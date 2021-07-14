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聲夢傳奇｜無綫安排學員唱劇集主題曲 搶菊梓喬、周柏豪飯碗？

東方新地 - 娛聞

《聲夢傳奇》冠軍最後花落誰家，下周一（17日）才知曉，不過《聲夢》學員，已獲無綫安排工作，繼日前出席商場活動後，有學員會主唱劇集及卡通片主題曲，當中有男有女，令本來由菊梓喬、吳若希、周柏豪、鄭俊弘一手包辦的劇集主題曲常規，被《聲夢》學員打破﹗
文：東方新地｜ 圖：姚焯菲、張馳豪、炎明熹、鍾柔美IG

《聲夢傳奇》決賽在即，大熱炎明熹GiGi、姚焯菲Chantel及鍾柔美Yumi走勢最凌厲，上周十五位學員出席荃灣商場活動，塞爆商場，人氣強勁﹗無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲日前透露，已跟十五位學員簽經理人及「星夢」合約，集中火力力捧﹗

上周，十五位《星夢傳奇》學員出席商活動，人氣強勁﹗（圖片來源：鍾柔美IG）
上周十五位《星夢傳奇》學員出席商活動，人氣強勁﹗（圖片來源：鍾柔美IG）

張馳豪Aska率先唱劇集主題曲

近年無綫劇集主題曲、片尾曲都由「星夢一姐」菊梓喬包辦，其次是吳若希、譚嘉儀、周柏豪和鄭俊弘，這個慣例即將由《聲夢》學員打破，據知率先彈出由男學員張馳豪Aska主唱劇集主題曲。

張馳豪Aska率先被安排唱劇集主題曲，並已錄好﹗（圖片來源：張馳豪IG）
張馳豪Aska率先被安排唱劇集主題曲，並已錄好﹗（圖片來源：張馳豪IG）

姚焯菲、炎明熹等唱《多啦A夢》主題曲

而姚焯菲Chantel、炎明熹GiGi、鍾柔美Yumi及詹天文Windy則會主唱人氣經典卡通《多啦A夢》主題曲，其他安排陸續有來﹗星夢娛樂行政總裁何麗全亦已證實以上消息，何麗全透露張馳豪Aska已錄好劇集主題曲，他又指未有打入決賽的學員，亦會有不同發揮機會，並以香港小姐做例子，指未必港姐冠軍先可以在娛樂圈發展，得獎只是其中一個階段，大家的演藝之路還很長。

炎明熹、詹天文、姚焯菲和鍾柔美將會唱《多啦A夢》題曲。（圖片來源：鍾柔美IG）
炎明熹、詹天文、姚焯菲和鍾柔美將會唱《多啦A夢》題曲。（圖片來源：鍾柔美IG）
詹天文出局，但依然能與三大熱女將姚焯菲、鍾柔美和炎明熹合唱卡通片主題曲﹗（圖片來源：炎明熹IG）
詹天文（右二）雖出局，但依然能與三大熱女將姚焯菲、鍾柔美和炎明熹合唱卡通片主題曲﹗（圖片來源：炎明熹IG）

《聲夢傳奇》決賽設網上投票大獎

《聲夢傳奇》19日舉行的總決賽上，大會設三大獎項，分別是「專業評審」、「網上投票」以及「終極大獎」，並安排即場的網上投票，觀眾可投選自己心水學員，何麗全透露當晚會有五位專業評審，三大獎項誓必令總決賽氣氛激烈又緊張﹗

人氣強勁的姚焯菲，好大機會奪網上投票大獎（圖片來源：姚焯菲IG）
人氣強勁的姚焯菲，好大機會奪網上投票大獎（圖片來源：姚焯菲IG）

《聲夢傳奇》最後6強準決賽

《聲夢傳奇》總決賽前夕，比賽進入白熱化階段，最後6強學員將於7月舉行準決賽及總決賽，相信接下來餘下兩集《聲夢傳奇》戰況會更加精彩，《聲夢傳奇》第八輪比賽（第13集）將於7月17日星期六晚播放，總決賽則在7月19日星期一8:30pm至10:00pm播放。賽制與決賽內容至今仍然保密，評判之一趙增熹稱決賽內容是高度保密：「冇人知，次次都係入到廠先知。」

聲夢傳奇｜無綫安排學員唱主題曲 搶菊梓喬、周柏豪飯碗？
《聲夢傳奇》十五位學員早前為奧運主題曲《奪金》進行錄音。（圖片來源：）
《聲夢傳奇》學員與AGA江海迦、Gin Lee李幸倪、Janice衛蘭、JW王灝兒、泳兒、周柏豪合唱東京奧運主題曲《奪金》，日前拍攝MV。（圖片來源：李幸倪IG）
《聲夢傳奇》學員與AGA江海迦、Gin Lee李幸倪、Janice衛蘭、JW王灝兒、泳兒、周柏豪合唱東京奧運主題曲《奪金》並拍攝MV。（圖片來源：李幸倪IG）

《聲夢傳奇》全員開演唱會

《聲夢傳奇》決賽後，並不是完結，據知十五位學員將齊集舉行首個演唱會，無綫重點栽培《聲夢傳奇》學員，安排於8月29日無綫將會舉行「畢業演唱會」，將會是各學員首次上大舞台的大騷﹗

《聲夢傳奇》第13集準決賽將於7月17日星期六晚播放，總決賽則安排在7月19日星期一晚舉行。今年8月29日無綫將會舉行「畢業演唱會」，詳情待定。（圖片來源：TVB.com）
《聲夢傳奇》第13集準決賽將於7月17日星期六晚播放，總決賽則安排在7月19日星期一晚舉行。今年8月29日無綫將會舉行「畢業演唱會」，詳情待定。（圖片來源：TVB.com）

聲夢學員出騷 粉絲現身笑爆網民：

剛過去的周末日前聲夢學員出席公開活動，引來一大班粉絲逼爆商場，佢哋唔怕天氣炎熱，係露天商場等佢哋表演。當中有粉絲為咗要得到Rock嘅親筆簽名紙扇而尖叫同喊出嚟呀！

真係估唔到聲夢學員嘅粉絲咁熱情！

炎明熹支持者群組：驚見疑似周秀娜粉絲！

有網友留意到上述影片其中一位自稱炎明熹粉絲的市民，其神態與聲音與當年周秀娜「天字第一號粉絲」鄭先生極其相似：

得此強粉，真係恭喜GiGi！（圖片來源：無綫娛樂新聞台）
得此強粉，真係恭喜GiGi！（圖片來源：無綫娛樂新聞台）

《聲夢傳奇》第13集準決賽 6強決戰盛傳大熱倒灶

在第12集《聲夢傳奇》結尾透露了7月17日準決賽的場面，6強將以2人一組的方式同台演唱，三對組合分別為「炎明熹+ 姚焯菲」、「鍾柔美＋文凱婷」、「冼靖峰＋何晉樂」，令人意外的是，預告所見「炎明熹+ 姚焯菲」這對最高評價的組合表情繃緊，今集6強之中將會再淘汰一人，到底會是哪一位？！

準決賽淘汰戰將再篩走一人！（圖片來源：聲夢傳奇13集預告）
準決賽淘汰戰將再篩走一人！（圖片來源：聲夢傳奇13集預告）
準決賽「炎明熹+ 姚焯菲」
準決賽預告所見，「炎明熹+ 姚焯菲」的組合全程十分緊張。（圖片來源：聲夢傳奇13集預告）
男男組合「冼靖峰＋何晉樂」表情興奮過屯馬通車。（圖片來源：聲夢傳奇13集預告）
男男組合「冼靖峰＋何晉樂」表情興奮過屯馬通車。（圖片來源：聲夢傳奇13集預告）
Yumi與Aeren同台演出，再展跳唱功架，預告所見二人得到不錯的反應。（圖片來源：聲夢傳奇13集預告）
Yumi與Aeren同台演出，再展跳唱功架，預告所見二人得到不錯的反應。（圖片來源：聲夢傳奇13集預告）
四位女學員盛傳將組成「聲夢女團」，不過在準決賽預告就流露出緊張的氣氛。（圖片來源：聲夢傳奇13集預告）
四位女學員盛傳將組成「聲夢女團」，不過在準決賽預告就流露出緊張的氣氛。（圖片來源：聲夢傳奇13集預告）
文凱婷因眼部手術而戴上太陽眼鏡參賽。（圖片來源：AEREN IG）
文凱婷因眼部手術而戴上太陽眼鏡參賽。（圖片來源：AEREN IG）

炎明熹GiGi參賽作品重溫

今次就同大家重溫最後6強過往的參賽作品影片，六強選手包括：炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、文凱婷、冼靖峰及何晉樂！
聲夢傳奇｜有片！總決賽前一文重溫6強參賽歌曲 窺探「聲夢女團」雛型

聲夢傳奇｜第12集｜Gigi炎明熹唱《吻別》「魂魄不齊」揀錯歌

聲夢傳奇｜第11集｜Gigi 炎明熹 & AGA 江海迦 唱《命硬》

聲夢傳奇｜第9集｜Gigi炎明熹台風十足表演《愛情陷阱》

聲夢傳奇｜第7集｜Gigi炎明熹演唱《沒有你還是愛你》

聲夢傳奇｜第6集｜Gigi炎明熹、衛蘭唱出《Million Reasons》

聲夢傳奇｜第3集｜Gigi炎明熹挑戰泳兒飲歌《花無雪》

聲夢傳奇｜第2集｜Gigi炎明熹反差演唱《永不失聯的愛》

聲夢傳奇｜第6集｜Felix林智樂、Gigi炎明熹、Steven孫漢霖唱出《洋蔥》

姚焯菲參賽作品重溫

聲夢傳奇｜有片！總決賽前一文重溫6強參賽歌曲 窺探「聲夢女團」雛型

聲夢傳奇｜第12集｜Chantel姚焯菲 唱《In love again》《我這樣愛你》

聲夢傳奇｜第11集｜ Chantel 姚焯菲 & JW 王灝兒 唱《矛盾一生》

聲夢傳奇｜第8集｜姚焯菲 Chantel《戀愛預告 》 歌聲甜美

聲夢傳奇｜第3集｜Chantel姚焯菲大進步表演《逃生門》

聲夢傳奇｜第1集｜Chantel姚焯菲清純獻唱《在月台上等你》

鍾柔美參賽作品重溫

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聲夢傳奇｜第12集｜評判：Yumi鍾柔美憑住《狂野之城》直情可以出道了！

聲夢傳奇｜第11集｜Yumi 鍾柔美 & Janice 衛蘭 唱《就算世界無童話》

聲夢傳奇｜第8集｜鍾柔美Yumi《心急人上》 又唱又跳青春逼人

聲夢傳奇｜第7集｜Yumi鍾柔美、Aeren文凱婷唱跳《跳舞街》

聲夢傳奇｜第4集｜Yumi鍾柔美唱《女神》陳奐仁聽完大讚好勁

聲夢傳奇｜第1集｜Yumi鍾柔美淡定演繹《天窗》

文凱婷參賽作品重溫

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冼靖峰參賽作品重溫

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何晉樂參賽作品重溫

（待更新 ）

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