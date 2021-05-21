聲夢傳奇｜十強誕生﹗詹天文與炎明熹定勝負 張馳豪失準走音、林智樂發生意外
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖
藍隊以五敵七
今集(5 月 22 日)進行第四輪比賽，紅、藍兩隊以全新形式進行對戰，以經典金曲為主題，共三個回合，由 25 位專業評審進行評分。累積燈數較少的一隊，該隊導師將要淘汰兩位學員。藍隊已連輸兩個回合，當中兩位學員林沚羿(Venus)及孫漢霖(Steven)已先後被淘汰。藍隊以五敵七，今集定要反敗為勝，才可避免再有學員被淘汰。
張馳豪失準走音
第一回合，紅隊派出隊長何晉樂(Rock)、冼靖峰(Archie)、潘靜文(Sherman)、 姚焯菲(Chantel)及張馳豪(Aska)出戰。舒文看完表演狠批紅隊：「成個表演好鬆散、無張力，我狠批你哋輸得好慘﹗」當中張馳豪(Aska)在上一回合與冼靖峰(Archie)合唱《眼色》獲評審大讚，今次表現卻大失水準，舒文更直指 Aska 唱歌走音。Aska 的失準會否連累紅隊在第一個回合失分？
李克勤勁擔心藍隊
藍隊派出兩位完全不同風格的學員林君蓮(Kaitlyn)及林智樂(Felix)出戰，更選取主理人李克勤的高難度歌曲參賽。克勤聽完二人第一次的綵排已經非常擔心， 親自指導二人如何演繹。
不過，林智樂(Felix)竟在正式比賽中出現意外，會否影響整體表現，令藍隊再輸一場？
藍隊鍾柔美(Yumi)及文凱婷(Aeren)在上一輪比賽慘敗，更被張佳添狠批「A 貨嘅 BLACKPINK」。二人在第二回合再度挑戰跳唱歌曲，紅隊則派出擅長跳舞的黃奕（Hugo）出戰。兩女鬥一男，哪一隊會贏得評審的喜愛？
第三回合，紅藍兩隊分別派出詹天文(Windy)與炎明熹(Gigi)對戰。二人實力一向被評審看高一線，今次竟巧合地選取同一首歌曲參賽，兩位好姊妹將會進行 一場「單打獨鬥」，正面比試歌唱實力。
紅隊導師 JW 王灝兒及藍隊導師 Gin Lee 李幸倪分別用心指導兩位學員，二人欣賞完各學員演出後都不禁落淚，JW：「我覺得佢哋已經做得好好，好比心機!」身為隊長的 Gigi 能否幫藍隊爭取勝利，絕地反擊，避免隊員被淘汰？
究竟最後紅隊定藍隊落敗？哪兩位學員會被淘汰？請留意第七集的《聲夢傳奇》。