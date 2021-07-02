聲夢傳奇｜姚焯菲富爸爸曝光﹗大有來頭係有型CFO
文：東方新地｜圖：姚焯菲IG
《聲夢傳奇》姚焯菲富爸爸年輕又有型
姚焯菲爸爸叫姚輝文，現年53歲，擁有紐卡斯爾大學文學士學位，及卡迪夫商學院的工商管理碩士學位，現在擔任投資公司首席財務官（CFO）和常務董事，同時是美國註冊會計師，在行內好有名﹗53歲的姚爸爸保養得好好，外貌好年輕，姚焯菲外表甜美、輪廓分明原來是來自爸爸的優良基因﹗
姚焯菲因爸爸鼓勵參加《聲夢傳奇》
姚焯菲表示從未接受過歌唱訓練，參加《聲夢傳奇》是她首次參加歌唱比賽，鼓勵她參加比賽的正是她的富爸爸，當初也是爸爸留意到《聲夢傳奇》，又見到女兒最愛在家中唱歌，故鼓勵她報名參加，最後姚焯菲鼓起勇氣參加，當初也沒想過會入圍甚至晉級，所以好開心﹗
《聲夢傳奇》姚焯菲被封為「國民初戀」
《聲夢傳奇》的14歲學員姚焯菲（Chantel）憑著翻唱林珊珊的《戀愛預告》，不但在YouTube得到破三百萬點擊次數，甚至連原唱林珊珊都對她讚不絕口，因而被網民封為「國民初戀」，人氣急升的她更極速被起底，有指Chantel的父母都是來自會計界，為了方便Chantel上學，而舉家搬入學校附近的2,000萬豪宅居住，雖然父母不希望Chantel太早入行，但據知Chantel已經和無綫簽了合約！
《聲夢傳奇》姚焯菲 出身中產家庭
年僅14歲的姚焯菲（Chantel）父母來自會計界，Chantel是大女，其下還有一個妹妹，據知她的父母都希望她以學業為重，不希望她太早入行，不過Chantel雖然尚未和任何唱片公司簽約，但身為《聲夢傳奇》入圍組員的她，原來已跟TVB簽了五年基本藝員合約。
現在姚焯菲Chantel正就讀於荔枝角的宣道國際學校（Christian Alliance International School），這間學校有「平民國際學校」之稱，據知有不少星二代，包括陳慧琳兩名兒子、郭晉安一對子女，都選擇了入讀這間國際學校。
人氣急升的Chantel早前曾成為《Staries聲夢定時動態》中的主角，由參賽者之一的林君蓮（Kaitlyn）帶隊直擊Chantel家居，令其1,500呎的豪宅曝光。原來Chantel的父母是為了方便女兒上學，而舉家搬入這間位於學校附近的2,000萬豪宅中居住。
青春無敵大獲好評
Chantel被大批網民正評，更有人指她「夠青春、單純，有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」，對於外界熱捧，姚焯菲於社交網逐一感謝幫過她的台前幕後，當中包括《聲夢》導師：「記得練習嘅時候未做到好Sweet嗰種感覺出嚟。你哋不斷搵辦法佢（去）令我笑得甜啲。」
《聲夢傳奇》突擊家訪姚焯菲
《聲夢傳奇》首輪險被foul的年紀最細的Chantel，樣子甜美可愛，甚有觀眾緣，在其中一集 《Staries聲夢定時動態》中，林君蓮被委派突擊家訪Chantel，以睇風水為由，實則要完成被Chantel邀請留宿過夜之任務。
《聲夢傳奇》林君蓮上門睇風水
林君蓮上門為Chantel家居睇風水，素顏便服的Chantel一打開門，首先見到偌大的客廳及飯廳，客間感十足，而且光線充足，飯廳有一長而大的鏡，以便出門前照儀容，而在客廳一角放滿全家生活照，有齊Chantel的成長過程照片。
姚焯菲迷上韓國女團
之後Chantel便帶林君蓮參觀自己的睡房，佈置以粉紅色為主，牆上貼滿小紙條及相片，當中最當眼位置貼了韓國當紅女團BLACKPINK的海報，還有不少周邊商品，床上亦放了 BLACKPINK咕𠱸，便知Chantel原來是 BLACKPINK粉絲。
房內有成幅牆咁高的書櫃，放滿書本，就讀國際學校的Chantel在片段中直認自己讀書成績不錯。