f79a3bd6-4b32-4eec-abc4-ac019f08c44a

聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係… 網民羨慕：間屋好大

東方新地 - 娛聞

《聲夢傳奇》播到第三集，14歲的姚焯菲（Chantel）首集出賽一度成為最低分參賽者，首輪險被踼出局，第二次出賽，在JW指導下，表現大躍進，更得到評判們高度讚賞。姚焯菲有得留低更成為《Staries聲夢定時動態》中的主角，由參賽者之一的林君蓮帶隊直擊姚焯菲家居，令其豪宅曝光。
文：東方新地｜圖：姚焯菲IG、《Staries聲夢定時動態》截圖

聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
《聲夢傳奇》14歲姚焯菲接受家訪，令其豪宅曝光。

《聲夢傳奇》突擊家訪姚焯菲

《聲夢傳奇》首輪險被foul的年紀最細的姚焯菲，樣子甜美可能，甚有觀眾緣，在最新一集 《Staries聲夢定時動態》中，林君蓮被委派突擊家訪姚焯菲，以睇風水為由，實則要完成被姚焯菲邀請留宿過夜之任務。

聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係... 網民羨慕：間屋好大
《聲夢傳奇》學員林君蓮帶埋姚焯菲最愛的甜品上門突擊，姚焯菲以素顏家居服上鏡。
聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
《聲夢傳奇》林君蓮表示正學風水，並以此為由上門為姚焯菲睇風水，姚焯菲飯廳寬闊，放得落一張八人大飯枱，還有很多空間，林君蓮大讚姚焯菲屋企整齊。

《聲夢傳奇》林君蓮上門睇風水

林君蓮上門為姚焯菲家居睇風水，素顏便服的Chantel一打開門，首先見到偌大的客廳及飯廳，客間感十足，而且光線充足，飯廳有一長而大的鏡，以便出門前照儀容，而在客廳一角放滿全家生活照，有齊Chantel的成長過程照片。

聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
姚焯菲客廳梳化後放滿全家的生活照，並有一個大圓木鏡，全屋以木製傢具為主，清雅簡潔﹗
聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
小時候的姚焯菲已經很可愛。

姚焯菲迷上韓國女團

之後姚焯菲便帶林君蓮參觀自己的睡房，佈置以粉紅色為主，牆上貼滿小紙條及相片，當中最當眼位置貼了韓國當紅女團BLACKPINK的海報，還有不少周邊商品，床上亦放了 BLACKPINK咕𠱸，便知Chantel原來是 BLACKPINK粉絲。

聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
睡房一邊牆身貼滿姚焯菲的偶像BLACKPINK的海報及postcard，還有不少小紙條及生活照，並以粉紅色蝴蝶作裝飾，「黑面蓮」林君蓮見到都少女心大爆發﹗

房內有成幅牆咁高的書櫃，放滿書本，姚焯菲在片段中直認自己讀書成績不錯，有指她就讀國際學校。

聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
粉紅色的窗簾，從窗外所見，寓所應是中半山位置，窗外景觀未有高樓大廈阻檔，相信屬低密度豪宅地段。
聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
姚焯菲房中書櫃放滿書本，被林君蓮突擊檢查書包，除了課本以外，只有一本厚身的英文讀物。
聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
床上放了不少公仔。

姚焯菲睡房逐格睇

聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
姚焯菲和林君蓮一起在飯廳食甜品邊閒聊。

網民：冇錢點玩比賽，出嚟追夢即係有麵包啦

聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係... 網民羨慕：間屋好大聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係... 網民羨慕：間屋好大

聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係... 網民羨慕：間屋好大

聲夢傳奇 姚焯菲 家訪
姚焯菲後面是廚房。
聲夢傳奇 家訪 姚焯菲
素顏姚焯菲樣子一樣標緻，青春無敵。
聲夢傳奇 家居 姚焯菲
家居空間感十足。

讀者留言

熱門文章

 