聲夢傳奇｜《聲夢》第一單戀事！23歲Archie冼靖峰被爆撻著15歲Windy詹天文
《聲夢傳奇》傳出第一單戀事，已被淘汰的15歲學員Windy（詹天文），被爆撻著同屬紅隊的23歲學員Archie（冼靖峰）！除了有人爆料指兩人在餐廳撐枱腳外，連導師泳兒日前在社交網分享的相片，都有露出玄機！
文：東方新地｜圖：Windy、Archie、泳兒IG圖片
《聲夢傳奇》第一單戀事
Windy（詹天文）與Archie（冼靖峰）同屬紅隊，雖然Windy已在上周六（6月12日）的《聲夢傳奇》第9集中被淘汰，但兩人仍keep住密切聯絡，昨晚Windy更溫緊書都陪Archie開Live，仲傾足近廿分鐘，Archie更在Live中賣口乖大讚Windy皮膚好好。
當有網友留言指兩人公開放閃時，Archie即生硬地引開話題，指著車外說：「係話我後邊支街燈好閃！」跟住仲忽然唱了一句〈黑夜不再來〉的「如果將街燈的光線代表真愛」，令氣氛變得更加尷尬。
Live期間Archie話自己有1米8高，Windy就笑指他得1米5左右，Archie竟問她：「邊度1米5？」Windy呆了一下後，即緊張話：「開緊Live㗎！」之後Windy又補充指自己身高有165cm，比Chantel（姚焯菲）更高。
被泳兒爆相露玄機
而在泳兒昨日於社交網分享的相片中，可以發現Windy和Archie竟然一個Headphone兩份聽，看得出關係非常親密。此外更有目擊者爆料，指曾看到過兩人在撐完枱腳後，一同離開餐廳。