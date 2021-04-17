arenePM

聲夢傳奇｜文凱婷 Aeren 盛傳第二集低分出局！跟麥潔雯學唱歌 15歲瞞阿媽偷嘗初戀

東方新地 - 娛聞

能夠入圍無綫的《聲夢傳奇》的參賽者都擁有一把靚聲，各具特色，當中20歲的文凱婷(Aeren)原來師承當年的「勁舞Dancing Queen」麥潔雯，早前文凱婷在《聲夢傳奇》第一次召集中初度啼聲，師傅麥潔雯即在社交網為徒弟造勢，大讚她表現得好，值得一讚！不過第二集就有傳表現失準面臨淘汰⋯⋯

撰文：東方新地 圖片：文凱婷IG圖片、麥潔雯唱家班Singing Studio fb圖片

自選唱何韻詩《木紋》

在《聲夢傳奇》第二集，文凱婷( Aeren)自選何韻詩的《木紋》，但表現失準，更被評判團群插。評判之一AGA 江海迦指：「你同隊 band完全separate!」，唱片監製張佳添更直言：「我真係 get 唔到你喺度唱乜嘢，你完全孭唔起呢首歌嘅內容﹗」文凱婷Aeren 對自己的表現非常失望:「我無盡力，我做唔到平時嗰樣嘢!」

節目播放前文凱婷自己出IG宣傳，叫大家留意佢嘅命運。
節目播放前文凱婷自己出IG宣傳，叫大家留意佢嘅命運。
節目一早錄好，賽果內部早知道，文凱婷不諱言 「陪我見證黑歴史」。
節目一早錄好，賽果內部早知道，文凱婷不諱言 「陪我見證黑歴史」。
Aeren都接受唔到自己嘅表現，在淘汰房崩潰。
Aeren都接受唔到自己嘅表現，在淘汰房崩潰。
林君蓮 聲夢傳奇
其他學員都對評分表示驚訝。

《聲夢傳奇》文凱婷被指係黑馬選手！

20歲的文凱婷(Aeren)師承麥潔雯。
20歲的文凱婷(Aeren)師承麥潔雯。
文凱婷自小喜歡唱歌，她相信夢想可以靠努力去實現。
今年20歲的文凱婷，外表比實際年齡成熟。文凱婷自小喜歡唱歌，她相信夢想可以靠努力去實現。
完成第一次錄音後，文凱婷覺得自己的聲音緊張到震。
完成第一次錄音後，文凱婷覺得自己的聲音緊張到震。

文凱婷在《聲夢傳奇》第一次召集中，與另外兩位女參賽者合唱國語歌〈我懷念的〉，身形細細粒的文凱婷唱得有板有眼，歌唱技巧非凡而且特別有感情，20歲的她原來跟隨麥潔雯學唱歌已多年，之前還與其他學員一起在麥潔雯與江華合辦的音樂會同台演出，識得彈結他唱功不俗的文凱婷，絕對是《聲夢傳奇》的黑馬之選！

文凱婷aeren
第二集文凱婷自己預告「劇情」：「好好醜醜都要播架啦⋯⋯」
麥潔雯在其唱歌學校的fb中，大讚學生文凱婷在《聲夢》中有好表現。
麥潔雯在其唱歌學校的fb中，大讚學生文凱婷在《聲夢》中有好表現。
文凱婷在《聲夢》第一次召集節目中，表現得非常投入，而且甚有水準。
文凱婷在《聲夢》第一次召集節目中，表現得非常投入，而且甚有水準。
文凱婷去年於麥潔文與江華的音樂會中，與師傅同台演出。
文凱婷去年於麥潔文與江華的音樂會中，與師傅同台演出。

麥潔雯公開大讚

早前師傅麥潔雯在社交網出post大讚文凱婷，話睇過她在《聲夢傳奇》第一次召集中的演出，覺得她的表現很好，而在麥潔雯的社交網照片中，亦發現有文凱婷與麥潔雯、江華的合照，可見師生關係的確不錯。

麥潔雯近年開唱歌學校教人唱歌，老公江華就教演戲。
麥潔雯近年開唱歌學校教人唱歌，老公江華就教演戲。
文凱婷在音樂會後台與江華合照！
文凱婷在音樂會後台與江華合照！
文凱婷與麥潔雯另一高徒張彥博亦相識，曾一齊去打邊爐。
文凱婷與麥潔雯另一高徒張彥博亦相識，曾一齊去打邊爐。
文凱婷過去演出經驗不少，面對鏡頭表現淡定。
文凱婷過去演出經驗不少，面對鏡頭表現淡定。

外表成熟內裡充滿童真

在節目中的文凱婷打扮斯文成熟，現實生活的她卻是個性格活潑的外向女孩，中學時期大受男女同學歡迎，而在《後生仔傾吓偈》節目中，文凱婷更自爆曾經拍過兩次拖，不過初戀是瞞住屋企人，當時只有14歲讀中四，驚阿媽鬧同反對所以唔敢講，第二次拍拖是16歲讀中六時，文凱婷認為成年後拍拖成件事才合理，說時面都紅晒，流露出少女情懷。

文凱婷在《後生仔傾吓偈》中自爆拍拖兩次，不過初戀是家人不知道的，說時紅都面晒！
文凱婷在《後生仔傾吓偈》中自爆拍拖兩次，不過初戀是家人不知道的，說時紅都面晒！
文凱婷自覺初戀在14歲未成年時，因為太細個所以唔敢畀媽咪知。
文凱婷自覺初戀在14歲未成年時，因為太細個所以唔敢畀媽咪知。
為了參加《聲夢》入行做歌手，文凱婷近期明顯刻意打扮成熟。
為了參加《聲夢》入行做歌手，文凱婷近期明顯刻意打扮成熟。
文凱婷表示兩年前與男友面臨分手局面，她的內心非常掙扎，其時宇宙G.E.M的一首歌令她聽到喊非常有共鳴，這次參加比賽也是受到G.E.M的影響，希望透過唱歌去表達自己。
文凱婷表示兩年前與男友面臨分手局面，她的內心非常掙扎，其時宇宙G.E.M的一首歌令她聽到喊非常有共鳴，這次參加比賽也是受到G.E.M的影響，希望透過唱歌去表達自己。
中學時期的文凱婷人緣甚好，無論男女同學都能打成一片。
中學時期的文凱婷人緣甚好，無論男女同學都能打成一片。

文凱婷 Aeren｜將興趣變成理想｜

https://www.youtube.com/watch?v=9DIEXo4P7rE

讀者留言

熱門文章

 