聲夢傳奇｜同學爆料 炎明熹一個原因唔參加《全民造星3》 形容她來自XXXXX
撰文：東方新地 ｜圖片：《星聲Wannabe》及《全港流行聲樂大賽》影片截圖、炎明熹IG、姚焯菲IG
《聲夢傳奇》炎明熹與T.Max（海淦清）是同一間音樂學校的同學，T.Max指與炎明熹二人被音樂學校重點培訓，每周練歌、排舞、學樂器，並額外用一天全天加操， 由體能、樂理、台風以至對答等操練，當時有約十個學員一起接受特訓，維持了一年多的特訓，學員日日見面，感情不錯﹗
T.Max讚炎明熹「來自另一個星球」
T.Max指自己參加《全民造星3》 ，炎明熹也有陪他去面試，而炎明熹沒有參加《造星3》是因她未夠年齡，所以才轉戰報名《聲夢傳奇》。T.Max指學校特訓好嚴格，有定期考核，而每次炎明熹都有極大進步，取得好高分數。T.Max除了大讚同學炎明熹歌藝佳之外，更指她很特別，似來自另一個星球，指炎明熹好有自己另一套想法，跟大家的觀點好唔同，所以每每能帶給大家驚喜。
同學貼炎明熹合唱舊片吸點擊
T.Max早前貼出與炎明熹合唱的舊片段，觀看次數逾三千，T.Max在IG大讚炎明熹，留言為她打氣：「大約2，3年前我地一齊為咗追夢一齊奮鬥，一齊係學校努力，一齊學習🏃🏻♂️。當時已經覺得佢真係最強反差，平日佢真係好可愛，好多諗法真係令人估佢唔到，哭笑不得🤣（例子有機會再分享🤫）但係踏上舞台，佢就會即刻變成一個好有舞台魅力，歌聲動人心弦嘅歌手，嗰種感染力真係每次都令我嘩然。」
T.Max留言：「後來我去參加《全民造星3》，GiGi因未夠年齡冇得參加，不過好快都參加咗聲夢傳奇，好開心可以喺呢條夢想嘅道路上一齊互相支持鼓勵，一齊奮鬥過💪🏻睇返呢條片其實真係好感動。大約上年我地曾經一齊合唱過《you are the reason》，當時Gigi喺學校已經漸露頭角，到依家大家繼續呢條夢想嘅路上面努力，真係令人好鼓舞。黎緊嘅比賽要繼續加油😉希望你一切都順順利利，Always support you」
炎明熹舊片曝光 素顏講理想 濃妝參加公開比賽
《聲夢傳奇》進入最後階段，當中16歲的炎明熹（Gigi）是冠軍大熱，她在比賽中唱的《沒有你還是愛你》在YouTube現時已逾190萬次點擊率，有實力有台型的她，小小年紀已身經百戰，早前網民翻出炎明熹真情對話留言給20年後的自己，以及參加公開比賽時的影片，兩條片中素顏與濃妝反差極大，無論思想與外形，網民都覺得炎明熹太過成熟。
兩條炎明熹影片流出
炎明熹(Gigi)今年16歲，但已經勁有台型，而且唱功了得，被封為「少女G.E.M.」，Gigi早在12歲開始在音樂學院接受唱歌訓練，初中已經參加過不少歌唱比賽，早前有兩條炎明熹的影片曝光，一條是13歲讀中二的她留言給20年後的自己，另一條是她19年參加《全港流行聲樂大賽2019》的影片。
素顏炎明熹係無眉娘
炎明熹3年前為《星聲Wannabe》拍了一條視頻，片中她完全素顏出鏡，原來本身眉毛比較淡，唔畫眉就變無眉娘。當時Gigi學唱歌不久，最鍾意唱Lady Gaga的英文歌，不過笑言英文字好長唔多識，有時要查字典。Gigi更留言給20年後的自己，如果做到實力派歌手，她希望教人唱歌。
素顏炎明熹立志成為賽力派歌手
濃妝戰鬥格似酒廊歌手
另一條炎明熹於19年參加《全港流行聲樂大賽》的影片，化了超級濃妝，看上去比實際年齡大得多，在台上的她表現爐火純青，好比經驗老到的酒廊歌手。除了無懈可擊的唱功被網民熱議外，Gigi過於成熟的外表亦成為話題，當時的她前額留有瀏海，仍未剪現在的特色齊蔭。
參賽前改名催運
炎明熹原名是王佳恩，她在參加《聲夢傳奇》前改藝名為炎明熹，在節目中勁搶fo的Gigi，現實生活中性格文靜，喜歡設計和繪畫，是一位藝術型的女生。Gigi自小喜愛唱歌，受內地歌唱選秀節目《中國好聲音》影響，年幼時已識自己在網上下載歌曲來練習，12歲開始在家人安排下學唱歌，於星格流行音樂學院接受唱歌及舞台演出的專業訓練，又曾參加過不少歌唱比賽，得獎無數，可以說是天生就吃這行飯。