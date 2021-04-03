聲夢傳奇｜文凱婷 Aeren 跟麥潔雯學唱歌 15歲瞞阿媽偷嘗初戀
能夠入圍無綫的《聲夢傳奇》的參賽者都擁有一把靚聲，各具特色，當中20歲的文凱婷(Aeren)原來師承當年的「勁舞Dancing Queen」麥潔雯，早前文凱婷在《聲夢傳奇》第一次召集中初度啼聲，師傅麥潔雯即在社交網為徒弟造勢，大讚她表現得好，值得一讚！
撰文：東方新地 圖片：文凱婷IG圖片、麥潔雯唱家班Singing Studio fb圖片
《聲夢傳奇》文凱婷係黑馬選手！
文凱婷在《聲夢傳奇》第一次召集中，與另外兩位女參賽者合唱國語歌〈我懷念的〉，身形細細粒的文凱婷唱得有板有眼，歌唱技巧非凡而且特別有感情，20歲的她原來跟隨麥潔雯學唱歌已多年，之前還與其他學員一起在麥潔雯與江華合辦的音樂會同台演出，識得彈結他唱功不俗的文凱婷，絕對是《聲夢傳奇》的黑馬之選！
麥潔雯公開大讚
早前師傅麥潔雯在社交網出post大讚文凱婷，話睇過她在《聲夢傳奇》第一次召集中的演出，覺得她的表現很好，而在麥潔雯的社交網照片中，亦發現有文凱婷與麥潔雯、江華的合照，可見師生關係的確不錯。
外表成熟內裡充滿童真
在節目中的文凱婷打扮斯文成熟，現實生活的她卻是個性格活潑的外向女孩，中學時期大受男女同學歡迎，而在《後生仔傾吓偈》節目中，文凱婷更自爆曾經拍過兩次拖，不過初戀是瞞住屋企人，當時只有14歲讀中四，驚阿媽鬧同反對所以唔敢講，第二次拍拖是16歲讀中六時，文凱婷認為成年後拍拖成件事才合理，說時面都紅晒，流露出少女情懷。
文凱婷 Aeren｜將興趣變成理想｜
https://www.youtube.com/watch?v=9DIEXo4P7rE