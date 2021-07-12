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聲夢傳奇｜姚焯菲清純校服look接受校網訪問 卸下重妝講音樂

東方新地 - 娛聞

被封為「國民初戀」的姚焯菲(Chantel)，憑《聲夢傳奇》成為人氣王，於宣道國際學校第九班的Chantel，雖然要為決賽排練，但她仍百忙之中接受其就讀學校的訪問，坐在鋼琴旁身穿校服的Chantel顯得更加清純可人，未贏比賽已為校爭光。

撰文：東方新地 圖片：CAIS網影圖片截圖、姚焯菲IG圖片

聲夢傳奇的繁忙學生

現年14歲的《聲夢傳奇》學員姚焯菲(Chantel)，連月來學業比賽兩兼顧，最近為決賽更密密加操，但她仍百忙之中仍抽空接受其就讀學校的訪問，分享參賽以來的心路歷程。

聲夢傳奇
姚焯菲接受她就讀的宣道國際學校訪問，並上載於學校網頁內。（圖片來源：CAIS網頁）
聲夢傳奇
Chantel接受學校訪問時穿着校服，拍照時彈着鋼琴，她這個校服Look確實少見，所以很多粉絲即爭相轉載。（圖片來源：CAIS網頁）

學生Look散發初戀感覺

姚焯菲就讀於宣道國際學校的Grade 9，訪問時她穿上校服坐於鋼琴前，造型清純，有別於在台上濃妝的她，確實散發出初戀感。姚焯菲在訪問中分享喜歡音樂及唱歌的原因：「不論是喜或悲，音樂總能紓緩及抒發壓力。音樂也是我與朋友的溝通橋樑，分享音樂及表演。而且音樂是國際語言，我相信若你欣賞音樂，你便會開始享受唱歌。」

聲夢傳奇
另一張訪問相Chantel戴上口罩，其實自早前一曲〈戀愛預告〉因初戀味洋溢而爆紅後，她每次演出都大獲好評兼形象入屋，更被外界視為冠軍熱門。（圖片來源：CAIS網頁）
不少網民大讚Chantel的校服Look。（圖片來源：網上截圖）
不少網民大讚Chantel的校服Look。（圖片來源：網上截圖）
聲夢傳奇
亦有網民覺得14歲的Chantel應該專心讀書。（圖片來源：網上圖片）

姚焯菲：機會只有一次

對於參與《聲夢》這類大型比賽，跟以往參加的歌唱比賽有何不同時，姚焯菲說兩者的共同之處，都是要靠自身努力，全力以赴，並且要尊重及欣賞其他人為自己的付出：「在學校，除了老師和職工外，在自己身邊的全是同齡；但在《聲夢》時和你一起工作的全是大人。在學校如果落後，還有可以再進步的空間，但這次比賽機會只有一次，你一定要努力練習，事前做足準備。學校令我好好裝備自己，愈有裝備就會愈有自信去迎接未來踏入社會時的挑戰。」

聲夢傳奇
Chantel在訪問中透露在校園生活中的難忘事：「一定是我在這裏認識及遇過很多很多好好的朋友和老師，無論是起是落，學校總是給我無限的鼓勵及支持，校園生活是我一生不會忘記，我珍惜在此的每一刻。」（圖片來源：姚焯菲IG）
聲夢傳奇
參加《聲夢傳奇》對Chantel而言也是一個重要的人生里程，而相對於參加學校的歌唱比賽，她表示兩者也需要盡全力，尊重及欣賞他人的付出，亦要管理好時間及投入團隊。（圖片來源：姚焯菲IG）

有傳是冠軍人選

姚焯菲參加《聲夢傳奇》以來一直好有觀眾緣，深得評判、導師及主理人喜愛，比賽翻唱《戀愛預告》的片段，至今逾305萬點擊，近日更被傳出是內定冠軍人選，姚焯菲人氣高企，網民對她和家人都好感興趣，最近「富爸爸」更被起底﹗唔止家底厚，爸爸仲好把炮﹗

《聲夢傳奇》姚焯菲與導師JW王灝兒合唱《矛盾一生》出戰，最後獲得18盞綠燈順行進晉級。（圖片來源：姚焯菲IG）
《聲夢傳奇》姚焯菲與導師JW王灝兒合唱《矛盾一生》出戰，最後獲得18盞綠燈順行進晉級。（圖片來源：姚焯菲IG）

《聲夢傳奇》姚焯菲富爸爸年輕又有型

姚焯菲爸爸叫姚輝文，現年53歲，擁有紐卡斯爾大學文學士學位，及卡迪夫商學院的工商管理碩士學位，現在擔任投資公司首席財務官（CFO）和常務董事，同時是美國註冊會計師，在行內好有名﹗53歲的姚爸爸保養得好好，外貌好年輕，姚焯菲外表甜美、輪廓分明原來是來自爸爸的優良基因﹗

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《聲夢傳奇》14歲姚焯菲是最年輕參賽者之一﹗（圖片來源：姚焯菲IG）
53歲的姚焯菲爸爸有型又年輕﹗（圖片來源：網上圖片）
53歲的姚焯菲爸爸有型又年輕﹗（圖片來源：網上圖片）

姚焯菲因爸爸鼓勵參加《聲夢傳奇》

姚焯菲表示從未接受過歌唱訓練，參加《聲夢傳奇》是她首次參加歌唱比賽，鼓勵她參加比賽的正是她的富爸爸，當初也是爸爸留意到《聲夢傳奇》，又見到女兒最愛在家中唱歌，故鼓勵她報名參加，最後姚焯菲鼓起勇氣參加，當初也沒想過會入圍甚至晉級，所以好開心﹗

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姚焯菲（Chantel）被網民封為「國民初戀」，日前連出兩個post，分享其小時候的相片，火速有九千幾個like，人氣高企﹗（圖片來源：姚焯菲IG）

《聲夢傳奇》姚焯菲被封為「國民初戀」

《聲夢傳奇》的14歲學員姚焯菲（Chantel）憑著翻唱林珊珊的《戀愛預告》，不但在YouTube得到破三百萬點擊次數，甚至連原唱林珊珊都對她讚不絕口，因而被網民封為「國民初戀」，人氣急升的她更極速被起底，有指Chantel的父母都是來自會計界，為了方便Chantel上學，而舉家搬入學校附近的2,000萬豪宅居住，雖然父母不希望Chantel太早入行，但據知Chantel已經和無綫簽了合約！

聲夢傳奇 姚焯菲
小時候的姚焯菲超級可愛﹗（圖片來源：姚焯菲IG）

《聲夢傳奇》姚焯菲 出身中產家庭

年僅14歲的姚焯菲（Chantel）父母來自會計界，Chantel是大女，其下還有一個妹妹，據知她的父母都希望她以學業為重，不希望她太早入行，不過Chantel雖然尚未和任何唱片公司簽約，但身為《聲夢傳奇》入圍組員的她，原來已跟TVB簽了五年基本藝員合約。

Chantel早前在《聲夢傳奇》中翻唱林珊珊的〈戀愛預告〉，甜到漏的演出大獲好評，在YouTube得到破二百萬點擊次數。（圖片來源：無綫影片截圖）
Chantel早前在《聲夢傳奇》中翻唱林珊珊的〈戀愛預告〉，甜到漏的演出大獲好評，在YouTube得到破二百萬點擊次數，至今點擊激增逾三百萬。（圖片來源：無綫影片截圖）
〈戀愛預告〉的原唱者林珊珊都大讚Chantel帶挈她所唱的原裝正版多了很多人翻聽。（圖片來源：林珊珊FB）
《戀愛預告》的原唱者林珊珊都大讚Chantel帶挈她所唱的原裝正版多了很多人翻聽。（圖片來源：林珊珊FB）

現在姚焯菲Chantel正就讀於荔枝角的宣道國際學校（Christian Alliance International School），這間學校有「平民國際學校」之稱，據知有不少星二代，包括陳慧琳兩名兒子、郭晉安一對子女，都選擇了入讀這間國際學校。

原來Chantel從來無正式學過唱歌，參加《聲夢傳奇》只為了給自己一個挑戰。（圖片來源：無綫影片截圖）
原來Chantel從來無正式學過唱歌，參加《聲夢傳奇》只為了給自己一個挑戰。（圖片來源：無綫影片截圖）

人氣急升的Chantel早前曾成為《Staries聲夢定時動態》中的主角，由參賽者之一的林君蓮（Kaitlyn）帶隊直擊Chantel家居，令其1,500呎的豪宅曝光。原來Chantel的父母是為了方便女兒上學，而舉家搬入這間位於學校附近的2,000萬豪宅中居住。

Chantel首集出賽一度成為最低分參賽者，首輪險被踼出局，之後在導師教導下表現大躍進，更得到評判們高度讚賞。（圖片來源：Chantel IG）
Chantel首集出賽一度成為最低分參賽者，首輪險被踼出局，之後在導師教導下表現大躍進，更得到評判們高度讚賞。（圖片來源：Chantel IG）
Chantel的父母非常愛錫Chantel，是為了她方便上學，而舉家搬到學校附近居住。（圖片來源：Chantel IG）
Chantel的父母非常愛錫Chantel，特別為了方便她上學，而舉家搬到學校附近居住。（圖片來源：Chantel IG）

青春無敵大獲好評

Chantel被大批網民正評，更有人指她「夠青春、單純，有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」，對於外界熱捧，姚焯菲於社交網逐一感謝幫過她的台前幕後，當中包括《聲夢》導師：「記得練習嘅時候未做到好Sweet嗰種感覺出嚟。你哋不斷搵辦法佢（去）令我笑得甜啲。」

Chantel被指「有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」。（圖片來源：Chantel IG）
Chantel被指「有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」。（圖片來源：Chantel IG）
聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
14歲的姚焯菲大受網民歡迎，IG粉絲人數已遞增至5.7萬，與同樣經過譚校長加持的另一大熱學員Gigi炎明熹台上台下均競爭激烈。（圖片來源：Chantel IG）

《聲夢傳奇》突擊家訪姚焯菲

《聲夢傳奇》首輪險被foul的年紀最細的Chantel，樣子甜美可愛，甚有觀眾緣，在其中一集 《Staries聲夢定時動態》中，林君蓮被委派突擊家訪Chantel，以睇風水為由，實則要完成被Chantel邀請留宿過夜之任務。

聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係... 網民羨慕：間屋好大
《聲夢傳奇》學員林君蓮帶埋Chantel最愛的甜品上門突擊，Chantel以素顏家居服上鏡。（圖片來源：無綫影片截圖）
聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
《聲夢傳奇》林君蓮表示正學習風水，並以此為由上門為Chantel睇風水，片中可見Chantel飯廳寬闊，放得落一張八人大飯枱，還有很多空間，林君蓮大讚Chantel屋企整齊。（圖片來源：無綫影片截圖）

《聲夢傳奇》林君蓮上門睇風水

林君蓮上門為Chantel家居睇風水，素顏便服的Chantel一打開門，首先見到偌大的客廳及飯廳，客間感十足，而且光線充足，飯廳有一長而大的鏡，以便出門前照儀容，而在客廳一角放滿全家生活照，有齊Chantel的成長過程照片。

聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
Chantel客廳梳化後放滿全家的生活照，並有一個大圓木鏡，全屋以木製傢具為主，清雅簡潔！（圖片來源：無綫影片截圖）
聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
小時候的Chantel已經很可愛。（圖片來源：無綫影片截圖）

姚焯菲迷上韓國女團

之後Chantel便帶林君蓮參觀自己的睡房，佈置以粉紅色為主，牆上貼滿小紙條及相片，當中最當眼位置貼了韓國當紅女團BLACKPINK的海報，還有不少周邊商品，床上亦放了 BLACKPINK咕𠱸，便知Chantel原來是 BLACKPINK粉絲。

聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
睡房一邊牆身貼滿Chantel的偶像BLACKPINK的海報及postcard，還有不少小紙條及生活照，並以粉紅色蝴蝶作裝飾，「黑面蓮」林君蓮見到都少女心大爆發！（圖片來源：無綫影片截圖）

房內有成幅牆咁高的書櫃，放滿書本，就讀國際學校的Chantel在片段中直認自己讀書成績不錯。

聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
粉紅色的窗簾，從窗外所見，寓所應是中半山位置，窗外景觀未有高樓大廈阻檔，相信屬低密度豪宅地段。（圖片來源：無綫影片截圖）
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Chantel房中書櫃放滿書本，被林君蓮突擊檢查書包，除了課本以外，只有一本厚身的英文讀物。（圖片來源：無綫影片截圖）
聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
床上放了不少公仔。（圖片來源：無綫影片截圖）

姚焯菲睡房逐格睇

聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
Chantel和林君蓮一起在飯廳食甜品邊閒聊。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民：冇錢點玩比賽，出嚟追夢即係有麵包啦

聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係... 網民羨慕：間屋好大
（圖片來源：網民留言截圖）
聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係... 網民羨慕：間屋好大
（圖片來源：網民留言截圖）
聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係... 網民羨慕：間屋好大
（圖片來源：網民留言截圖）
聲夢傳奇 姚焯菲 家訪
Chantel身後是廚房。（圖片來源：無綫影片截圖）
聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
素顏Chantel樣子一樣標緻，青春無敵。（圖片來源：無綫影片截圖）
聲夢傳奇 家居 姚焯菲
家居空間感十足。（圖片來源：無綫影片截圖）

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