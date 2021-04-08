聲夢傳奇｜11號學員林沚羿起底 曾做童星演出荷李活大片 父親係金像金馬最佳動作指導
無綫《聲夢傳奇》15位參賽學員中有不少都有好勁來頭，其中21歲林沚羿（Venus）的父親原來是攞過金像、金馬雙料「最佳動作指導」獎的著名武術指導兼演員林迪安，而她本身除了自小學唱歌外，更做過童星，演出過荷李活大片《蜘蛛俠2》⋯⋯
文：東方新地｜圖：TVB、林沚羿IG圖片、新傳媒圖片庫及YouTube影片截圖
11號｜21歲 林沚羿 Venus 曾演荷李活大片
現年21歲的林沚羿（Venus）原來是著名武術指導兼演員林迪安的女兒，除了擔任動作指導外，林迪安又曾參演過《風雲之雄霸天下》、《中華英雄》、《拆彈專家》及《竊聽風雲2》等電影，最令人印象深刻的是他在電影《無間道》中扮演的角色「迪路」（迪比亞路），他亦憑這部電影獲得金像、金馬的雙料「最佳動作指導」獎。
此外林迪安又曾為《22世紀殺人網絡》（The Matrix）及《蜘蛛人2》（Spider-Man 2）等荷李活大片擔任動作指導，3歲時的林沚羿就因陪阿爸開工而被導演森雷米（Sam Raimi）睇中，有份演出《蜘蛛俠2》，同「蜘蛛俠」杜比麥奎亞（Tobey Maguire）做對手戲，飾演被「蜘蛛俠」在火場中拯救出來的小女孩，足有近兩分鐘的戲分。
被封翻版鄧佩儀
長大後的林沚羿到了英國留學，她表示自己由參賽開始，進行了4個多月唱歌和跳舞的地獄式特訓，因此對接下來的比賽好有信心。她又指自己由2、3歲開始學唱歌，小學3年級就參加了校內合唱團，自問有唱歌天分。
林沚羿又透露自己在參加比賽前，曾於無綫遊戲節目《娛樂大家》做過PA暑期工，負責幫森美遞紙巾同抹汗。提到被指貌似鄧佩儀，林沚羿笑言：「係呀！我喺社交平台都見到有人留言話我似。」
林沚羿又講到《聲夢》學員平均年齡只有17歲，21歲的她自嘲已是「中女」，她直言：「中女都有charm（迷人）嘅地方，例如可以喺唱歌時表達情感表達得好啲！」