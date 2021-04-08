聲夢傳奇｜11號學員林沚羿起底 曾做童星演出荷李活大片 父親係金像金馬最佳動作指導

無綫《聲夢傳奇》15位參賽學員中有不少都有好勁來頭，其中21歲林沚羿（Venus）的父親原來是攞過金像、金馬雙料「最佳動作指導」獎的著名武術指導兼演員林迪安，而她本身除了自小學唱歌外，更做過童星，演出過荷李活大片《蜘蛛俠2》⋯⋯

文：東方新地｜圖：TVB、林沚羿IG圖片、新傳媒圖片庫及YouTube影片截圖