聲夢傳奇｜《聲夢》第一單戀事！23歲Archie冼靖峰被爆撻著15歲Windy詹天文

《聲夢傳奇》傳出第一單戀事，已被淘汰的15歲學員Windy（詹天文），被爆撻著同屬紅隊的23歲學員Archie（冼靖峰）！除了有人爆料指兩人在餐廳撐枱腳外，連導師泳兒日前在社交網分享的相片，都有露出玄機！

文：東方新地｜圖：Windy、Archie、泳兒IG圖片