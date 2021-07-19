聲夢傳奇｜吳業坤到埗即寄明信片給姚焯菲打氣 人在東京心繫Chantel決賽

《聲夢傳奇》今晚決賽，公開癡戀姚焯菲（Chantel）的吳業坤，卻不能親身觀看比賽，原因是他人在日本採訪東京奧運會，不過吳業坤身在日本卻心繫Chantel，到達東奧場館紀念品店，坤哥即寄明信片給「偶像」Chantel，私密內容更被公開﹗

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、姚焯菲IG圖片、坤哥IG及FB圖片