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聲夢傳奇｜曾志偉開綠燈翻生 親領15參賽者見傳媒 抄《全民造星》變真人騷

東方新地

《聲夢傳奇》一度因余詠珊失勢，曾志偉上場而遭急煞停，有指無綫特訓15名參賽者已投放了金錢，加上已傾洽部分廣告，為免金錢上的大損失，最後在新上任副總經理的曾志偉及綜藝科擔任創意官的王祖藍大幅改動，並加入大量新原素，最後決定下月10日舉行，今日曾志偉率領9女6男年齡介乎14至25歲參賽者首次正式見傳媒。

文：東方新地 ｜圖：無綫娛樂新聞台截圖、東星圖片

聲夢傳奇｜曾志偉開綠燈翻生 親領15參賽者見傳媒 抄《全民造星》變真人騷
曾志偉帶領15位參賽者首度正式見記者。

《聲夢傳奇》星級評判團及導師

《聲夢傳奇》經過曾志偉及王祖藍改動及加強內容後，現變成真人騷形式，隨住三大唱片與無綫破冰後，會邀請不同歌手擔任星級導師及評判，每集會有二十五名星級評判，4月10日起播出一共十五集，每集都會有人即時被淘汰，司儀許文軒指：「雖然殘忍，但可以增加刺激度﹗」令人覺得節目形式似層相識，有網民指明炒ViuTV《全民造星》。

聲夢傳奇｜曾志偉開綠燈翻生 親領15參賽者見傳媒 抄《全民造星》變真人騷
今日（19日）曾志偉帶領15位《聲夢傳奇》參賽者，首次正式見傳媒，15位參賽者先後出場介紹自己，同時播出各人的童年或素顏生活照。

1林沚𦐒 Venus 21歲

林沚𦐒 Venus：「由細到大都鍾意唱歌，希望可以展視最好一面畀大家睇。」
林沚𦐒 Venus：「由細到大都鍾意唱歌，希望可以展視最好一面畀大家睇。」

2.潘靜文 Sherman 23歲

潘靜文 Sherman：「希望人生冇遺憾﹗」
潘靜文 Sherman：「希望人生冇遺憾﹗」

3.姚焯菲 Chantel 14歲

姚焯菲 Chantel：「想參加比賽睇自己有幾多的進步空間。」
姚焯菲 Chantel：「想參加比賽睇自己有幾多的進步空間。」

4.張馳豪 Aska 25歲

張馳豪 Aska：「希望比賽中可以唱到自創作嘅歌﹗」
張馳豪 Aska：「希望比賽中可以唱到自創作嘅歌﹗」

5.林君蓮 Kaitlyn 17歲

林君蓮自我介紹時：「大家好我就係成日黑面嘅林君蓮，大家叫我蓮姐﹗」
林君蓮自我介紹時：「大家好我就係成日黑面嘅林君蓮，大家叫我蓮姐﹗」

6.詹天文 Windy 15歲

詹天文：「大家好我嘅簡稱係風一樣嘅女子﹗」
詹天文：「大家好我嘅簡稱係風一樣嘅女子﹗」

7.黃奕斌 Hugo 20歲

黃奕斌：「我參賽嘅原因好簡單，係想證明畀屋企人睇，我係得嘅﹗」
黃奕斌：「我參賽嘅原因好簡單，係想證明畀屋企人睇，我係得嘅﹗」

8.孫漢霖 Steven 22歲

孫漢霖：「我好享受舞台，所以嚟參賽﹗」
孫漢霖：「我好享受舞台，所以嚟參賽﹗」

9.炎明熹 Gigi 16歲

炎明熹：「下個月我就16歲喇，今次係一個緣份，唔係嚟參加比賽，我應該喺其他地方增值緊﹗」
炎明熹：「下個月我就16歲喇，今次係一個緣份，唔係嚟參加比賽，我應該喺其他地方增值緊﹗」

9.蔡愷穎 Lolita 17歲

蔡愷穎：「想睇吓自己有冇機會喺演藝圈發展
蔡愷穎：「想睇吓自己有冇機會喺演藝圈發展

10.冼靖峰 Archie 22歲

冼靖峰：「我好鍾意食嘢，希望有機會接多啲餐廳、食品廣告，可以食多啲嘢﹗」
冼靖峰：「我好鍾意食嘢，希望有機會接多啲餐廳、食品廣告，可以食多啲嘢﹗」

11.鍾柔美 Yumi 14歲

「翻版鍾嘉欣」鍾柔美。
「翻版鍾嘉欣」鍾柔美。

13.文凱婷 Aeren 20歲

文凱婷一臉自信話：「我想挑戰自己，發掘更多不同可能性。」
文凱婷一臉自信話：「我想挑戰自己，發掘更多不同可能性。」

14.何晉樂 Rock 24歲

何晉樂：「希望可以成為一位真正嘅歌手﹗」
何晉樂：「希望可以成為一位真正嘅歌手﹗」

15.林智樂 Felix 17歲

有「翻版陸浩明」之稱的林智樂：「想畀人知唔靚仔都可以唱歌，我支持廣東歌，因為廣東歌係好正﹗」
有「翻版陸浩明」之稱的林智樂：「想畀人知唔靚仔都可以唱歌，我支持廣東歌，因為廣東歌係好正﹗」

聲夢傳奇｜啟動在即｜十五位參賽者面見傳媒

歌唱選秀節目《聲夢傳奇》即將於4月10日起逢星期六晚播出。今日十五位參賽者首度現身記者會同傳媒見面，多位TVB及星夢娛樂高層亦有到場支持。TVB副總經理（綜藝、節目製作及節目）曾志偉先生喺訪問中鼓勵一眾參賽者，希望佢哋珍惜今次參賽帶嚟嘅回憶及友誼；不過被問到評審及導師嘅人選時就大賣關子，只提及「導師將會留待下次記者會同大家見面」。（來源： 娛樂新聞台）

https://www.youtube.com/watch?v=Opfzr1V6xNE

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