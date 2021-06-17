聲夢傳奇｜國民初戀起底 14歲Chantel姚焯菲父母職業被揭 未出道已簽TVB五年約
文：東方新地｜圖：姚焯菲IG、無綫影片截圖
《聲夢傳奇》姚焯菲 出身中產家庭
年僅14歲的姚焯菲（Chantel）父母原來都是會計師，Chantel是大女，其下還有一個妹妹，據知她的父母都希望她以學業為重，不希望她太早入行，不過Chantel雖然尚未和任何唱片公司簽約，但身為《聲夢傳奇》入圍組員的她，原來已跟TVB簽了五年基本藝員合約。
現在Chantel正就讀於荔枝角的宣道國際學校（Christian Alliance International School），這間學校有「平民國際學校」之稱，據知有不少星二代，包括陳慧琳兩名兒子、郭晉安一對子女，都選擇了入讀這間國際學校。
人氣急升的Chantel早前曾成為《Staries聲夢定時動態》中的主角，由參賽者之一的林君蓮（Kaitlyn）帶隊直擊Chantel家居，令其1,500呎的豪宅曝光。原來Chantel的父母是為了方便女兒上學，而舉家搬入這間位於學校附近的2,000萬豪宅中居住。
青春無敵大獲好評
Chantel被大批網民正評，更有人指她「夠青春、單純，有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」，對於外界熱捧，姚焯菲於社交網逐一感謝幫過她的台前幕後，當中包括《聲夢》導師：「記得練習嘅時候未做到好Sweet嗰種感覺出嚟。你哋不斷搵辦法佢（去）令我笑得甜啲。」
《聲夢傳奇》突擊家訪姚焯菲
《聲夢傳奇》首輪險被foul的年紀最細的Chantel，樣子甜美可愛，甚有觀眾緣，在其中一集 《Staries聲夢定時動態》中，林君蓮被委派突擊家訪Chantel，以睇風水為由，實則要完成被Chantel邀請留宿過夜之任務。
《聲夢傳奇》林君蓮上門睇風水
林君蓮上門為Chantel家居睇風水，素顏便服的Chantel一打開門，首先見到偌大的客廳及飯廳，客間感十足，而且光線充足，飯廳有一長而大的鏡，以便出門前照儀容，而在客廳一角放滿全家生活照，有齊Chantel的成長過程照片。
姚焯菲迷上韓國女團
之後Chantel便帶林君蓮參觀自己的睡房，佈置以粉紅色為主，牆上貼滿小紙條及相片，當中最當眼位置貼了韓國當紅女團BLACKPINK的海報，還有不少周邊商品，床上亦放了 BLACKPINK咕𠱸，便知Chantel原來是 BLACKPINK粉絲。
房內有成幅牆咁高的書櫃，放滿書本，就讀國際學校的Chantel在片段中直認自己讀書成績不錯。