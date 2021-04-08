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聲夢傳奇｜11號學員林沚羿起底 曾做童星演出荷李活大片 父親係金像金馬最佳動作指導

東方新地 - 娛聞

無綫《聲夢傳奇》15位參賽學員中有不少都有好勁來頭，其中21歲林沚羿（Venus）的父親原來是攞過金像、金馬雙料「最佳動作指導」獎的著名武術指導兼演員林迪安，而她本身除了自小學唱歌外，更做過童星，演出過荷李活大片《蜘蛛俠2》⋯⋯

文：東方新地｜圖：TVB、林沚羿IG圖片、新傳媒圖片庫及YouTube影片截圖

11號｜21歲 林沚羿 Venus 曾演荷李活大片

現年21歲的林沚羿（Venus）原來是著名武術指導兼演員林迪安的女兒，除了擔任動作指導外，林迪安又曾參演過《風雲之雄霸天下》、《中華英雄》、《拆彈專家》及《竊聽風雲2》等電影，最令人印象深刻的是他在電影《無間道》中扮演的角色「迪路」（迪比亞路），他亦憑這部電影獲得金像、金馬的雙料「最佳動作指導」獎。

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林迪安（右）在2002年電影《無間道》中飾演的「迪路」（迪比亞路）是「韓琛」（曾志偉飾）的得力手下，最後被警方開槍殺死，片中「傻強」（杜汶澤飾）教「迪路」如何分辨誰是警察的一幕，曾令觀眾留下深刻印象。
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林迪安入行近40年，曾8次奪得金像和金馬的「最佳動作指導」獎。

此外林迪安又曾為《22世紀殺人網絡》（The Matrix）及《蜘蛛人2》（Spider-Man 2）等荷李活大片擔任動作指導，3歲時的林沚羿就因陪阿爸開工而被導演森雷米（Sam Raimi）睇中，有份演出《蜘蛛俠2》，同「蜘蛛俠」杜比麥奎亞（Tobey Maguire）做對手戲，飾演被「蜘蛛俠」在火場中拯救出來的小女孩，足有近兩分鐘的戲分。

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林沚羿曾在2004年上映的荷李活電影《蜘蛛俠2》中，飾演被「蜘蛛俠」拯救的小女孩，拍攝時她只得3歲。
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林迪安表示導演森雷米原本搵了三個小朋友來試鏡，但見到陪父親到片場開工的小林沚羿時，就一眼睇中她飾演該個被「蜘蛛俠」拯救的小朋友角色。
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3歲的林沚羿片中被困火場，要吊威吔和講對白，父親林迪安指她當時一點都不害怕，反而吊得愈高愈興奮。
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當時的「蜘蛛俠」角色由杜比麥奎亞（Tobey Maguire）飾演。
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片中小林沚羿有近兩分鐘的戲分，要做出多個受驚嚇的表情。
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獲救後見到母親，小林沚羿又展露出開心的笑容，睇落好有表演天分！

被封翻版鄧佩儀

長大後的林沚羿到了英國留學，她表示自己由參賽開始，進行了4個多月唱歌和跳舞的地獄式特訓，因此對接下來的比賽好有信心。她又指自己由2、3歲開始學唱歌，小學3年級就參加了校內合唱團，自問有唱歌天分。

聲夢傳奇｜11號學員林沚羿起底 曾做童星演出荷李活大片 父親係金像金馬最佳動作指導
林沚羿指自己由2、3歲開始學唱歌，近月更進行了唱歌和跳舞的地獄式特訓練。

林沚羿又透露自己在參加比賽前，曾於無綫遊戲節目《娛樂大家》做過PA暑期工，負責幫森美遞紙巾同抹汗。提到被指貌似鄧佩儀，林沚羿笑言：「係呀！我喺社交平台都見到有人留言話我似。」

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除了「翻版鄧佩儀」這個稱號外，亦有傳媒封林沚羿為「嫩版李麗珍」。

林沚羿又講到《聲夢》學員平均年齡只有17歲，21歲的她自嘲已是「中女」，她直言：「中女都有charm（迷人）嘅地方，例如可以喺唱歌時表達情感表達得好啲！」

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林沚羿（最前者）自言在9名女學員中屬於「中女」，但也因此有較成熟的魅力。
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雖然曾自嘲太肥，但林沚羿其實對自己身材都好有自信，不時在社交網分享自己的長腿照。
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甜美的笑容亦係林沚羿其中一個優勢！

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