聲夢傳奇｜國民初戀起底 14歲Chantel姚焯菲父母職業被揭 未出道已簽TVB五年約

無綫《聲夢傳奇》的14歲學員姚焯菲（Chantel）憑著翻唱林珊珊的〈戀愛預告〉，不但在YouTube得到破二百萬點擊次數，甚至連原唱林珊珊都對她讚不絕口，因而被網民封為「國民初戀」，人氣急升的她更極速被起底，原來Chantel的父母都是會計師，為了方便Chantel上學，而舉家搬入學校附近的2,000萬豪宅居住，雖然父母不希望Chantel太早入行，但據知Chantel已經和無綫簽了五年合約！

文：東方新地｜圖：姚焯菲IG、無綫影片截圖