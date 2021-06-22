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聲夢傳奇｜林欣彤原來骨已裂 死頂上台照著高踭鞋搖擺 硬撐文凱婷

東方新地 - 娛聞

林欣彤（Mag）上月在放狗時意外跌落樓梯，導致下巴與膝蓋受傷，日前她現身無綫節目《聲夢傳奇》時，已無再撐著枴杖，還在台上著高踭鞋搖擺舞動，正當大家以為她已康復之時，今日下午她卻忽然晒出一張X光照，透露自己「膝頭哥底真係骨裂咗」！

文：東方新地｜圖：林欣彤IG及《聲夢傳奇》圖片及影片截圖

林欣彤：醫生話唔好著高踭鞋

上周六（6月19日）的《聲夢傳奇》中，曾講到林欣彤（Mag）在比賽前意外跌落樓梯，下巴與膝蓋受傷，因此一度想過放棄擔任導師，幸好之後阿Mag康復進展良好，能與文凱婷（Aeren）一齊排練及比賽。但原來阿Mag並未曾康復，她在今日下午就晒出一張X光照，透露自己「膝頭哥底真係骨裂咗」。

林欣彤特別分享當年自己參加《超級巨聲2》時的心得，來鼓勵Aeren。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
阿Mag在上周六（6月19日）的《聲夢傳奇》中，和「勁舞Dancing Queen」麥潔文的徒弟文凱婷合唱，原來她當時正處於骨裂狀態。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
李克勤在節目上亦有提到阿Mag在綵排時仍是拄著枴杖，上台時亦有不斷隨著音樂節拍搖擺和走動。（圖片來源：《聲夢傳奇》影片截圖）
李克勤在節目上亦有提到阿Mag在綵排時仍是撐著枴杖，上台時亦有不斷隨著音樂節拍搖擺和走動。（圖片來源：《聲夢傳奇》影片截圖）

阿Mag在文中表示：「唔怪得知成個月都未好返晒，可能因為我嘅忍耐能力比較強一點點…所以大家都話應該唔係骨裂嘅，如果唔係會痛到點點點⋯⋯所以一直都冇照任何野，抖左一星期我就繼續照行照郁照做家務照工作，所以以為骨應該冇事～」

林欣彤負傷與文凱婷（Aeren）排練。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
早前進行排練時，阿Mag仍撐著枴杖。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Aeren以一身型格打扮上台作賽。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
在台上阿Mag更著住一對高踭長靴，身體隨著音樂節拍不斷搖擺及走動。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

阿Mag直言昨日專程去照一照X光，完全係因為太想做運動，她說：「打算如果照完骨冇事我就去跑步嫁啦～點知⋯⋯醫生話高踭鞋都最好唔好著住⋯⋯盡量休息，唔好做運動住。天啊！！！幾時先好返⋯⋯我想跑步我想做深蹲我想操腿肌⋯⋯」

X光圖片顯示阿Mag膝頭哥底真係有輕微骨裂。（圖片來源：林欣彤IG）
X光圖片顯示阿Mag膝頭哥底真係有輕微骨裂。（圖片來源：林欣彤IG）
阿Mag上月曾出過po，講述自己放狗時跌落樓梯受傷的經過。（圖片來源：林欣彤IG）
阿Mag上月曾出過po，講述自己放狗時跌落樓梯受傷的經過。（圖片來源：林欣彤IG）

最後阿Mag還加上了「輕微骨裂對我來說是小兒科」、「所以大家不用擔心」、「重點係我想大家為我集氣快啲好返」、「因為我想做運動」、「有健全嘅身體係好值得感恩」這些hashtag。

阿Mag一眾圈中好友包括許廷鏗都有留言叫她好好休養。（圖片來源：林欣彤IG）
阿Mag一眾圈中好友包括許廷鏗都有留言叫她好好休養。（圖片來源：林欣彤IG）
大家都希望阿Mag早日康復！（圖片來源：林欣彤IG）
大家都希望阿Mag早日康復！（圖片來源：林欣彤IG）
不過勁想做運動嘅阿Mag都有照做gym，只係唔郁膝頭哥，改操背！（圖片來源：林欣彤IG）
不過勁想做運動嘅阿Mag，在IG Story中透露自己都有照做gym，只係唔郁膝頭哥，改操背！（圖片來源：林欣彤IG）
仲玩埋踢腿，真係唔識痛！（圖片來源：林欣彤IG）
仲玩埋踢腿，真係唔識痛！（圖片來源：林欣彤IG）

即睇 Aeren文凱婷 & Mag林欣彤 合唱〈愛是懷疑〉：

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