聲夢傳奇｜評審張佳添為林智樂Felix淘汰平反 狠批險勝文凱婷Aeren冇驚喜
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖、張佳添YouTube影片截圖、林智樂IG
當晚評審之一的張佳添在YouTube頻道為被淘汰的林智樂大平反，該片長近三十分鐘，張佳添詳細點評林智樂和文凱婷﹗張佳添指林智樂的聲線辨析度，幾乎是所有參賽者當中最高，張佳添解釋：「一個歌手就算唱得再好，如果把聲欠缺獨特性，成功機會係唔大，相反你把聲夠獨特被人一聽便認出，對打入市場有好大幫助，好似Felix聲靚外，仲會聯想到佢個樣，係一個優勢﹗」張佳添又提到評判之後的評分準則，指《聲夢傳奇》是想締造明日之星：「所以聲線辨析度將會成為關鍵，我見過好多歌手，一個表演者嘅成功率有幾高，我心裡有數﹗」張佳添大讚Felix同林奕匡以新式方法演繹舊作，是一大加分點，他指所以畀分時給綠燈，但見到Felix分數偏低令他很意外，指可能他的觀眾緣相對不及其他參賽者是致命一擊﹗
《聲夢傳奇》評審張佳添：唱方面係差啲
對於文凱婷Aeren與林欣彤合唱時表現失準，卻能險勝林智樂，張佳添當晚畀紅燈，原因是文凱婷表現沒有驚喜，跟上次演唱《未知》一樣，而且不是一開始便展示功架：「唱嗰方面都係差啲，我覺得Aeren冇吸收上次演唱《未知》嘅問題，平平穏穏，但我覺得佢唔夠力量，其實只要喺某一啲位置加少少力，就會被人感受到有energy，但係佢冇做到﹗」
張佳添又指Aeren唱rap部分能展現功架，可惜火花來得太遲：「一個歌手要掌控舞台，唔可能被你半隻歌熱身，後半先嚟料﹗其實Aeren係可以嘅，只要佢明白自己爭啲乜，識得去改咁先會有突破﹗」並請Aeren好好珍惜自己出賽的機會﹗
點評林君蓮（Kaitlyn）
張佳添點評當晚與泳兒合唱的林君蓮（Kaitlyn），指她表現穩定，但音調變化不多，在往後的比賽中要尋求突破﹗
點評冼靖峰（Archie）
冼靖峰（Archie）當晚同馮允謙唱《沙沙的雨》獲得全場最高分23分，但張佳添是唯一評審給紅燈，他解釋：「Archie節拍掌控上有不足，唱R&B有啲失色，因為Jay（馮允謙）傍住先令表演昇華，單獨畀分Archie係畀紅燈﹗」
網民質疑賽果不公
僅高林智樂兩分的文凱婷，與林欣彤合唱《愛是懷疑》，表現失準，評審之一的陳奐仁指文凱婷沒有展現到自己的唱功，獲13分險勝林智樂﹗被網民質議賽果，更留言「唔係有後台，點可以留到依家」、「你個後台都幾勁，次次失準都唔使被foul﹗」、「次次咁好彩都唔foul佢，仲唔係有後台？」。文凱婷與林欣彤演唱《愛是懷疑》被網民瘋狂派Dislike，比like數多三倍有多群情洶湧﹗