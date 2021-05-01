聲夢傳奇｜林沚羿Venus被淘汰 李克勤斥信心過大力有不逮
無綫《聲夢傳奇》自第三集開始分成紅、藍兩隊對戰，上個回合取得15分的藍隊林沚羿（Venus）在第四集（5月1日）對上取得13分的黃奕斌（Hugo），結果她竟然表現失準以9:15落後，最終更被藍隊導師投票淘汰。
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片
林沚羿被淘汰
之前被爆遲到陋習的藍隊隊員林沚羿（Venus），在第二集曾取得15分。在第四集（5月1日）她上台獻唱《喜歡你》，對上回取得13分的紅隊隊員黃奕斌（Hugo），不過Venus表演失準，被主理人李克勤直指：「點解要揀呢首歌？有少少信心過大，後半段開始力有不逮。」並以分數9:15不敵Hugo，拱手相讓藍組原本領先的地位，被紅隊追和總分75:75平手。到最後一輪，紅隊派出隊長何晉樂（Rock）壓陣，對上14歲的鍾柔美（Yumi），結果Rock以22:3順利帶領紅隊勝出，藍隊要選擇一位學員被淘汰，最後3名導師商議後決定out走Venus。
此外紅隊黃奕斌（Hugo）上個回合揀選了導師周柏豪的歌曲〈我的宣言〉參賽，僅獲得13分成績，今次他竟然再次挑戰周柏豪的歌曲，獲原唱人周柏豪親自分享心得。
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第四集《聲夢傳奇》 低分文凱婷本來打定輸數
上集完成首3個回合的對戰後，紅隊及藍隊分別取得45分及30分，餘下8位學員在第四集進行另外4場對戰，分數較低的一隊將有一位學員被淘汰。上個回合只取得5分的藍隊文凱婷（Aeren），今次對上最高分（24分）的詹天文（Windy）。
20歲的Aeren師承當年的「勁舞Dancing Queen」麥潔文，但她在第二集選唱何韻詩的〈木紋〉，卻表現失準，被評判團群插，最後只得到5分。
當時評判之一AGA（江海迦）曾指摘Aeren：「你同隊band完全separate!」Aeren也對自己的表現非常失望，曾自責說：「我無盡力，我做唔到平時嗰樣嘢！」
今次Aeren選唱AGA的歌曲〈Superman〉，AGA除了親自教授唱歌技巧，更特別為Aeren安排神秘特訓。
但Aeren原本打定輸數，覺得自己會被淘汰：「我真係好大壓力，論技術嚟講我唔係最優秀嗰個。」最後Aeren更在台上激動爆喊！