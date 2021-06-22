聲夢傳奇｜林欣彤原來骨已裂 死頂上台照著高踭鞋搖擺 硬撐文凱婷

林欣彤（Mag）上月在放狗時意外跌落樓梯，導致下巴與膝蓋受傷，日前她現身無綫節目《聲夢傳奇》時，已無再撐著枴杖，還在台上著高踭鞋搖擺舞動，正當大家以為她已康復之時，今日下午她卻忽然晒出一張X光照，透露自己「膝頭哥底真係骨裂咗」！

文：東方新地｜圖：林欣彤IG及《聲夢傳奇》圖片及影片截圖