聲夢傳奇｜林沚羿Venus被淘汰 李克勤斥信心過大力有不逮

無綫《聲夢傳奇》自第三集開始分成紅、藍兩隊對戰，上個回合取得15分的藍隊林沚羿（Venus）在第四集（5月1日）對上取得13分的黃奕斌（Hugo），結果她竟然表現失準以9:15落後，最終更被藍隊導師投票淘汰。

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片