聲夢傳奇｜獨家斷正 23歲冼靖峰夜會15歲詹天文 急訪香閨搵位談情

《聲夢傳奇》早前傳出第一單戀事，已被淘汰的15歲學員Windy（詹天文），被爆撻著同屬紅隊的23歲學員Archie（冼靖峰），除了曾被目擊在餐廳撐枱腳外，導師泳兒日前亦在社交網分享相片洩露玄機！本刊更收到讀者爆相爆片，於周四(6月24日)影到二人拍拖斷正，Archie夜訪詹天文位於將軍澳的香閨，一對小情人情到濃時，在屋苑範圍四周搵位談情。

撰文：東方新地｜圖片：讀者圖片、Windy、Archie、泳兒IG圖片