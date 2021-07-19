聲夢傳奇｜吳業坤到埗即寄明信片給姚焯菲打氣 人在東京心繫Chantel決賽
撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、姚焯菲IG圖片、坤哥IG及FB圖片
吳業坤癡戀《聲夢傳奇》姚焯菲
吳業坤毫不掩飾對姚焯菲Chantel的愛慕，為她成立歌迷會，並指已得到對方批准，坤哥話：「呢個歌迷會只可以得我一個，得到佢嘅回覆，我已經死而無撼，我終於明白追星嘅心情﹗」坤哥又指其他人要入會必須付五十萬會費以及得他的批准﹗名符其實的瘋狂粉絲﹗
《聲夢傳奇》決賽 吳業坤遙距撐姚焯菲
今晚《聲夢傳奇》決賽，吳業坤與周奕瑋日前出發到東京拍攝《東京五輪直送》，相信人在東京的坤哥會遙距撐姚焯菲。到達東京後完成檢疫程序，坤哥立即開工，而坤哥開工都掂記住Chantel，到達東奧紀念品店時，介紹明信片、達摩、杯等東奧紀念品時，坤哥當場第一時間買了一張明信片，周奕瑋問佢係咪寄畀Chantel？坤哥笑瞇瞇，然後背向鏡頭寫明信片。
吳業坤專心寫明信片，上款清楚見到Chantel Yiu名字，然後見到電視城地址，周奕偉掌鏡想拍下坤哥寫明信片情景，坤哥即用手遮住指：「唔好睇，係我私隠。」周奕瑋忍唔住話：「你真係乜都夠膽死﹗」
《聲夢傳奇》姚焯菲人氣高企
無綫的《聲夢傳奇》十強賽正進入白熱化階段，唱功被一致認可的炎明熹（GiGi）與年僅14歲的姚焯菲（Chantel）同樣經過譚校長加持，雙雙人氣急升，姚焯菲在6月5日播出的一集挑戰經典金曲，翻唱林珊珊的〈戀愛預告〉，甜到漏的演出大獲好評，就連師兄坤哥吳業坤都被她迷倒。
姚焯菲〈戀愛預告〉片衝破三百萬點擊
年僅14歲的《聲夢傳奇》參賽者姚焯菲（Chantel）在6月5日一集翻唱林珊珊為84年電影《開心鬼》主唱的插曲〈戀愛預告〉，甜蜜的唱腔成功唱出少女情懷，成為該集一大亮點，短片推出三日，在YouTube不但得到約60萬點擊次數，更連續兩日穩佔網站熱搜榜首位，風頭一時無兩！
青春無敵被封國民初戀
姚焯菲被大批網民正評，更有人指她「夠青春、單純，有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」，對於外界熱捧，姚焯菲於社交網逐一感謝幫過她的台前幕後，當中包括《聲夢》導師：「記得練習嘅時候未做到好Sweet嗰種感覺出嚟。你哋不斷搵辦法佢（去）令我笑得甜啲。」姚焯菲樣子甜美可人，演唱〈戀愛預告〉被讚令人找回初戀的甜蜜情懷，封她為國民初戀﹗
JW挺身而出
身為《聲夢》導師的JW王灝兒忍不住搭訕：「你放過佢啦。」吳業坤繼續自high：「我係（喺）公司見到佢都唔敢打招呼。」網民因此反應兩極，有人與JW同一睇法，留言取笑吳業坤是怪叔叔，亦有人留言：「你等多佢4年啦，媽媽話未夠18歲唔可以拍拖㗎。」