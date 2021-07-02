聲夢傳奇｜姚焯菲富爸爸曝光﹗大有來頭係有型CFO

《聲夢傳奇》14歲姚焯菲（Chantel）人靚聲甜被封「國民初戀」，近日貼出童年照火速吸逾九千個like，姚焯菲人氣高企連家人背景都旋即被起底，讀國際學校，家住半山的姚焯菲，「富爸爸」終於曝光，來頭仲唔惹少﹗

文：東方新地｜圖：姚焯菲IG