聲夢傳奇｜姚焯菲清純校服look接受校網訪問 卸下重妝講音樂

被封為「國民初戀」的姚焯菲(Chantel)，憑《聲夢傳奇》成為人氣王，於宣道國際學校第九班的Chantel，雖然要為決賽排練，但她仍百忙之中接受其就讀學校的訪問，坐在鋼琴旁身穿校服的Chantel顯得更加清純可人，未贏比賽已為校爭光。

撰文：東方新地 圖片：CAIS網影圖片截圖、姚焯菲IG圖片