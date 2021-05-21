聲夢傳奇｜十強誕生﹗詹天文與炎明熹定勝負 張馳豪失準走音、林智樂發生意外

《聲夢傳奇》愈來愈緊張，上集完成第三輪比賽，藍隊落敗，導師 Gin Lee 李幸倪、衛蘭及 AGA 江海迦商議後，決定淘汰隊員孫漢霖(Steven)，今集更加緊張，會有兩位學員被淘汰，十強名單即將誕生﹗

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖