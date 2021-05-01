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聲夢傳奇｜林沚羿Venus被淘汰 李克勤斥信心過大力有不逮

東方新地 - 娛聞

無綫《聲夢傳奇》自第三集開始分成紅、藍兩隊對戰，上個回合取得15分的藍隊林沚羿（Venus）在第四集（5月1日）對上取得13分的黃奕斌（Hugo），結果她竟然表現失準以9:15落後，最終更被藍隊導師投票淘汰。

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片

聲夢傳奇
《聲夢傳奇》林沚羿Venus被淘汰。

林沚羿被淘汰

之前被爆遲到陋習的藍隊隊員林沚羿（Venus），在第二集曾取得15分。在第四集（5月1日）她上台獻唱《喜歡你》，對上回取得13分的紅隊隊員黃奕斌（Hugo），不過Venus表演失準，被主理人李克勤直指：「點解要揀呢首歌？有少少信心過大，後半段開始力有不逮。」並以分數9:15不敵Hugo，拱手相讓藍組原本領先的地位，被紅隊追和總分75:75平手。到最後一輪，紅隊派出隊長何晉樂（Rock）壓陣，對上14歲的鍾柔美（Yumi），結果Rock以22:3順利帶領紅隊勝出，藍隊要選擇一位學員被淘汰，最後3名導師商議後決定out走Venus。

聲夢傳奇｜林沚羿Venus被淘汰 李克勤斥信心過大力有不逮
在第四集（5月1日）她上台獻唱《喜歡你》。
聲夢傳奇｜林沚羿Venus被淘汰 李克勤斥信心過大力有不逮
對上回取得13分的紅隊隊員黃奕斌（Hugo）
聲夢傳奇｜林沚羿Venus被淘汰 李克勤斥信心過大力有不逮
以分數9:15不敵Hugo。
聲夢傳奇｜林沚羿Venus被淘汰 李克勤斥信心過大力有不逮
被紅隊追和總分75:75平手。
最後一輪，紅隊派出隊長何晉樂（Rock）壓陣，對上14歲的鍾柔美（Yumi）
最後一輪，紅隊派出隊長何晉樂（Rock）壓陣，對上14歲的鍾柔美（Yumi）
聲夢傳奇｜林沚羿Venus被淘汰 李克勤斥信心過大力有不逮
Rock以22:3順利帶領紅隊勝出，藍隊要選擇一位學員被淘汰。
3名藍組導師商議後決定out走Venus。
3名藍組導師商議後決定out走Venus。
聲夢傳奇｜林沚羿Venus被淘汰 李克勤斥信心過大力有不逮
林沚羿Venus知道被淘汰後哭成淚人。
聲夢傳奇｜林沚羿Venus被淘汰 李克勤斥信心過大力有不逮
睇見都慘。
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Venus中學畢業後原來曾到過韓國考練習生，但被拒絕，之後經歷多次失敗後，甚至試過放棄表演的夢想。
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擔任《聲夢傳奇》「奶爸」的主理人李克勤直指Venus自信心過大，但力有不逮。

此外紅隊黃奕斌（Hugo）上個回合揀選了導師周柏豪的歌曲〈我的宣言〉參賽，僅獲得13分成績，今次他竟然再次挑戰周柏豪的歌曲，獲原唱人周柏豪親自分享心得。

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Hugo再次選唱導師周柏豪的歌曲參賽。
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有原唱人周柏豪教路，唔知Hugo今次會唔會跟足周柏豪曲風？
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上個回合取得22分高分的18歲林君蓮（Kaitlyn），今次在台上的形象相當懷舊。
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14歲的鍾柔美（Yumi）是藍隊成員，上個回合她選唱容祖兒〈天窗〉，曾取得15分的成績。
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紅隊張馳豪（Aska）上個回合選唱盧廣仲〈刻在我心底的名字〉，亦取得過16分。

同場加映：聲夢定時動態｜電擊測謊機大考驗

第四集《聲夢傳奇》 低分文凱婷本來打定輸數

上集完成首3個回合的對戰後，紅隊及藍隊分別取得45分及30分，餘下8位學員在第四集進行另外4場對戰，分數較低的一隊將有一位學員被淘汰。上個回合只取得5分的藍隊文凱婷（Aeren），今次對上最高分（24分）的詹天文（Windy）。

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藍隊學員包括（左至右）：林君蓮（Kaitlyn）、孫漢霖（Steven）、文凱婷（Aeren）、林智樂（Felix）、林沚羿（Venus）、炎明熹（Gigi）及鍾柔美（Yumi）。
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紅隊學員包括（左至右）：何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、潘靜文（Sherman）、詹天文（Windy）、黃奕斌（Hugo）及張馳豪（Aska）。

20歲的Aeren師承當年的「勁舞Dancing Queen」麥潔文，但她在第二集選唱何韻詩的〈木紋〉，卻表現失準，被評判團群插，最後只得到5分。

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Aeren師承麥潔文。
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唱〈木紋〉表現失準後，Aeren都接受唔到自己嘅表現，在淘汰房情緒崩潰。

當時評判之一AGA（江海迦）曾指摘Aeren：「你同隊band完全separate!」Aeren也對自己的表現非常失望，曾自責說：「我無盡力，我做唔到平時嗰樣嘢！」

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Aeren今次對上在上個回合取得最高分的Windy。
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Aeren選唱了AGA的歌曲〈Superman〉。

今次Aeren選唱AGA的歌曲〈Superman〉，AGA除了親自教授唱歌技巧，更特別為Aeren安排神秘特訓。

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AGA親自為Aeren安排神秘特訓。
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Aeren今次唱得好投入。

但Aeren原本打定輸數，覺得自己會被淘汰：「我真係好大壓力，論技術嚟講我唔係最優秀嗰個。」最後Aeren更在台上激動爆喊！

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Aeren聽完評審的評語，在台上激動落淚。
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Windy就表現得好淡定。

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