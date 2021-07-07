聲夢傳奇｜張敬軒接棒做主理人 點名讚Aeren文凱婷 激發網民怨氣：仲唔係有後台？
文：東方新地｜圖：李克勤IG、無綫娛樂新聞台影片截圖
張敬軒一口答應做《聲夢傳奇》「奶爸」
《聲夢傳奇》主理人李克勤要北上參加《中國好聲音》節目，《聲夢傳奇》「奶爸」一職由有「皇上」之稱的張敬軒，原來軒仔一直有留意這班「星夢」學員，所以當被邀任主理人時，軒仔立即一口答應。軒仔在接受傳媒訪問時表示，希望可以幫學員減低心理壓力，分享自己在台上紓緩壓力方法。
軒仔登場做劊子手
網上流傳軒仔首次登場便成為「劊子手」，因為最後六強各自合唱不同的歌曲，最低分的兩人將與張敬軒合唱〈至少還有你〉，低分者會被淘汰。六人的合唱分別是姚焯菲（Chantel）與炎明熹（Gigi）合唱〈遇見〉；何晉樂（Rock）及冼靖峰（Archie）合唱〈怎麼捨得你〉；鍾柔美（Yumi）和文凱婷（Aeren）合唱〈全身暑假〉，消息指大熱Gigi和Aeren最後與軒仔合唱，Aeren最終被Foul出局！
點名狂讚Aeren有鬥志
軒仔日前現身錄音室，突擊學員練歌，當場教路，接受訪問時他點名提及Aeren文凱婷的表現及鬥志令他印象最深刻，他說：「一班學生內總有呢啲人，可能佢嘅唱歌音準、表達能力唔係最好，但佢好努力用其他平均分去令自己喺一個安全嘅位置，每人都有佢嘅生存方式，我留意到佢係咁。」獲軒仔讚賞的Aeren話好感動，表示知道自己不是最好的一個，但她會盡力。
張敬軒接棒做《聲夢》主理人
「聲夢」第一任「奶爸」李克勤
《聲夢傳奇》主理人李克勤，在比賽初曾被15歲詹天文及14歲姚焯菲提出疑問「而我不知李克勤是誰」，不過李克勤與學員經歷數月的訓練及殘酷淘汰賽，互相建立感情及信任，女將炎明熹、姚焯菲、林君蓮和文凱婷在訪問中大讚克勤像親生爸爸一樣照顧同關心大家﹗
李克勤告別《聲夢傳奇》
李克勤當上《聲夢傳奇》「奶爸」全心照顧各學員，他曾透露每日開會商討比賽事宜，學員接受特訓，克勤都跟實，更曾因有學員揀錯歌而好激動﹗
《聲夢傳奇》比賽接近尾聲，李克勤卻未能在七月總決賽親身到場，原因是再次肩負「奶爸」重任，被邀擔任內地選秀節目《中國好聲音》最新一季的導師。李克勤曾參與內地綜藝節目《蒙面歌王》及《我是歌手》盡展其唱歌功架，在內地有一定人氣﹗
李克勤是繼謝霆鋒和陳奕迅後第三位，以香港歌手身份擔任《中國好聲音》導師，據知台灣周杰倫及張惠妹本來都是被邀導師團隊之一，不過考慮到近來台灣疫情問題，二人向節目請辭。有消息指李克勤以外，導師名單還包括汪峰、李榮浩、張靚穎、劉歡、張杰、鄧紫棋等。
李克勤遙距睇實《聲夢傳奇》學員
李克勤未能親身出席《聲夢傳奇》總決賽，不過 一直著緊學員的克勤，仍會遙距形式在總決賽現身，並睇實一班「仔女」。據知克勤到內地要進行廿一日隔離，故已出發，經理人霍汶希亦承認克勤受《中國好聲音》邀請，並透露主辦單位欣賞克勤的幽默、專業以及能帶領學員進步的領導能力，李克勤對能擔任《中國好聲音》導師都感到好榮幸﹗