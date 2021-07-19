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聲夢傳奇｜吳業坤到埗即寄明信片給姚焯菲打氣 人在東京心繫Chantel決賽

東方新地 - 娛聞

《聲夢傳奇》今晚決賽，公開癡戀姚焯菲（Chantel）的吳業坤，卻不能親身觀看比賽，原因是他人在日本採訪東京奧運會，不過吳業坤身在日本卻心繫Chantel，到達東奧場館紀念品店，坤哥即寄明信片給「偶像」Chantel，私密內容更被公開﹗

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、姚焯菲IG圖片、坤哥IG及FB圖片

吳業坤癡戀《聲夢傳奇》姚焯菲

吳業坤毫不掩飾對姚焯菲Chantel的愛慕，為她成立歌迷會，並指已得到對方批准，坤哥話：「呢個歌迷會只可以得我一個，得到佢嘅回覆，我已經死而無撼，我終於明白追星嘅心情﹗」坤哥又指其他人要入會必須付五十萬會費以及得他的批准﹗名符其實的瘋狂粉絲﹗

《聲夢傳奇》決賽，姚焯菲Chantel同炎明熹GiGi被選為大熱﹗（圖片來源：姚焯菲IG）
《聲夢傳奇》決賽，姚焯菲Chantel同炎明熹GiGi被選為大熱﹗（圖片來源：姚焯菲IG）

《聲夢傳奇》決賽 吳業坤遙距撐姚焯菲

今晚《聲夢傳奇》決賽，吳業坤與周奕瑋日前出發到東京拍攝《東京五輪直送》，相信人在東京的坤哥會遙距撐姚焯菲。到達東京後完成檢疫程序，坤哥立即開工，而坤哥開工都掂記住Chantel，到達東奧紀念品店時，介紹明信片、達摩、杯等東奧紀念品時，坤哥當場第一時間買了一張明信片，周奕瑋問佢係咪寄畀Chantel？坤哥笑瞇瞇，然後背向鏡頭寫明信片。

聲夢傳奇｜吳業坤到埗即寄明信片給姚焯菲打氣 人在東京心繫Chantel
吳業坤到訪東奧紀念品店，開工都掛住Chantel﹗（圖片來源：《東京五輪直送》截圖）
（圖片來源：《東京五輪直送》截圖）
（圖片來源：《東京五輪直送》截圖）

吳業坤專心寫明信片，上款清楚見到Chantel Yiu名字，然後見到電視城地址，周奕偉掌鏡想拍下坤哥寫明信片情景，坤哥即用手遮住指：「唔好睇，係我私隠。」周奕瑋忍唔住話：「你真係乜都夠膽死﹗」

（圖片來源：《東京五輪直送》截圖）
（圖片來源：《東京五輪直送》截圖）
聲夢傳奇｜吳業坤到埗即寄明信片給姚焯菲打氣 人在東京心繫Chantel
吳業坤寫明信片，上款寫住Chantel Yiu，相信是姚焯菲無誤﹗（圖片來源：《東京五輪直送》截圖）
聲夢傳奇｜吳業坤到埗即寄明信片給姚焯菲打氣 人在東京心繫Chantel
周奕偉取笑坤哥：「你真係夠膽死﹗」（圖片來源：《東京五輪直送》截圖）

《聲夢傳奇》姚焯菲人氣高企

無綫的《聲夢傳奇》十強賽正進入白熱化階段，唱功被一致認可的炎明熹（GiGi）與年僅14歲的姚焯菲（Chantel）同樣經過譚校長加持，雙雙人氣急升，姚焯菲在6月5日播出的一集挑戰經典金曲，翻唱林珊珊的〈戀愛預告〉，甜到漏的演出大獲好評，就連師兄坤哥吳業坤都被她迷倒。

姚焯菲人靚聲甜，男女老幼都被佢電暈﹗（圖片來源：姚焯菲IG）
姚焯菲人靚聲甜，男女老幼都被佢電暈﹗（圖片來源：姚焯菲IG）

姚焯菲〈戀愛預告〉片衝破三百萬點擊

年僅14歲的《聲夢傳奇》參賽者姚焯菲（Chantel）在6月5日一集翻唱林珊珊為84年電影《開心鬼》主唱的插曲〈戀愛預告〉，甜蜜的唱腔成功唱出少女情懷，成為該集一大亮點，短片推出三日，在YouTube不但得到約60萬點擊次數，更連續兩日穩佔網站熱搜榜首位，風頭一時無兩！

聲夢傳奇
姚焯菲第8集獻唱〈戀愛預告〉，她的演繹既清澀又甜蜜，片段一出街已有25萬，四日衝破百萬，直至《聲夢傳奇》決賽當日，點擊已超過三百萬，氣勢凌厲。
聲夢傳奇
姚焯菲深得李克勤及JW喜愛，在節目中大讚她。

青春無敵被封國民初戀

姚焯菲被大批網民正評，更有人指她「夠青春、單純，有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」，對於外界熱捧，姚焯菲於社交網逐一感謝幫過她的台前幕後，當中包括《聲夢》導師：「記得練習嘅時候未做到好Sweet嗰種感覺出嚟。你哋不斷搵辦法佢（去）令我笑得甜啲。」姚焯菲樣子甜美可人，演唱〈戀愛預告〉被讚令人找回初戀的甜蜜情懷，封她為國民初戀﹗

聲夢傳奇
14歲的姚焯菲大受網民歡迎，IG粉絲人數已遞增至6.9萬，與另一大熱Gigi炎明熹鬥得難分難解。
聲夢傳奇
台上扮成熟唱情歌，台下的姚焯菲其實好小朋友。

坤哥毒男上身

姚焯菲唔止迷倒網民，就連吳業坤也是她的鐵粉之一，早前他不避嫌於社交網寫下「Chantel」，然後再在留言位補充：「I’m fans」，又指「生到個咁嘅女就好囉，不過又會勁擔心。」

星夢傳奇
吳業坤表示由第一集開始已經支持姚焯菲。

聲夢傳奇｜姚焯菲為〈戀愛預告〉加甜 迷倒大17年的吳業坤 JW叫坤哥唔好有非份之想

聲夢傳奇｜姚焯菲為〈戀愛預告〉加甜 迷倒大17年的吳業坤 JW叫坤哥唔好有非份之想
聲夢傳奇｜姚焯菲為〈戀愛預告〉加甜 迷倒大17年的吳業坤 JW叫坤哥唔好有非份之想

聲夢傳奇｜姚焯菲為〈戀愛預告〉加甜 迷倒大17年的吳業坤 JW叫坤哥唔好有非份之想

JW挺身而出

身為《聲夢》導師的JW王灝兒忍不住搭訕：「你放過佢啦。」吳業坤繼續自high：「我係（喺）公司見到佢都唔敢打招呼。」網民因此反應兩極，有人與JW同一睇法，留言取笑吳業坤是怪叔叔，亦有人留言：「你等多佢4年啦，媽媽話未夠18歲唔可以拍拖㗎。」

聲夢傳奇
JW覺得坤哥不懷好意，叫佢放過小妹妹。

聲夢傳奇｜姚焯菲為〈戀愛預告〉加甜 迷倒大17年的吳業坤 JW叫坤哥唔好有非份之想
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聲夢傳奇｜姚焯菲為〈戀愛預告〉加甜 迷倒大17年的吳業坤 JW叫坤哥唔好有非份之想
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