲）更高。
被泳兒爆相露玄機
而在泳兒於社交網分享的相片中，可以發現Windy和Archie竟然一個Headphone兩份聽，看得出關係非常親密。此外更有目擊者爆料，指曾看到兩人在撐完枱腳後，一同離開餐廳。