聲夢傳奇｜林君蓮怕陀衰家連累隊友廁所爆喊 跳舞唱歌輪住被插

《聲夢傳奇》紅藍兩隊對戰，18歲林君蓮（Kaitlyn）與鍾柔美（Yumi）、炎明熹和文凱婷（Aeren）代表藍隊演唱韓國女團BLACKPINK的歌，不擅長跳舞的林君蓮練習時被排舞師直斥「輸梗」，上台表演時又被評判群插，怕自己表現差連累隊友，壓力爆煲爆喊﹗

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》電視截圖