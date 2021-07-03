聲夢傳奇｜李克勤獲欽點代周董任《中國好聲音》導師 遙距睇實《聲夢》學員
《聲夢傳奇》主理人李克勤，連月陪伴學員經歷練歌、特訓及淘汰賽，如仔女般湊大﹗不過李克勤要忍痛暫別《聲夢》學員，原因是受邀當《中國好聲音》最新一季導師，再次肩負起「奶爸」重任，有傳李克勤以千萬酬勞頂替本來的周杰倫﹗
文：東方新地｜圖：李克勤IG
《聲夢傳奇》主理人李克勤，在比賽初曾被15歲詹天文及14歲姚焯菲提出疑問「而我不知李克勤是誰」，不過李克勤與學員經歷數月的訓練及殘酷淘汰賽，互相建立感情及信任，女將炎明熹、姚焯菲、林君蓮和文凱婷在訪問中大讚克勤像親生爸爸一樣照顧同關心大家﹗
李克勤告別《聲夢傳奇》
李克勤當上《聲夢傳奇》「奶爸」全心照顧各學員，他曾透露每日開會商討比賽事宜，學員接受特訓，克勤都跟實，更曾因有學員揀錯歌而好激動﹗
《聲夢傳奇》比賽接近尾聲，李克勤卻未能在七月總決賽親身到場，原因是再次肩負「奶爸」重任，被邀擔任內地選秀節目《中國好聲音》最新一季的導師。李克勤曾參與內地綜藝節目《蒙面歌王》及《我是歌手》盡展其唱歌功架，在內地有一定人氣﹗
李克勤是繼謝霆鋒和陳奕迅後第三位，以香港歌手身份擔任《中國好聲音》導師，據知台灣周杰倫及張惠妹本來都是被邀導師團隊之一，不過考慮到近來台灣疫情問題，二人向節目請辭。有消息指李克勤以外，導師名單還包括汪峰、李榮浩、張靚穎、劉歡、張杰、鄧紫棋等。
李克勤遙距睇實《聲夢傳奇》學員
李克勤未能親身出席《聲夢傳奇》總決賽，不過 一直著緊學員的克勤，仍會遙距形式在總決賽現身，並睇實一班「仔女」。據知克勤到內地要進行廿一日隔離，故已出發，經理人霍汶希亦承認克勤受《中國好聲音》邀請，並透露主辦單位欣賞克勤的幽默、專業以及能帶領學員進步的領導能力，李克勤對能擔任《中國好聲音》導師都感到好榮幸﹗