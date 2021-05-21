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聲夢傳奇｜十強誕生﹗詹天文與炎明熹定勝負 張馳豪失準走音、林智樂發生意外

東方新地 - 娛聞

《聲夢傳奇》愈來愈緊張，上集完成第三輪比賽，藍隊落敗，導師 Gin Lee 李幸倪、衛蘭及 AGA 江海迦商議後，決定淘汰隊員孫漢霖(Steven)，今集更加緊張，會有兩位學員被淘汰，十強名單即將誕生﹗
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖

紅隊包括：隊長何晉樂(Rock)、隊員冼靖峰(Archie)、潘靜文(Sherman)、姚焯菲(Chantel)、詹天文(Windy)、張馳豪(Aska)及黃奕斌(Hugo)，並由周柏豪、JW 王灝兒及泳兒擔任導師。藍隊包括：隊長炎明熹(Gigi)、隊員林智樂(Felix)、林君蓮(Kaitlyn)、鍾柔美 (Yumi)及文凱婷(Aeren)，並由 Gin Lee 李幸倪、衛蘭及 AGA 江海迦擔任導師。

十強淘汰賽，紅隊派出隊長何晉樂(Rock)、冼靖峰(Archie)、潘靜文 (Sherman)、姚焯菲(Chantel)及張馳豪(Aska)出戰。
十強淘汰賽，紅隊派出隊長何晉樂(Rock)、冼靖峰(Archie)、潘靜文 (Sherman)、姚焯菲(Chantel)及張馳豪(Aska)出戰。

藍隊以五敵七

今集(5 月 22 日)進行第四輪比賽，紅、藍兩隊以全新形式進行對戰，以經典金曲為主題，共三個回合，由 25 位專業評審進行評分。累積燈數較少的一隊，該隊導師將要淘汰兩位學員。藍隊已連輸兩個回合，當中兩位學員林沚羿(Venus)及孫漢霖(Steven)已先後被淘汰。藍隊以五敵七，今集定要反敗為勝，才可避免再有學員被淘汰。

紅組出賽
紅隊出賽
紅隊潘靜文(Sherman)和姚焯菲(Chantel)。
紅隊潘靜文(Sherman)和姚焯菲(Chantel)。

張馳豪失準走音

第一回合，紅隊派出隊長何晉樂(Rock)、冼靖峰(Archie)、潘靜文(Sherman)、 姚焯菲(Chantel)及張馳豪(Aska)出戰。舒文看完表演狠批紅隊：「成個表演好鬆散、無張力，我狠批你哋輸得好慘﹗」當中張馳豪(Aska)在上一回合與冼靖峰(Archie)合唱《眼色》獲評審大讚，今次表現卻大失水準，舒文更直指 Aska 唱歌走音。Aska 的失準會否連累紅隊在第一個回合失分？

張馳豪失準失音，被評判狠批。
張馳豪失準失音，被評判狠批。

李克勤勁擔心藍隊

藍隊派出兩位完全不同風格的學員林君蓮(Kaitlyn)及林智樂(Felix)出戰，更選取主理人李克勤的高難度歌曲參賽。克勤聽完二人第一次的綵排已經非常擔心， 親自指導二人如何演繹。

李克勤親自指導藍隊學員林君蓮(Kaitlyn)及林智樂(Felix)演繹 自己的歌曲。
李克勤親自指導藍隊學員林君蓮(Kaitlyn)及林智樂(Felix)演繹自己的歌曲。

不過，林智樂(Felix)竟在正式比賽中出現意外，會否影響整體表現，令藍隊再輸一場？

藍隊派學員林君蓮(Kaitlyn)及林智樂(Felix)選取李克勤的高難 度歌曲參賽。
藍隊派學員林君蓮(Kaitlyn)及林智樂(Felix)選取李克勤的高難度歌曲參賽。
林智樂在比賽中發生意外。
藍隊林智樂在比賽中發生意外。

藍隊鍾柔美(Yumi)及文凱婷(Aeren)在上一輪比賽慘敗，更被張佳添狠批「A 貨嘅 BLACKPINK」。二人在第二回合再度挑戰跳唱歌曲，紅隊則派出擅長跳舞的黃奕（Hugo）出戰。兩女鬥一男，哪一隊會贏得評審的喜愛？

藍隊派出鍾柔美(Yumi)及文凱婷(Aeren)出戰。
藍隊派出鍾柔美(Yumi)及文凱婷(Aeren)出戰。
鍾柔美
鍾柔美
紅隊派出擅長跳舞的黃奕斌(Hugo)出戰。
紅隊派出擅長跳舞的黃奕斌(Hugo)出戰。

第三回合，紅藍兩隊分別派出詹天文(Windy)與炎明熹(Gigi)對戰。二人實力一向被評審看高一線，今次竟巧合地選取同一首歌曲參賽，兩位好姊妹將會進行 一場「單打獨鬥」，正面比試歌唱實力。

紅藍兩隊分別派出詹天文(Windy)與炎明熹(Gigi)對戰，二人演 繹同一首經典歌曲。
紅藍兩隊分別派出詹天文(Windy)與炎明熹(Gigi)對戰，二人演 繹同一首經典歌曲。

紅隊導師 JW 王灝兒及藍隊導師 Gin Lee 李幸倪分別用心指導兩位學員，二人欣賞完各學員演出後都不禁落淚，JW：「我覺得佢哋已經做得好好，好比心機!」身為隊長的 Gigi 能否幫藍隊爭取勝利，絕地反擊，避免隊員被淘汰？

藍隊導師 Gin Lee 李幸倪親自指導炎明熹(Gigi)。
藍隊導師 Gin Lee 李幸倪親自指導炎明熹(Gigi)。

究竟最後紅隊定藍隊落敗？哪兩位學員會被淘汰？請留意第七集的《聲夢傳奇》。

紅隊詹天文(Windy)演繹自選歌曲。
紅隊詹天文(Windy)演繹自選歌曲。
藍隊炎明熹(Gigi)演繹自選歌曲。
藍隊炎明熹(Gigi)演繹自選歌曲。
紅隊導師 JW 王灝兒及藍隊導師 Gin Lee 李幸倪欣賞完各學員演出 後不禁落淚。
紅隊導師 JW 王灝兒及藍隊導師 Gin Lee 李幸倪欣賞完各學員演出 後不禁落淚。
Gin Lee當場眼濕濕。
Gin Lee當場眼濕濕。
第七集將在 12 位學員當中淘汰兩位學員。
第七集將在 12 位學員當中淘汰兩位學員。

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