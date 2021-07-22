聲夢傳奇｜張寶兒自爆為學員任造型師 被狠批時裝車禍即縮沙

張寶兒《聲夢傳奇》決賽前，自爆近來負責為《聲夢》學員任造型師，可惜這個造型師卻被網民狠批唔夠資格，比賽結束，網民對決賽當晚學員個個後生女變大媽，在網上引起熱議。張寶兒即發長文澄清，指自己沒有為學員在節目及決賽中幫手，更對大家質疑其品味作出以下回應﹗

文：東方新地｜圖：張寶兒IG