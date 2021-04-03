聲夢傳奇｜文凱婷 Aeren 跟麥潔雯學唱歌 15歲瞞阿媽偷嘗初戀

能夠入圍無綫的《聲夢傳奇》的參賽者都擁有一把靚聲，各具特色，當中20歲的文凱婷(Aeren)原來師承當年的「勁舞Dancing Queen」麥潔雯，早前文凱婷在《聲夢傳奇》第一次召集中初度啼聲，師傅麥潔雯即在社交網為徒弟造勢，大讚她表現得好，值得一讚！

撰文：東方新地 圖片：文凱婷IG圖片、麥潔雯唱家班Singing Studio fb圖片