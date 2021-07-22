聲夢傳奇｜張寶兒自爆為學員任造型師 被狠批時裝車禍即縮沙
文：東方新地｜圖：張寶兒IG
張寶兒為《聲夢傳奇》學員𢱑贊助
張寶兒擔任《聲夢傳奇》造型師一事相當低調，臨近決賽，她才在社交網公布「 嘿嘿﹗和大家分享一下我最近的喜好，（除了拍劇和做女兒做家姐做人妻之外😂），就是為聲夢的聲花聲草style😍，首次嘗試，但看見他們喜歡這些styles，和能在造型中更自在發揮也是一種快樂，還有真的很享受在現場看他們演出」這位造型師還公開𢱑贊助：「如果有人想借衫給他們可以pm我」相當盡責﹗
網民質疑張寶兒為《聲夢傳奇》學員任造型師
網民對張寶兒任造型師的能力相當質疑，直指她出道時打扮娘爆，近年突然變成熟但品味奇特又異類，對張寶兒為《聲夢傳奇》學員任造型師，狠批「唔怪得咁娘」、「連自己都搞唔掂，點幫學員？」 、「唔係以為同豹嫂friend就變咗自己有品味呀？」更直斥《聲夢傳奇》決賽當晚以「時裝車禍」形容學員們的造型，更大大力彈Chantel當晚其中一條黑白連身裙，指不但令她身形變胖，而且成熟又老土，令Chantel整個造型好輸蝕，相當失色﹗
張寶兒突澄清《聲夢傳奇》節目的造型唔關佢事
張寶兒被網民連日鬧爆搞禍《聲夢傳奇》學員，令𡃁妹變大媽，張寶兒在社交網長文回應，她首先感謝製作團隊邀請她任造型師，並指學員們本來已有形象總監Janae Chan及幕後經理人等用心打造，因工作量龐大才邀請她加入團隊幫忙，張寶兒直認自己沒有太多相關經驗，這次除了負責造型外，還要配合舞台表演內容，學員及家長們的意願及顧慮，絕對不是一件容易的工作，但她被學員們所吸引，唔介意在拍劇的同時幫上忙，並指希望功勞都應歸於團隊大家，感謝給她這個機會﹗
張寶兒撇清關係足本長文：
回顧入行初張寶兒的鄰家打扮：
29歲的張寶兒，16年參選香港小姐，四強不入，獲得友誼小姐﹗當時的張寶兒樣子清純，打扮如鄰家女孩，樸實無華，但毫無星味，這應是她口中並未有時裝觸角的時代﹗
兩年前開始造型巨變
張寶兒兩年前開始主持《姊妹淘》，從此無論妝容、髮型以至造型都來個大激變，更周不時搵專業攝影師為自己拍下一輯輯另類造型照，而造型及化妝都由她一手包辦，靚唔靚大家見仁見智，但從此張寶兒由頭到腳都名牌上身，化妝又愈來愈濃，如老了十年，被指走火入魔﹗