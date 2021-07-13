聲夢傳奇｜同學爆料 炎明熹一個原因唔參加《全民造星3》 形容她來自XXXXX

炎明熹成為《聲夢傳奇》大熱，入行當歌手決心相當高，參加《聲夢傳奇》前改定藝名炎明熹﹗人紅自然話題多，《全民造星3》 T.Max（海淦清）原來是炎明熹音樂學校的同學，更爆出炎明熹唔報名參加《全民造星3》 而轉戰《聲夢傳奇》，只為一個原因﹗

撰文：東方新地 ｜圖片：《星聲Wannabe》及《全港流行聲樂大賽》影片截圖、炎明熹IG、姚焯菲IG