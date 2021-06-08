聲夢傳奇｜姚焯菲為〈戀愛預告〉加甜 迷倒大17年的吳業坤 JW急叫停坤哥

無綫的《聲夢傳奇》十強賽正進入白熱化階段，唱功被一致認可的炎明熹（GiGi）與年僅14歲的姚焯菲（Chantel）同樣經過譚校長加持，雙雙人氣急升，姚焯菲在6月5日播出的一集挑戰經典金曲，翻唱林珊珊的〈戀愛預告〉，甜到漏的演出大獲好評，就連師兄坤哥吳業坤都被她迷倒。

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、姚焯菲IG圖片、坤哥IG及FB圖片