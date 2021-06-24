聲夢傳奇｜評審張佳添為林智樂Felix淘汰平反 狠批險勝文凱婷Aeren冇驚喜

《聲夢傳奇》上集林智樂（Felix）最低分被淘汰，網民到TVB網站留言洗版指賽果不公，力數文凱婷（Aeren）表現比林智樂更差，走音又失準，留言鬧爆無綫亂foul人，而當晚評審之一張佳添上載廿多分鐘片點評當晚四位參賽者，落足力為林智樂大平反，同時狠批文凱婷表演冇驚喜﹗

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖、張佳添YouTube影片截圖、林智樂IG