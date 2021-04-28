聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係… 網民羨慕：間屋好大
《聲夢傳奇》播到第三集，14歲的姚焯菲（Chantel）首集出賽一度成為最低分參賽者，首輪險被踼出局，第二次出賽，在JW指導下，表現大躍進，更得到評判們高度讚賞。姚焯菲有得留低更成為《Staries聲夢定時動態》中的主角，由參賽者之一的林君蓮帶隊直擊姚焯菲家居，令其豪宅曝光。
文：東方新地｜圖：姚焯菲IG、《Staries聲夢定時動態》截圖
文：東方新地｜圖：姚焯菲IG、《Staries聲夢定時動態》截圖
《聲夢傳奇》突擊家訪姚焯菲
《聲夢傳奇》首輪險被foul的年紀最細的姚焯菲，樣子甜美可能，甚有觀眾緣，在最新一集 《Staries聲夢定時動態》中，林君蓮被委派突擊家訪姚焯菲，以睇風水為由，實則要完成被姚焯菲邀請留宿過夜之任務。
《聲夢傳奇》林君蓮上門睇風水
林君蓮上門為姚焯菲家居睇風水，素顏便服的Chantel一打開門，首先見到偌大的客廳及飯廳，客間感十足，而且光線充足，飯廳有一長而大的鏡，以便出門前照儀容，而在客廳一角放滿全家生活照，有齊Chantel的成長過程照片。
姚焯菲迷上韓國女團
之後姚焯菲便帶林君蓮參觀自己的睡房，佈置以粉紅色為主，牆上貼滿小紙條及相片，當中最當眼位置貼了韓國當紅女團BLACKPINK的海報，還有不少周邊商品，床上亦放了 BLACKPINK咕𠱸，便知Chantel原來是 BLACKPINK粉絲。
房內有成幅牆咁高的書櫃，放滿書本，姚焯菲在片段中直認自己讀書成績不錯，有指她就讀國際學校。