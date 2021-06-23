聲夢傳奇｜姚焯菲飲水片上4萬Views引熱議 網友笑爆：你哋應該無見過黃子華飲水

年僅14歲的姚焯菲（Chantel）現已打入無綫選秀節目《聲夢傳奇》的最後八強，日前有粉絲整合了Chantel一段在不同場合飲水的影片放上YouTube，至今短短兩日這段影片已有超過4萬Views，引來眾多網民熱議，除了有不少網友質疑無綫買Views硬谷Chantel人氣外，對於那些力讚Chantel連飲水都好靚的留言，亦有網友笑爆：「你哋應該無見過黃子華飲水！」

文：東方新地｜圖：姚焯菲IG、YouTube影片截圖