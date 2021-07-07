聲夢傳奇｜張敬軒接棒做主理人 點名讚Aeren文凱婷 激發網民怨氣：仲唔係有後台？

《聲夢傳奇》主理人李克勤，連月陪伴學員經歷練歌、特訓及淘汰賽，如仔女般湊大一班學員，不過李克勤因為要北上搵人仔而忍痛暫別《聲夢》，「奶爸」重任由張敬軒接棒。日前軒仔趁學員練歌前往探班，逐一點評給予鼓勵，他更做了一件事激發網民怨氣！

文：東方新地｜圖：李克勤IG、無綫娛樂新聞台影片截圖