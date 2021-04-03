聲夢傳奇│冼靖峰 Archie起底：《全民造星2》48強止步 自爆曾是200磅肥仔
無綫《聲夢傳奇》學員之一冼靖峰Archie今年22歲，在《聲夢傳奇》第一次召集中，他與另一學員林智樂合唱〈飛花〉，唱功四平八穩又有感情，原來小學與中學都讀喇沙的他，在中學時代已身經百戰，參加過無數歌唱比賽，19年參加《全民造星2》，不過第二round就被out。現在官仔骨骨的冼靖峰，曾是個200磅肥仔，為了站在台上他減了幾十磅，目標是做一個用聲音感動人的歌手。
文：東方新地 圖：冼靖峰IG、無綫影片截圖
《聲夢傳奇》中成熟參賽者(IG：archie_sin)
《聲夢傳奇》的十五位參賽中，過半數未成年，最年老的一個是25歲，最後生得14歲，平均年齡是17歲，相比之下，22歲的冼靖峰唔止成熟，經驗仲好老到。
聯校歌唱比賽常客
冼靖峰自小喜歡唱歌，而且是品學兼優生，小學與中學都就讀喇沙，他不止是校內的風頭躉，中學年代更是聯校歌唱比賽的常客，後來讀香港大學更與同學一起夾Band參加比賽和四處表演，獲獎無數。
擅長唱情歌
19年冼靖峰參加《全民造星2》，憑出色歌藝成功晉級60強，可惜唱得唔跳得，擅長唱情歌的他表演太單一，形象又獨沽一味得個乖字，可塑性唔高，在第二輪比賽表現未如理想，最終48強止步，未能踏上造星之路。
200磅肥仔「喇沙歌王」成潛力肢
失意於《全民造星2》後，冼靖峰未有被打沉，繼續拍片唱歌放上社交網，更參加無綫舉辦的《聲夢傳奇》，入圍後接受重點培訓，據知有音樂底的冼靖峰亦被睇高一線，他在《聲夢傳奇》第一次召集中，就自爆曾經是個重達200磅的大肥仔，經過地獄式減肥才有今日的中等身材，希望透過自己的歌聲去感動別人。咦！又係肥仔潛力股，乜咁似姜濤嘅！