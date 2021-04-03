聲夢傳奇│冼靖峰 Archie起底：《全民造星2》48強止步 自爆曾是200磅肥仔

無綫《聲夢傳奇》學員之一冼靖峰Archie今年22歲，在《聲夢傳奇》第一次召集中，他與另一學員林智樂合唱〈飛花〉，唱功四平八穩又有感情，原來小學與中學都讀喇沙的他，在中學時代已身經百戰，參加過無數歌唱比賽，19年參加《全民造星2》，不過第二round就被out。現在官仔骨骨的冼靖峰，曾是個200磅肥仔，為了站在台上他減了幾十磅，目標是做一個用聲音感動人的歌手。

文：東方新地 圖：冼靖峰IG、無綫影片截圖