聲夢傳奇｜無綫安排學員唱劇集主題曲 搶菊梓喬、周柏豪飯碗？
文：東方新地｜ 圖：姚焯菲、張馳豪、炎明熹、鍾柔美IG
張馳豪Aska率先唱劇集主題曲
近年無綫劇集主題曲、片尾曲都由「星夢一姐」菊梓喬包辦，其次是吳若希、譚嘉儀、周柏豪和鄭俊弘，這個慣例即將由《聲夢》學員打破，據知率先彈出由男學員張馳豪Aska主唱劇集主題曲。
姚焯菲、炎明熹等唱《多啦A夢》主題曲
而姚焯菲Chantel、炎明熹GiGi、鍾柔美Yumi及詹天文Windy則會主唱人氣經典卡通《多啦A夢》主題曲，其他安排陸續有來﹗星夢娛樂行政總裁何麗全亦已證實以上消息，何麗全透露張馳豪Aska已錄好劇集主題曲，他又指未有打入決賽的學員，亦會有不同發揮機會，並以香港小姐做例子，指未必港姐冠軍先可以在娛樂圈發展，得獎只是其中一個階段，大家的演藝之路還很長。
《聲夢傳奇》決賽設網上投票大獎
《聲夢傳奇》19日舉行的總決賽上，大會設三大獎項，分別是「專業評審」、「網上投票」以及「終極大獎」，並安排即場的網上投票，觀眾可投選自己心水學員，何麗全透露當晚會有五位專業評審，三大獎項誓必令總決賽氣氛激烈又緊張﹗
《聲夢傳奇》最後6強準決賽
《聲夢傳奇》總決賽前夕，比賽進入白熱化階段，最後6強學員將於7月舉行準決賽及總決賽，相信接下來餘下兩集《聲夢傳奇》戰況會更加精彩，《聲夢傳奇》第八輪比賽（第13集）將於7月17日星期六晚播放，總決賽則在7月19日星期一8:30pm至10:00pm播放。賽制與決賽內容至今仍然保密，評判之一趙增熹稱決賽內容是高度保密：「冇人知，次次都係入到廠先知。」
《聲夢傳奇》全員開演唱會
《聲夢傳奇》決賽後，並不是完結，據知十五位學員將齊集舉行首個演唱會，無綫重點栽培《聲夢傳奇》學員，安排於8月29日無綫將會舉行「畢業演唱會」，將會是各學員首次上大舞台的大騷﹗
聲夢學員出騷 粉絲現身笑爆網民：
剛過去的周末日前聲夢學員出席公開活動，引來一大班粉絲逼爆商場，佢哋唔怕天氣炎熱，係露天商場等佢哋表演。當中有粉絲為咗要得到Rock嘅親筆簽名紙扇而尖叫同喊出嚟呀！
真係估唔到聲夢學員嘅粉絲咁熱情！
炎明熹支持者群組：驚見疑似周秀娜粉絲！
有網友留意到上述影片其中一位自稱炎明熹粉絲的市民，其神態與聲音與當年周秀娜「天字第一號粉絲」鄭先生極其相似：
《聲夢傳奇》第13集準決賽 6強決戰盛傳大熱倒灶
在第12集《聲夢傳奇》結尾透露了7月17日準決賽的場面，6強將以2人一組的方式同台演唱，三對組合分別為「炎明熹+ 姚焯菲」、「鍾柔美＋文凱婷」、「冼靖峰＋何晉樂」，令人意外的是，預告所見「炎明熹+ 姚焯菲」這對最高評價的組合表情繃緊，今集6強之中將會再淘汰一人，到底會是哪一位？！
炎明熹GiGi參賽作品重溫
今次就同大家重溫最後6強過往的參賽作品影片，六強選手包括：炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、文凱婷、冼靖峰及何晉樂！
聲夢傳奇｜第12集｜Gigi炎明熹唱《吻別》「魂魄不齊」揀錯歌
聲夢傳奇｜第11集｜Gigi 炎明熹 & AGA 江海迦 唱《命硬》
聲夢傳奇｜第9集｜Gigi炎明熹台風十足表演《愛情陷阱》
聲夢傳奇｜第7集｜Gigi炎明熹演唱《沒有你還是愛你》
聲夢傳奇｜第6集｜Gigi炎明熹、衛蘭唱出《Million Reasons》
聲夢傳奇｜第3集｜Gigi炎明熹挑戰泳兒飲歌《花無雪》
聲夢傳奇｜第2集｜Gigi炎明熹反差演唱《永不失聯的愛》
聲夢傳奇｜第6集｜Felix林智樂、Gigi炎明熹、Steven孫漢霖唱出《洋蔥》
姚焯菲參賽作品重溫
聲夢傳奇｜第12集｜Chantel姚焯菲 唱《In love again》《我這樣愛你》
聲夢傳奇｜第11集｜ Chantel 姚焯菲 & JW 王灝兒 唱《矛盾一生》
聲夢傳奇｜第8集｜姚焯菲 Chantel《戀愛預告 》 歌聲甜美
聲夢傳奇｜第3集｜Chantel姚焯菲大進步表演《逃生門》
聲夢傳奇｜第1集｜Chantel姚焯菲清純獻唱《在月台上等你》
鍾柔美參賽作品重溫
聲夢傳奇｜第12集｜評判：Yumi鍾柔美憑住《狂野之城》直情可以出道了！
聲夢傳奇｜第11集｜Yumi 鍾柔美 & Janice 衛蘭 唱《就算世界無童話》
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聲夢傳奇｜第7集｜Yumi鍾柔美、Aeren文凱婷唱跳《跳舞街》
聲夢傳奇｜第4集｜Yumi鍾柔美唱《女神》陳奐仁聽完大讚好勁
聲夢傳奇｜第1集｜Yumi鍾柔美淡定演繹《天窗》
文凱婷參賽作品重溫
（待更新 ）
冼靖峰參賽作品重溫
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何晉樂參賽作品重溫
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