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聲夢傳奇│冼靖峰 Archie起底：《全民造星2》48強止步 自爆曾是200磅肥仔

Lily Mak

無綫《聲夢傳奇》學員之一冼靖峰Archie今年22歲，在《聲夢傳奇》第一次召集中，他與另一學員林智樂合唱〈飛花〉，唱功四平八穩又有感情，原來小學與中學都讀喇沙的他，在中學時代已身經百戰，參加過無數歌唱比賽，19年參加《全民造星2》，不過第二round就被out。現在官仔骨骨的冼靖峰，曾是個200磅肥仔，為了站在台上他減了幾十磅，目標是做一個用聲音感動人的歌手。

文：東方新地 圖：冼靖峰IG、無綫影片截圖

在《聲夢傳奇》第一次召集中，冼靖峰官仔骨骨登場，眼仔碌碌的他外型都幾順眼。
在《聲夢傳奇》第一次召集中，冼靖峰官仔骨骨登場，眼仔碌碌的他外型都幾順眼。
冼靖峰與只有17歲的林智樂合唱李克勤的〈飛花〉。
冼靖峰與只有17歲的林智樂合唱李克勤的〈飛花〉。

《聲夢傳奇》中成熟參賽者(IG：archie_sin)

《聲夢傳奇》的十五位參賽中，過半數未成年，最年老的一個是25歲，最後生得14歲，平均年齡是17歲，相比之下，22歲的冼靖峰唔止成熟，經驗仲好老到。

在《聲夢傳奇》第一次召集節目中，冼靖峰好似大哥哥咁，與林智樂表演後一齊檢討。
在《聲夢傳奇》第一次召集節目中，冼靖峰好似大哥哥咁，與林智樂表演後一齊檢討。
冼靖峰對自己要求甚高，目標是透過自己的歌聲去感動別人。
冼靖峰對自己要求甚高，目標是透過自己的歌聲去感動別人。

聯校歌唱比賽常客

冼靖峰自小喜歡唱歌，而且是品學兼優生，小學與中學都就讀喇沙，他不止是校內的風頭躉，中學年代更是聯校歌唱比賽的常客，後來讀香港大學更與同學一起夾Band參加比賽和四處表演，獲獎無數。

小學與中學都讀喇沙的冼靖峰，是個品學兼優生。
小學與中學都讀喇沙的冼靖峰，是個品學兼優生。
讀書同唱歌都叻的冼靖峰，是校內的風頭躉。
讀書同唱歌都叻的冼靖峰，是校內的風頭躉。
冼靖峰由初中開始不斷參加歌唱比賽，後來入了香港大學，無論校內定校外比賽都見到他的影蹤。
冼靖峰由初中開始不斷參加歌唱比賽，後來入了香港大學，無論校內定校外比賽都見到他的影蹤。
獲獎無數的冼靖峰不時為聯校活動做表演嘉賓。
獲獎無數的冼靖峰不時為聯校活動做表演嘉賓。

擅長唱情歌

19年冼靖峰參加《全民造星2》，憑出色歌藝成功晉級60強，可惜唱得唔跳得，擅長唱情歌的他表演太單一，形象又獨沽一味得個乖字，可塑性唔高，在第二輪比賽表現未如理想，最終48強止步，未能踏上造星之路。

冼靖峰19年參加《全民造星2》，雖然身經百戰，但好快就被out。
冼靖峰19年參加《全民造星2》，雖然身經百戰，但好快就被out。
冼靖峰參加《造星2》走學員派路線，唱情歌好有感情。
冼靖峰參加《造星2》走學員派路線，唱情歌好有感情。
去年冼靖峰轉投無綫舉辦的全新音樂比賽節目《聲夢傳奇》，更在《萬千星輝賀台慶2020》翻唱陳柏宇的〈你瞞我瞞〉。
去年冼靖峰轉投無綫舉辦的全新音樂比賽節目《聲夢傳奇》，更在《萬千星輝賀台慶2020》翻唱陳柏宇的〈你瞞我瞞〉。

200磅肥仔「喇沙歌王」成潛力肢

失意於《全民造星2》後，冼靖峰未有被打沉，繼續拍片唱歌放上社交網，更參加無綫舉辦的《聲夢傳奇》，入圍後接受重點培訓，據知有音樂底的冼靖峰亦被睇高一線，他在《聲夢傳奇》第一次召集中，就自爆曾經是個重達200磅的大肥仔，經過地獄式減肥才有今日的中等身材，希望透過自己的歌聲去感動別人。咦！又係肥仔潛力股，乜咁似姜濤嘅！

冼靖峰自細喜歡吃東西，去旅行喜歡行到邊食到邊，身形keep住肥嘟嘟。
冼靖峰自細喜歡吃東西，去旅行喜歡行到邊食到邊，身形keep住肥嘟嘟。
在冼靖峰的IG，只有他近五年的照片，估不到他曾是個大肥仔。
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冼靖峰在節目中自爆以前是肥仔一名，重達200磅，因為想有更多自信，去實現他的歌星夢，冼靖峰決意減肥。
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日前一班《聲夢傳奇》參加者接受《後生仔傾吓偈》主持訪問，冼靖峰自爆曾拍過五次拖。
一班《聲夢傳奇》參加者接受《後生仔傾吓偈》主持訪問，冼靖峰自爆曾拍過五次拖。
冼靖峰初戀在中四，現在單身的他，表示最欣賞識得唱歌的女仔。
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