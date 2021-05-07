聲夢傳奇｜林君蓮怕陀衰家連累隊友廁所爆喊 跳舞唱歌輪住被插
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》電視截圖
上周完成第二輪比賽，14位學員分成紅、藍兩隊對戰。紅隊最後以97分大勝藍隊78分，經過藍隊導師商議後，林沚羿（Venus）被淘汰。今集（5月8日）開始進行第三輪比賽，25位專業評審看完兩隊演出之後進行評分，最後以局數決定負方要淘汰多少位學員 。在第一回合，紅隊派出張馳豪（Aska）及冼靖峰（Archie）。
紅隊張馳豪（Aska）及冼靖峰（Archie）首次以二人男子組合迎戰，二人非常合拍，更有突破性演出。舞蹈總監Sunny Wong 更大讚：「一出嚟擺Pose，好似睇緊演唱會咁！」
紅隊張馳豪（Aska）及冼靖峰以二人男子組合出戰，獲評判大讚。
藍隊林君蓮等跳唱BLACKPINK
藍隊鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren）選了韓國女團BLACKPINK的歌，二人擔任主音，與同組的炎明熹（Gigi）及林君蓮「蓮姐」（Kaitlyn）組成女團跳舞出戰，並邀得麥秋成幫她們編舞及排練。
評判輪流插 導師跟住喊
四人演出後，張佳添直言：「一個A貨嘅BLACKPINK！」舒文看完其演出，亦直言：「係咪有嘢發生咗？你以前有個Focus，今日係無咗！」蓮姐忍唔住在台上爆喊，導師Gin Lee李幸倪亦不禁落淚，蓮姐能否重拾信心擊敗Windy，為藍隊爭取勝利？
其實蓮姐林君蓮在綵排以來一直備受壓力，由於她從未學過跳舞，排舞時受到極大挫折而崩潰，麥秋成：「我諗你輸梗！」。蓮姐擔心連累其他隊友，更在排舞室及洗手間「爆喊」。
姚焯菲病倒臨時不能出賽
紅隊Windy找來姚焯菲（Chantel）及潘靜文（Sherman）一齊跳舞，三人以女團出戰。Chantel在正式錄影前2小時，因身體不適而不能參賽，Windy最終單人出戰。Eric Kwok直指：「我覺得呢隻歌唔係咁唱，係再放好多！」
在第二回合，紅藍兩隊各自派出一位主音，藍隊派出林君蓮（Kaitlyn），紅隊則派出詹天文（Windy）。二人在上兩輪比賽都取得非常高分，一直被評審看高一線。不過，二人在今個回合同樣遭到挫折。今集會率先進行首兩個回合，紅隊7位學員對藍隊6位學員，藍隊在少一個學員的情況之下，能否扭轉弱勢？
25位專業評審團包括：音樂製作人趙增熹、舒文、Eric Kwok、伍仲衡、何家傑；唱片監製張佳添、陳奐仁、徐浩、周錫漢、Bert Liu、Keni；作曲人徐洛鏘；舞蹈總監Sunny Wong；唱作人Madboii、李達仁；香港電台 DJ侯嘉明、王耀祖、崔潔彤；新城電台 DJ思敏、范振鋒；re:spect紙談音樂創辦人Jesper Chan；樂隊主音Sunny @ Supper Moment、樂隊結他手Martin @ Supper Moment、樂隊主音Tim @ Dear Jane及樂隊結他手Howie @ Dear Jane。