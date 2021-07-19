聲夢傳奇｜決賽由11商場直播最後5強爭3大獎 Chantel患病現隱憂 蘇永康任星級評審
文：東方新地｜圖：TVB《聲夢傳奇》圖片
《聲夢傳奇》Chantel身體不適
無綫選秀節目《聲夢傳奇 決賽》於今晚（19日）8時30分於將軍澳電視城舉行，並由無綫翡翠台和11個商場共同直播，包括：奧海城、屯門市廣場、APM、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場、荃新天地、東港城、將軍澳中心、上水廣場及Mikiki，五強學員冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）將於決賽爭奪三大獎項，包括：「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」。
不過昨日（18日）五強學員只得冼靖峰（Archie）、炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）出席決賽綵排，姚焯菲（Chantel）則因為身體不適而缺席，令粉絲都好擔心決賽會出現變數，紛紛在其社交網上留言叮囑她要好好休息，不要給自己太大壓力。而Gigi和Yumi都有發短訊慰問Chantel，祝福她早日康復。不過導師之一的泳兒就指Chantel今次已是參賽以來第二次病倒，相信是因為太緊張所致。
7導師齊撐場
今次決賽由森美擔任節目主持，Johnny Yim（嚴勵行）擔任音樂總監，七位歌手導師Gin Lee（李幸倪）、衛蘭、AGA（江海迦）、周柏豪、JW（王灝兒）、泳兒及林欣彤亦現身支持。決賽分成兩個回合，第一回合五位學員先各自演唱一首歌曲，並由25位專業音樂評審按燈評分，綜合評審評分及觀眾投票，總評分最高之兩位學員將晉級第二回合。
到第二回合由兩強輪流獨唱，並由評審即場按燈評分，兩強之中得到評審最高分數的學員將奪得「《聲夢傳奇》專業評選大獎」。而綜合評審評分及觀眾投票後總評分最高的一位學員，則奪得全場總冠軍，成為「《聲夢傳奇》傳奇新星」。此外五強之中在全球網絡投票活動中取得最高票數的一位學員，將奪得「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」。而網上觀眾投選截至昨晚12時，由總票數為37%的Gigi暫時領先，而擁有23%票數的Chantel為第二名，第三名的Yumi則有16%。
蘇永康任星級評審
而25位專業音樂評審包括有：蘇永康（星級評審）、舒文（資深流行音樂製作人）、陳奐仁（資深唱片監製）、Eric Kwok（資深音樂製作人）、伍仲衡（資深音樂製作人）、伍樂城（唱片監製）、Sunny Wong（舞蹈總監）、周錫漢（唱片監製）、徐浩（唱片監製）、張佳添（唱片監製）、李志剛（香港電台DJ）、侯嘉明（香港電台DJ）、程凱欣（新城知訊台執行總監）、王梓軒（音樂製作人）、雷有輝@太極（樂隊主音）、劉賢德@太極（樂隊結他手）、Edmond Tsang（唱片監製）、黃敬佩（填詞人）、Jesper Chan（re:spect紙談音樂創辦人）、監製鄺梓喬（Sony Music藝人及製作部代表）、Viki Chan（寰亞音樂藝人及製作部高級經理）、Raymond Chan（英皇娛樂集團唱片部高級總監）、齊樂平（華納唱片藝人及音樂製作部總監）、監製韋景雲（星夢娛樂藝人及製作部代表）及Anthony Lee（環球唱片藝人及製作部經理）。
此外《聲夢傳奇 傳奇誕生》將在今晚8時30分於翡翠台播映，節目中15位學員會和主持森美、評審舒文、陳奐仁、Eric Kwok及一眾歌手導師，分享參與比賽時的心路歷程，節目並會播放五強學員在決賽前的備戰情況，決賽當晚絶密幕後花絮，以及從未曝光的總綵排歌曲片段。