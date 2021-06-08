聲夢傳奇｜姚焯菲為〈戀愛預告〉加甜 迷倒大17年的吳業坤 JW急叫停坤哥
無綫的《聲夢傳奇》十強賽正進入白熱化階段，唱功被一致認可的炎明熹（GiGi）與年僅14歲的姚焯菲（Chantel）同樣經過譚校長加持，雙雙人氣急升，姚焯菲在6月5日播出的一集挑戰經典金曲，翻唱林珊珊的〈戀愛預告〉，甜到漏的演出大獲好評，就連師兄坤哥吳業坤都被她迷倒。
撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、姚焯菲IG圖片、坤哥IG及FB圖片
撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、姚焯菲IG圖片、坤哥IG及FB圖片
姚焯菲人氣高企
年僅14歲的《聲夢傳奇》參賽者姚焯菲（Chantel）在上周六(6月5日)翻唱林珊珊為84年電影《開心鬼》主唱的插曲〈戀愛預告〉，甜蜜的唱腔成功唱出少女情懷，成為該集一大亮點，短片推出三日，在YouTube不但得到約60萬點擊次數，更連續兩日穩佔網站熱搜榜首位，風頭一時無兩！
青春無敵大獲好評
姚焯菲被大批網民正評，更有人指她「夠青春、單純，有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」，對於外界熱捧，姚焯菲於社交網逐一感謝幫過她的台前幕後，當中包括《聲夢》導師：「記得練習嘅時候未做到好Sweet嗰種感覺出嚟。你哋不斷搵辦法佢（去）令我笑得甜啲。」
JW挺身而出
身為《聲夢》導師的JW王灝兒忍不住搭訕：「你放過佢啦。」吳業坤繼續自high：「我係（喺）公司見到佢都唔敢打招呼。」網民因此反應兩極，有人與JW同一睇法，留言取笑吳業坤是怪叔叔，亦有人留言：「你等多佢4年啦，媽媽話未夠18歲唔可以拍拖㗎。」