聲夢傳奇｜無綫安排學員唱劇集主題曲 搶菊梓喬、周柏豪飯碗？

《聲夢傳奇》冠軍最後花落誰家，下周一（17日）才知曉，不過《聲夢》學員，已獲無綫安排工作，繼日前出席商場活動後，有學員會主唱劇集及卡通片主題曲，當中有男有女，令本來由菊梓喬、吳若希、周柏豪、鄭俊弘一手包辦的劇集主題曲常規，被《聲夢》學員打破﹗

文：東方新地｜ 圖：姚焯菲、張馳豪、炎明熹、鍾柔美IG