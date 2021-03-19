聲夢傳奇｜曾志偉開綠燈翻生 親領15參賽者見傳媒 抄《全民造星》變真人騷

《聲夢傳奇》一度因余詠珊失勢，曾志偉上場而遭急煞停，有指無綫特訓15名參賽者已投放了金錢，加上已傾洽部分廣告，為免金錢上的大損失，最後在新上任副總經理的曾志偉及綜藝科擔任創意官的王祖藍大幅改動，並加入大量新原素，最後決定下月10日舉行，今日曾志偉率領9女6男年齡介乎14至25歲參賽者首次正式見傳媒。

文：東方新地 ｜圖：無綫娛樂新聞台截圖、東星圖片