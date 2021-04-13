聲夢傳奇｜18歲林君蓮起底：放棄做韓國練習生 怪責隊友張馳豪合唱拖累
無綫選秀比賽《聲夢傳奇》正式開鑼，十五位6男9女參賽者正式登場，當中17歲的林君（ Kaitlyn）在第2集得到極不理想分數，直接質疑評判團是否「審美疲勞」⋯⋯似乎入圍機會非常渺茫！
文：東方新地 ｜ 圖：《聲夢傳奇》截圖、林君蓮IG
林君蓮黑面有前科
18歲的林君（ Kaitlyn）在1月初的「第一次召集」節目中被安排與25歲的張馳豪合唱，但卻臨場失準，林君蓮直斥遭張馳豪拖累，而合唱期間更全程黑面，未正式比賽便百態盡現，輸印象又輸人品，未知單憑自信能否留到最後﹗
突擊一take過錄音壓力增
《聲夢傳奇》十五位參賽者，在周日（1月3日）播出的《聲夢傳奇第一次召集》中正式登場，各自介紹自己後，便接受星夢娛樂監製韋景雲的突擊測試，十五人分成不同組別輪流進行錄音，以製作宣傳聲帶， 並要求參賽者一take過錄音，沒有NG機會，以見真章。
林君蓮不滿張馳豪：「之前夾好嘅節奏，佢冇跟到﹗」
十五人分成八組，17歲的林君蓮（ Kaitlyn）與年紀最大25歲的張馳豪（Aska）第二組進行錄音，合唱《有一種悲傷》，不過卻表現失準，張馳豪表現緊張，而林君蓮則不知是緊張還是對演出不滿，一直黑住口面，及後林君蓮接受訪問時，對張馳豪的表現感到不滿，林君蓮直斥：「其實Aska有少少拖累我，後段明明大家夾好咗一啲節奏，但佢完全冇跟到、冇做到，不過都唔係好大問題，所以算啦﹗」而張馳豪直認自己表現不似預期，狀態未如理想而影響林君蓮，林君蓮的對答充滿火藥味，未正式落場比賽，只是前哨熱身已經好有火花﹗
信心爆棚「合唱」
17歲的林君蓮在《聲夢傳奇第一次召集》播出時，把自己邊收看邊配唱的片段放上IG，當她看到電視機上自己的演出時，她對住手機自拍陶醉地跟住唱，表情浮誇，自信十足。在加拿大讀書的林君蓮，自小熱愛唱歌，在校內不時參加歌唱比賽，小小年紀已信心爆棚去參賽，熱愛表現自己，是校內的風頭躉。
家人反對失攻韓機會
林君蓮（ Kaitlyn）又透露曾有機會當韓國練習生，不過因家人反應故被迫放棄機會，現在剛中學畢業的她，便趁《聲夢傳奇》望能圓其歌手夢﹗