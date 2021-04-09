聲夢傳奇｜14歲姚焯菲表現失準評判狠批 恐被foul當場爆喊（有片！）
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖
周六播出《聲夢傳奇》第一集，15位學員首踏聲夢舞台，逐一演繹自選歌曲。25位來自樂壇不同界別的代表，包括：六大唱片公司代表、專業音樂製作人、著名電台DJ及音樂雜誌負責人，組成專業評審團即時評分。在首輪回合獲得最低分的一位，就會即時被淘汰，告別聲夢舞台。
森美及李克勤分別擔任主持及主理人，陪伴15位學員一齊成長及追夢。6位歌手衛蘭、泳兒、Gin Lee 李幸倪、JW王灝兒、周柏豪及AGA江海迦將會擔任參賽者的導師，欣賞完各人之表現，就會挑選心水學員進入下輪比賽。
15位學員包括：林沚羿、潘靜文、姚焯菲、張馳豪、林君蓮、詹天文、黃奕斌、孫漢霖、炎明熹、蔡愷穎、冼靖峰、鍾柔美、文凱婷、何晉樂及林智樂。年紀最小的姚焯菲因表現失準，被導師衛蘭及評判狠批，衛蘭直指：「你唱得有啲硬﹗」姚焯菲擔心首輪被foul出局的她當場爆喊：「我覺得我會被foul」﹗
25位專業評審團包括：寰亞唱片有限公司代表Tony Chu、環球唱片有限公司代表 Duncan Wong、索尼音樂娛樂代表 Andrew Chan、英皇娛樂集團代表 Raymond Chan、香港華納唱片有限公司代表 Gordon Lee、星夢娛樂集團有限公司代表何麗全；資深音樂製作人舒文、趙增熹；唱片監製張佳添、韋景雲、周錫漢、徐浩、Bert Liu、Keni、Edmond Tsang；香港電台DJ李志剛、艾力；新城電台節目主持人路芙、新城知訊台執行總監程凱欣、音樂製作人陳彥廷、符致逸、黃安弘；唱作人Madboii；音樂雜誌負責人Brutus Chan及Jesper Chan。
此外，4月12日起逢星期一晚上9時於J2特別推出《Staries聲夢定時動態》，節目由15位學員主導，以拍攝網絡短片的形式定時更新各人動態，包括：從備戰到比賽的心路歷程、舞台背後的苦與樂、跟歌手導師的相處點滴等，揭開各位學員最真、最貼地、最瘋狂的一面。