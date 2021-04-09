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聲夢傳奇｜14歲姚焯菲表現失準評判狠批 恐被foul當場爆喊（有片！）

東方新地 - 娛聞

無綫《聲夢傳奇》以真人騷形拍攝，15位學員經過訓練及多輪比賽，最後選出冠軍，而每輪比賽都會有學員被淘汰。周六（10日）播出第一集，年紀最小之一的姚焯菲因表演失準，慘被導師狠批，恐自己首輪被foul的她當場爆喊﹗
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖

聲夢傳奇 姚焯菲
森美任司儀，李克勤擔任主理人，不過克勤笑言自己是學員們的奶爸。

周六播出《聲夢傳奇》第一集，15位學員首踏聲夢舞台，逐一演繹自選歌曲。25位來自樂壇不同界別的代表，包括：六大唱片公司代表、專業音樂製作人、著名電台DJ及音樂雜誌負責人，組成專業評審團即時評分。在首輪回合獲得最低分的一位，就會即時被淘汰，告別聲夢舞台。

聲夢傳奇 姚焯菲
星級導師包括有泳兒、周柏豪、JW、Gin Lee、衛蘭及AGA

森美及李克勤分別擔任主持及主理人，陪伴15位學員一齊成長及追夢。6位歌手衛蘭、泳兒、Gin Lee 李幸倪、JW王灝兒、周柏豪及AGA江海迦將會擔任參賽者的導師，欣賞完各人之表現，就會挑選心水學員進入下輪比賽。

聲夢傳奇 姚焯菲
6位星級導師及25位專業評審團，陣容強大﹗

15位學員包括：林沚羿、潘靜文、姚焯菲、張馳豪、林君蓮、詹天文、黃奕斌、孫漢霖、炎明熹、蔡愷穎、冼靖峰、鍾柔美、文凱婷、何晉樂及林智樂。年紀最小的姚焯菲因表現失準，被導師衛蘭及評判狠批，衛蘭直指：「你唱得有啲硬﹗」姚焯菲擔心首輪被foul出局的她當場爆喊：「我覺得我會被foul」﹗

聲夢傳奇 姚焯菲
姚焯菲擔心首輪被foul淚灑當場。
聲夢傳奇 姚焯菲
同樣得14歲的有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美壓力爆煲亦喊埋一份。

25位專業評審團包括：寰亞唱片有限公司代表Tony Chu、環球唱片有限公司代表 Duncan Wong、索尼音樂娛樂代表 Andrew Chan、英皇娛樂集團代表 Raymond Chan、香港華納唱片有限公司代表 Gordon Lee、星夢娛樂集團有限公司代表何麗全；資深音樂製作人舒文、趙增熹；唱片監製張佳添、韋景雲、周錫漢、徐浩、Bert Liu、Keni、Edmond Tsang；香港電台DJ李志剛、艾力；新城電台節目主持人路芙、新城知訊台執行總監程凱欣、音樂製作人陳彥廷、符致逸、黃安弘；唱作人Madboii；音樂雜誌負責人Brutus Chan及Jesper Chan。

聲夢傳奇 姚焯菲
專業評判包括資深音樂人趙增熹。

此外，4月12日起逢星期一晚上9時於J2特別推出《Staries聲夢定時動態》，節目由15位學員主導，以拍攝網絡短片的形式定時更新各人動態，包括：從備戰到比賽的心路歷程、舞台背後的苦與樂、跟歌手導師的相處點滴等，揭開各位學員最真、最貼地、最瘋狂的一面。

林沚羿Venus

聲夢傳奇｜14歲姚焯菲表現失準評判狠批 恐被foul當場爆喊
林沚羿Venus，21歲，大學生。

潘靜文Sherman

潘靜文Sherman，23歲，大專生
潘靜文Sherman，23歲，大專生

姚焯菲Chantel

姚焯菲Chantel，14歲，中學生。
姚焯菲Chantel，14歲，中學生。

張馳豪Aska

張馳豪Aska，26歲，碩士畢業生。
張馳豪Aska，26歲，碩士畢業生。

林君蓮Kaitlyn

林君蓮Kaitlyn，18歲，中學生。
林君蓮Kaitlyn，18歲，中學生。

詹天文Windy

詹天文Windy，15歲，中學生。
詹天文Windy，15歲，中學生。

黃奕斌Hugo

聲夢傳奇｜14歲姚焯菲表現失準評判狠批 恐被foul當場爆喊黃奕斌Hugo，21歲，戲劇學院學生。

孫漢霖Steven

孫漢霖Steven，22歲，維修技術員。
孫漢霖Steven，22歲，維修技術員。

炎明熹Gigi

炎明熹Gigi，16歲，中學生。
炎明熹Gigi，16歲，中學生。

蔡愷穎Lolita

蔡愷穎Lolita，18歲，中學生。
蔡愷穎Lolita，18歲，中學生。

冼靖峰Archie

冼靖峰Archie，22歲，銀行管理培訓生。
冼靖峰Archie，22歲，銀行管理培訓生。

鍾柔美Yumi

鍾柔美Yumi，14歲，中學生。
鍾柔美Yumi，14歲，中學生。

文凱婷Aeren

文凱婷Aeren，20歲，大學生。
文凱婷Aeren，20歲，大學生。

何晉樂Rock

何晉樂Rock，24歲，理財策劃主任。
何晉樂Rock，24歲，理財策劃主任。

林智樂Felix

林智樂Felix，17歲，預科生。
林智樂Felix，17歲，預科生。

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