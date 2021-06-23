聲夢傳奇｜姚焯菲飲水片上4萬Views引熱議 網友笑爆：你哋應該無見過黃子華飲水
年僅14歲的姚焯菲（Chantel）現已打入無綫選秀節目《聲夢傳奇》的最後八強，日前有粉絲整合了Chantel一段在不同場合飲水的影片放上YouTube，至今短短兩日這段影片已有超過4萬Views，引來眾多網民熱議，除了有不少網友質疑無綫買Views硬谷Chantel人氣外，對於那些力讚Chantel連飲水都好靚的留言，亦有網友笑爆：「你哋應該無見過黃子華飲水！」
文：東方新地｜圖：姚焯菲IG、YouTube影片截圖
《聲夢傳奇》姚焯菲 飲水片兩日上4萬Views
大家應該都知道無綫《聲夢傳奇》入面學員狂飲水的畫面都係置入式廣告，日前就有粉絲以「未來廣告女王」為題，整合了Chantel一段在不同場合飲水的影片放上YouTube，至今短短兩日已有超過4萬Views。
影片後半段由現在已被淘汰的參賽者Windy（詹天文）所拍攝，標明係「Chantel賣廣告時段」，片中Chantel一邊飲住保溫杯入面的水，一邊重複地笑住講：「怡寶嘅水係最好嘅！」非常Hard Sell。
網友大讚：飲水都可以咁好睇
片中有Chantel在節目上唱完〈戀愛預告〉後飲水一刻，亦有她和Windy在車上用保溫杯飲水的片段，獲網友大讚「飲水都可以咁好睇」、「飲水個樣好靚」等等。
「頒個亞太區飲水最靚金獎畀佢」
但對於影片在短短兩日有超過4萬Views，有不少網友質疑無綫因為已和Chantel簽約，而「夾硬吹奏（指讚美）」Chantel，以及買Views硬谷Chantel人氣。
重提黃子華金句：我飲水因為我飲得型
此外亦有網友針對那些力讚Chantel連飲水都好靚的留言，笑爆：「你哋應該無見過黃子華飲水！」事關「子華神」黃子華曾在其2009年的「棟篤笑」騷《譁眾取寵》中說過：「我飲水唔係因為我需要飲水，係因為我飲得型。」成功將飲水變成一種表演。
還有網友提出其他「飲水靚」的人選，包括由林青霞飾演的「東方不敗」，以及「汪阿姐」汪明荃！