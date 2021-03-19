聲夢傳奇｜曾志偉開綠燈翻生 親領15參賽者見傳媒 抄《全民造星》變真人騷
《聲夢傳奇》一度因余詠珊失勢，曾志偉上場而遭急煞停，有指無綫特訓15名參賽者已投放了金錢，加上已傾洽部分廣告，為免金錢上的大損失，最後在新上任副總經理的曾志偉及綜藝科擔任創意官的王祖藍大幅改動，並加入大量新原素，最後決定下月10日舉行，今日曾志偉率領9女6男年齡介乎14至25歲參賽者首次正式見傳媒。
文：東方新地 ｜圖：無綫娛樂新聞台截圖、東星圖片
《聲夢傳奇》星級評判團及導師
《聲夢傳奇》經過曾志偉及王祖藍改動及加強內容後，現變成真人騷形式，隨住三大唱片與無綫破冰後，會邀請不同歌手擔任星級導師及評判，每集會有二十五名星級評判，4月10日起播出一共十五集，每集都會有人即時被淘汰，司儀許文軒指：「雖然殘忍，但可以增加刺激度﹗」令人覺得節目形式似層相識，有網民指明炒ViuTV《全民造星》。
1林沚𦐒 Venus 21歲
2.潘靜文 Sherman 23歲
3.姚焯菲 Chantel 14歲
4.張馳豪 Aska 25歲
5.林君蓮 Kaitlyn 17歲
6.詹天文 Windy 15歲
7.黃奕斌 Hugo 20歲
8.孫漢霖 Steven 22歲
9.炎明熹 Gigi 16歲
9.蔡愷穎 Lolita 17歲
10.冼靖峰 Archie 22歲
11.鍾柔美 Yumi 14歲
13.文凱婷 Aeren 20歲
14.何晉樂 Rock 24歲
15.林智樂 Felix 17歲
聲夢傳奇｜啟動在即｜十五位參賽者面見傳媒
歌唱選秀節目《聲夢傳奇》即將於4月10日起逢星期六晚播出。今日十五位參賽者首度現身記者會同傳媒見面，多位TVB及星夢娛樂高層亦有到場支持。TVB副總經理（綜藝、節目製作及節目）曾志偉先生喺訪問中鼓勵一眾參賽者，希望佢哋珍惜今次參賽帶嚟嘅回憶及友誼；不過被問到評審及導師嘅人選時就大賣關子，只提及「導師將會留待下次記者會同大家見面」。（來源： 娛樂新聞台）
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