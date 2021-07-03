聲夢傳奇｜李克勤獲欽點代周董任《中國好聲音》導師 遙距睇實《聲夢》學員

《聲夢傳奇》主理人李克勤，連月陪伴學員經歷練歌、特訓及淘汰賽，如仔女般湊大﹗不過李克勤要忍痛暫別《聲夢》學員，原因是受邀當《中國好聲音》最新一季導師，再次肩負起「奶爸」重任，有傳李克勤以千萬酬勞頂替本來的周杰倫﹗

文：東方新地｜圖：李克勤IG