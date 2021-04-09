聲夢傳奇｜14歲姚焯菲表現失準評判狠批 恐被foul當場爆喊（有片！）

無綫《聲夢傳奇》以真人騷形拍攝，15位學員經過訓練及多輪比賽，最後選出冠軍，而每輪比賽都會有學員被淘汰。周六（10日）播出第一集，年紀最小之一的姚焯菲因表演失準，慘被導師狠批，恐自己首輪被foul的她當場爆喊﹗

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖