聲夢傳奇｜姚焯菲清純校服look接受校網訪問 卸下重妝講音樂
撰文：東方新地 圖片：CAIS網影圖片截圖、姚焯菲IG圖片
聲夢傳奇的繁忙學生
現年14歲的《聲夢傳奇》學員姚焯菲(Chantel)，連月來學業比賽兩兼顧，最近為決賽更密密加操，但她仍百忙之中仍抽空接受其就讀學校的訪問，分享參賽以來的心路歷程。
學生Look散發初戀感覺
姚焯菲就讀於宣道國際學校的Grade 9，訪問時她穿上校服坐於鋼琴前，造型清純，有別於在台上濃妝的她，確實散發出初戀感。姚焯菲在訪問中分享喜歡音樂及唱歌的原因：「不論是喜或悲，音樂總能紓緩及抒發壓力。音樂也是我與朋友的溝通橋樑，分享音樂及表演。而且音樂是國際語言，我相信若你欣賞音樂，你便會開始享受唱歌。」
姚焯菲：機會只有一次
對於參與《聲夢》這類大型比賽，跟以往參加的歌唱比賽有何不同時，姚焯菲說兩者的共同之處，都是要靠自身努力，全力以赴，並且要尊重及欣賞其他人為自己的付出：「在學校，除了老師和職工外，在自己身邊的全是同齡；但在《聲夢》時和你一起工作的全是大人。在學校如果落後，還有可以再進步的空間，但這次比賽機會只有一次，你一定要努力練習，事前做足準備。學校令我好好裝備自己，愈有裝備就會愈有自信去迎接未來踏入社會時的挑戰。」
有傳是冠軍人選
姚焯菲參加《聲夢傳奇》以來一直好有觀眾緣，深得評判、導師及主理人喜愛，比賽翻唱《戀愛預告》的片段，至今逾305萬點擊，近日更被傳出是內定冠軍人選，姚焯菲人氣高企，網民對她和家人都好感興趣，最近「富爸爸」更被起底﹗唔止家底厚，爸爸仲好把炮﹗
《聲夢傳奇》姚焯菲富爸爸年輕又有型
姚焯菲爸爸叫姚輝文，現年53歲，擁有紐卡斯爾大學文學士學位，及卡迪夫商學院的工商管理碩士學位，現在擔任投資公司首席財務官（CFO）和常務董事，同時是美國註冊會計師，在行內好有名﹗53歲的姚爸爸保養得好好，外貌好年輕，姚焯菲外表甜美、輪廓分明原來是來自爸爸的優良基因﹗
姚焯菲因爸爸鼓勵參加《聲夢傳奇》
姚焯菲表示從未接受過歌唱訓練，參加《聲夢傳奇》是她首次參加歌唱比賽，鼓勵她參加比賽的正是她的富爸爸，當初也是爸爸留意到《聲夢傳奇》，又見到女兒最愛在家中唱歌，故鼓勵她報名參加，最後姚焯菲鼓起勇氣參加，當初也沒想過會入圍甚至晉級，所以好開心﹗
《聲夢傳奇》姚焯菲被封為「國民初戀」
《聲夢傳奇》的14歲學員姚焯菲（Chantel）憑著翻唱林珊珊的《戀愛預告》，不但在YouTube得到破三百萬點擊次數，甚至連原唱林珊珊都對她讚不絕口，因而被網民封為「國民初戀」，人氣急升的她更極速被起底，有指Chantel的父母都是來自會計界，為了方便Chantel上學，而舉家搬入學校附近的2,000萬豪宅居住，雖然父母不希望Chantel太早入行，但據知Chantel已經和無綫簽了合約！
《聲夢傳奇》姚焯菲 出身中產家庭
年僅14歲的姚焯菲（Chantel）父母來自會計界，Chantel是大女，其下還有一個妹妹，據知她的父母都希望她以學業為重，不希望她太早入行，不過Chantel雖然尚未和任何唱片公司簽約，但身為《聲夢傳奇》入圍組員的她，原來已跟TVB簽了五年基本藝員合約。
現在姚焯菲Chantel正就讀於荔枝角的宣道國際學校（Christian Alliance International School），這間學校有「平民國際學校」之稱，據知有不少星二代，包括陳慧琳兩名兒子、郭晉安一對子女，都選擇了入讀這間國際學校。
人氣急升的Chantel早前曾成為《Staries聲夢定時動態》中的主角，由參賽者之一的林君蓮（Kaitlyn）帶隊直擊Chantel家居，令其1,500呎的豪宅曝光。原來Chantel的父母是為了方便女兒上學，而舉家搬入這間位於學校附近的2,000萬豪宅中居住。
青春無敵大獲好評
Chantel被大批網民正評，更有人指她「夠青春、單純，有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」，對於外界熱捧，姚焯菲於社交網逐一感謝幫過她的台前幕後，當中包括《聲夢》導師：「記得練習嘅時候未做到好Sweet嗰種感覺出嚟。你哋不斷搵辦法佢（去）令我笑得甜啲。」
《聲夢傳奇》突擊家訪姚焯菲
《聲夢傳奇》首輪險被foul的年紀最細的Chantel，樣子甜美可愛，甚有觀眾緣，在其中一集 《Staries聲夢定時動態》中，林君蓮被委派突擊家訪Chantel，以睇風水為由，實則要完成被Chantel邀請留宿過夜之任務。
《聲夢傳奇》林君蓮上門睇風水
林君蓮上門為Chantel家居睇風水，素顏便服的Chantel一打開門，首先見到偌大的客廳及飯廳，客間感十足，而且光線充足，飯廳有一長而大的鏡，以便出門前照儀容，而在客廳一角放滿全家生活照，有齊Chantel的成長過程照片。
姚焯菲迷上韓國女團
之後Chantel便帶林君蓮參觀自己的睡房，佈置以粉紅色為主，牆上貼滿小紙條及相片，當中最當眼位置貼了韓國當紅女團BLACKPINK的海報，還有不少周邊商品，床上亦放了 BLACKPINK咕𠱸，便知Chantel原來是 BLACKPINK粉絲。
房內有成幅牆咁高的書櫃，放滿書本，就讀國際學校的Chantel在片段中直認自己讀書成績不錯。