聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係... 網民羨慕：間屋好大

《聲夢傳奇》播到第三集，14歲的姚焯菲（Chantel）首集出賽一度成為最低分參賽者，首輪險被踼出局，第二次出賽，在JW指導下，表現大躍進，更得到評判們高度讚賞。姚焯菲有得留低更成為《Staries聲夢定時動態》中的主角，由參賽者之一的林君蓮帶隊直擊姚焯菲家居，令其豪宅曝光。

文：東方新地｜圖：姚焯菲IG、《Staries聲夢定時動態》截圖