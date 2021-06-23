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聲夢傳奇｜姚焯菲飲水片上4萬Views引熱議 網友笑爆：你哋應該無見過黃子華飲水

東方新地 - 娛聞

年僅14歲的姚焯菲（Chantel）現已打入無綫選秀節目《聲夢傳奇》的最後八強，日前有粉絲整合了Chantel一段在不同場合飲水的影片放上YouTube，至今短短兩日這段影片已有超過4萬Views，引來眾多網民熱議，除了有不少網友質疑無綫買Views硬谷Chantel人氣外，對於那些力讚Chantel連飲水都好靚的留言，亦有網友笑爆：「你哋應該無見過黃子華飲水！」

文：東方新地｜圖：姚焯菲IG、YouTube影片截圖

《聲夢傳奇》姚焯菲 飲水片兩日上4萬Views

大家應該都知道無綫《聲夢傳奇》入面學員狂飲水的畫面都係置入式廣告，日前就有粉絲以「未來廣告女王」為題，整合了Chantel一段在不同場合飲水的影片放上YouTube，至今短短兩日已有超過4萬Views。

聲夢傳奇｜姚焯菲飲水片上4萬Views引熱議 網友笑爆：你哋應該無見過黃子華飲水
有粉絲日前整合了Chantel在不同場合飲水的影片放上YouTube。（圖片來源：YouTube影片截圖）
聲夢傳奇｜姚焯菲飲水片上4萬Views引熱議 網友笑爆：你哋應該無見過黃子華飲水
片中以〈戀愛預告〉作配樂，重複播放Chantel飲水的動作，仲播埋慢鏡。（圖片來源：YouTube影片截圖）
大讚Chantel係「未來廣告女王」！（圖片來源：YouTube影片截圖）
大讚Chantel係「未來廣告女王」！（圖片來源：YouTube影片截圖）

影片後半段由現在已被淘汰的參賽者Windy（詹天文）所拍攝，標明係「Chantel賣廣告時段」，片中Chantel一邊飲住保溫杯入面的水，一邊重複地笑住講：「怡寶嘅水係最好嘅！」非常Hard Sell。

Chantel一邊飲住保溫杯入面的水，一邊為樽裝水品牌賣廣告。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Chantel一邊飲住保溫杯入面的水，一邊為樽裝水品牌賣廣告。（圖片來源：YouTube影片截圖）
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粉絲指這後半段影片出自Chantel的IG Live。（圖片來源：YouTube影片截圖）
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揸機拍攝的Windy亦有入鏡。（圖片來源：YouTube影片截圖）

網友大讚：飲水都可以咁好睇

片中有Chantel在節目上唱完〈戀愛預告〉後飲水一刻，亦有她和Windy在車上用保溫杯飲水的片段，獲網友大讚「飲水都可以咁好睇」、「飲水個樣好靚」等等。

聲夢傳奇｜姚焯菲飲水片上4萬Views引熱議 網友笑爆：你哋應該無見過黃子華飲水
影片上載唔夠一日已有過3萬點擊率。（圖片來源：網友留言截圖）
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網友留言大讚Chantel好可愛。（圖片來源：網友留言截圖）
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飲水都咁cute。（圖片來源：網友留言截圖）
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仲話好想見到Chantel拍廣告！（圖片來源：網友留言截圖）

「頒個亞太區飲水最靚金獎畀佢」

但對於影片在短短兩日有超過4萬Views，有不少網友質疑無綫因為已和Chantel簽約，而「夾硬吹奏（指讚美）」Chantel，以及買Views硬谷Chantel人氣。

網友叫大台頒個亞太區飲水最靚金獎畀Chantel。（圖片來源：網友留言截圖）
網友叫大台頒個亞太區飲水最靚金獎畀Chantel。（圖片來源：網友留言截圖）
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指責無綫太Hard Sell。（圖片來源：網友留言截圖）
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話飲水都讚得一餐。（圖片來源：網友留言截圖）
聲夢傳奇｜姚焯菲飲水片上4萬Views引熱議 網友笑爆：你哋應該無見過黃子華飲水
應該收咗好多錢。（圖片來源：網友留言截圖）
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建議無綫打手下次寫佢仙氣撩鼻屎！（圖片來源：網友留言截圖）

重提黃子華金句：我飲水因為我飲得型

此外亦有網友針對那些力讚Chantel連飲水都好靚的留言，笑爆：「你哋應該無見過黃子華飲水！」事關「子華神」黃子華曾在其2009年的「棟篤笑」騷《譁眾取寵》中說過：「我飲水唔係因為我需要飲水，係因為我飲得型。」成功將飲水變成一種表演。

聲夢傳奇｜姚焯菲飲水片上4萬Views引熱議 網友笑爆：你哋應該無見過黃子華飲水
有不少網友都記得「子華神」飲水的場面。（圖片來源：網友留言截圖）
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網友話只得黃子華飲水飲得好睇。（圖片來源：網友留言截圖）
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仲話大家覺得Chantel飲水飲得靚，係證明好多人都唔識飲水！（圖片來源：網友留言截圖）
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「子華神」當年將飲水變成他「棟篤笑」中一項表演。（圖片來源：YouTube影片截圖）

還有網友提出其他「飲水靚」的人選，包括由林青霞飾演的「東方不敗」，以及「汪阿姐」汪明荃！

聲夢傳奇｜姚焯菲飲水片上4萬Views引熱議 網友笑爆：你哋應該無見過黃子華飲水
網友仲配埋動圖，不過東方不敗其實係飲緊酒。（圖片來源：網友留言截圖）
亦有網友話汪阿姐飲水靚過Chantel！（圖片來源：網友留言截圖）
亦有網友話汪阿姐飲水靚過Chantel！（圖片來源：網友留言截圖）

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