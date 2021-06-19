聲夢傳奇｜文凱婷 Aeren唱《愛是懷疑》低分險出局！跟麥潔文學唱歌 15歲瞞阿媽偷嘗初戀
撰文：東方新地 圖片：文凱婷IG圖片、麥潔文唱家班Singing Studio fb圖片
文凱婷 Aeren孖林欣彤合唱被批「欠缺自信」
與Aeren合唱的林欣彤，在比賽前意外跌落樓梯，下巴與膝蓋受傷，曾想過放棄擔任導師。幸好之後林欣彤康復進展良好，能與Aeren一齊排練及比賽。林欣彤指Aeren欠缺自信，因此她特別向Aeren分享當年自己參加《超級巨聲2》時的比賽心得。二人所揀選的參賽歌曲，本身由陳奐仁負責曲詞編監，陳奐仁直指Aeren：「無show到你嘅唱功！」
第二集自選唱何韻詩《木紋》得4分
在《聲夢傳奇》第二集，文凱婷( Aeren)自選何韻詩的《木紋》，但表現失準，更被評判團群插只得5分。評判之一AGA 江海迦指：「你同隊 band完全separate!」，唱片監製張佳添更直言：「我真係 get 唔到你喺度唱乜嘢，你完全孭唔起呢首歌嘅內容﹗」文凱婷Aeren 對自己的表現非常失望:「我無盡力，我做唔到平時嗰樣嘢！」
《聲夢傳奇》文凱婷被指係黑馬選手！
文凱婷在《聲夢傳奇》第一次召集中，與另外兩位女參賽者合唱國語歌〈我懷念的〉，身形細細粒的文凱婷唱得有板有眼，歌唱技巧非凡而且特別有感情，20歲的她原來跟隨麥潔文學唱歌已多年，之前還與其他學員一起在麥潔文與江華合辦的音樂會同台演出，識得彈結他唱功不俗的文凱婷，絕對是《聲夢傳奇》的黑馬之選！
麥潔文公開大讚
早前師傅麥潔文在社交網出post大讚文凱婷，話睇過她在《聲夢傳奇》第一次召集中的演出，覺得她的表現很好，而在麥潔文的社交網照片中，亦發現有文凱婷與麥潔文、江華的合照，可見師生關係的確不錯。
外表成熟內裡充滿童真
在節目中的文凱婷打扮斯文成熟，現實生活的她卻是個性格活潑的外向女孩，中學時期大受男女同學歡迎，而在《後生仔傾吓偈》節目中，文凱婷更自爆曾經拍過兩次拖，不過初戀是瞞住屋企人，當時只有14歲讀中四，驚阿媽鬧同反對所以唔敢講，第二次拍拖是16歲讀中六時，文凱婷認為成年後拍拖成件事才合理，說時面都紅晒，流露出少女情懷。
文凱婷 Aeren｜將興趣變成理想｜
https://www.youtube.com/watch?v=9DIEXo4P7rE