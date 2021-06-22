聲夢傳奇｜林欣彤原來骨已裂 死頂上台照著高踭鞋搖擺 硬撐文凱婷
林欣彤（Mag）上月在放狗時意外跌落樓梯，導致下巴與膝蓋受傷，日前她現身無綫節目《聲夢傳奇》時，已無再撐著枴杖，還在台上著高踭鞋搖擺舞動，正當大家以為她已康復之時，今日下午她卻忽然晒出一張X光照，透露自己「膝頭哥底真係骨裂咗」！
文：東方新地｜圖：林欣彤IG及《聲夢傳奇》圖片及影片截圖
林欣彤：醫生話唔好著高踭鞋
上周六（6月19日）的《聲夢傳奇》中，曾講到林欣彤（Mag）在比賽前意外跌落樓梯，下巴與膝蓋受傷，因此一度想過放棄擔任導師，幸好之後阿Mag康復進展良好，能與文凱婷（Aeren）一齊排練及比賽。但原來阿Mag並未曾康復，她在今日下午就晒出一張X光照，透露自己「膝頭哥底真係骨裂咗」。
阿Mag在文中表示：「唔怪得知成個月都未好返晒，可能因為我嘅忍耐能力比較強一點點…所以大家都話應該唔係骨裂嘅，如果唔係會痛到點點點⋯⋯所以一直都冇照任何野，抖左一星期我就繼續照行照郁照做家務照工作，所以以為骨應該冇事～」
阿Mag直言昨日專程去照一照X光，完全係因為太想做運動，她說：「打算如果照完骨冇事我就去跑步嫁啦～點知⋯⋯醫生話高踭鞋都最好唔好著住⋯⋯盡量休息，唔好做運動住。天啊！！！幾時先好返⋯⋯我想跑步我想做深蹲我想操腿肌⋯⋯」
最後阿Mag還加上了「輕微骨裂對我來說是小兒科」、「所以大家不用擔心」、「重點係我想大家為我集氣快啲好返」、「因為我想做運動」、「有健全嘅身體係好值得感恩」這些hashtag。